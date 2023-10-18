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НХЛ: Эдмонтон разбил Нэшвилл, Каролина сделала невероятный камбэк в игре с Сан-Хосе

Завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:52
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

Минувшей ночью в НХЛ прошло несколько матчей регулярного сезона, который совсем недавно стартовал.

Результаты матчей НХЛ за 17 октября

Филадельфия – Ванкувер – 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

1:0 – 1 Замула (Лоутон, Конекны)
2:0 – 17 Кутюрье ()

Монреаль – Миннесота – 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

0:1 – 9 Дьюхэйм (Миддлтон)
0:2 – 9 Дьюар ()
0:3 – 22 Эрикссон Эк (Капризов, Зукарелло-Асен)
1:3 – 29 Пирсон ()
1:4 – 37 Капризов (Эддисон, Зукарелло-Асен)
1:5 – 45 Эрикссон Эк (Зукарелло-Асен, Капризов)
2:5 – 57 Ньюхук (Кофилд, Савар)

Айлендерс – Аризона – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

1:0 – 23 Барзэл (Палмиери, Добсон)

Баффало – Тампа-Бэй – 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)

1:0 – 8 Гиргенсонс (Самуэльссон, Джост)
2:0 – 15 Скиннер (Так, Пауэр)
2:1 – 37 Хэйгл (Жанно, Сирелли)
2:2 – 59 Хэйгл (Пойнт)
3:2 – 61 Козенс (Далин, Гринуэй)

Нэшвилл – Эдмонтон – 1:6 (0:4, 1:2, 0:0)

0:1 – 8 Драйзайтль (Нюджент-Хопкинс, Хайман)
0:2 – 13 Хайман (Драйзайтль, Бушар)
0:3 – 16 Нюджент-Хопкинс (Хайман, Фогеле)
0:4 – 17 Макдэвид (Кэйн, Драйзайтль)
1:4 – 22 Новак (О′Райлли)
1:5 – 27 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар)
1:6 – 35 Фогеле (Хайман, Нюджент-Хопкинс)

Виннипег – Лос-Анджелес – 1:5 (0:0, 0:2, 1:3)

0:1 – 31 Дюбуа (Фиала, Копитар)
0:2 – 36 Мур (Калиев, Дано)
0:3 – 42 Калиев (Дано, Мур)
0:4 – 54 Мур (Андерсон)
0:5 – 56 Дано ()
1:5 – 58 Шайфли (Наместников, Демело)

Сиэтл – Колорадо – 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

1:0 – 15 Ямамото (Данн)
1:1 – 23 Лехконен ()
1:2 – 31 О'Коннор (Тэйвс, Макар)
1:3 – 53 Рантанен (Кольяно, Жирар)
1:4 – 56 Ничушкин ()

Сан-Хосе – Каролина – 3:6 (1:1, 2:1, 0:4, 0:0)

1:0 – 3 Зеттерлунд (Гертл)
1:1 – 4 Джарвис (Терявяйнен, Бантинг)
1:2 – 28 Слэвин ()
2:2 – 29 Задина (Зеттерлунд)
3:2 – 36 Эклунд (Гертл, Трун)
3:3 – 49 Ноусен (Шей, Котканиеми)
3:4 – 51 Джарвис (Бернс, Нечас)
3:5 – 54 Нечас (Шей, Бантинг)
3:6 – 55 Пеши (Ноусен, Котканиеми)

Вегас – Даллас – 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, по буллитам)

0:1 – 25 Смит (Харли, Сегин)
1:1 – 33 Корчак (Карлссон, Хауден)
1:2 – 42 Павелски (Хинтц)
2:2 – 57 Карлссон (Стоун, Корчак)

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