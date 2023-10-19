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НХЛ: Оттава разбила Вашингтон, Питтсбург проиграл Детройту

Завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:45
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

Минувшей ночью в НХЛ прошло несколько матчей регулярного сезона, который совсем недавно стартовал.

Результаты матчей НХЛ за 18 октября

Оттава – Вашингтон – 6:1 (2:1, 3:0, 1:0)

1:0 – 4 Тарасенко (Жозеф, Грейг)
2:0 – 12 Норрис (Штюцле, Батерсон)
2:1 – 18 Карлсон (Уилсон, Овечкин)
3:1 – 21 Норрис (Батерсон)
4:1 – 24 Зуб (Тарасенко, Сэндерсон)
5:1 – 35 Жиру (Штюцле, Шабо)
6:1 – 51 Сэндерсон (Жиру, Штюцле)

Детройт – Питтсбург – 6:3 (1:1, 3:0, 2:2)

0:1 – 1 Малкин (Карлссон, Смит)
1:1 – 12 Дебринкат (Гостисбеер, Царник)
2:1 – 25 Чиарот (Петри, Ларкин)
3:1 – 35 Копп (Расмуссен, Петри)
4:1 – 37 Перрон (Дебринкат, Ларкин)
4:2 – 43 Карлссон (Грейвс, Кросби)
4:3 – 53 Раст (Петтерссон, Карлссон)
5:3 – 58 Копп ()
6:3 – 58 Дебринкат (Ларкин)

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