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НХЛ: Детройт разбил Калгари, Анахайм проиграл Бостону

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей очередного игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:37
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на понедельник, 23 октября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого были сыграны два матча.

Результаты игр НХЛ за 22 октября

Детройт – Калгари – 6:2 (2:0, 2:2, 2:0)

1:0 – 1 Дебринкет (Рэймонд, Холл)
2:0 – 9 Велено (Холл, Чиарот)
3:0 – 22 Ларкин (Дебринкет)
3:1 – 32 Манджипани (Колман, Баклунд)
4:1 – 33 Дебринкет (Рэймонд, Ларкин)
4:2 – 38 Шарангович (Задоров, Дюр)
5:2 – 43 Уолмэн (Перрон, Спронг)
6:2 – 43 Дебринкет (Холл, Рэймонд)

Анахайм – Бостон – 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

1:0 – 45 Мактавиш (Ватрано, Строум)
1:1 – 46 Пойтрас (Митчелл, Гики)
1:2 – 50 Пойтрас (Макэвой, Дебраск)
1:3 – 57 Маршанд (Койл)

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