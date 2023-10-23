НХЛ: Детройт разбил Калгари, Анахайм проиграл Бостону
Вашему вниманию результаты и обзоры матчей очередного игрового дня Национальной хоккейной лиги.
В ночь на понедельник, 23 октября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого были сыграны два матча.
Результаты игр НХЛ за 22 октября
Детройт – Калгари – 6:2 (2:0, 2:2, 2:0)
1:0 – 1 Дебринкет (Рэймонд, Холл)
2:0 – 9 Велено (Холл, Чиарот)
3:0 – 22 Ларкин (Дебринкет)
3:1 – 32 Манджипани (Колман, Баклунд)
4:1 – 33 Дебринкет (Рэймонд, Ларкин)
4:2 – 38 Шарангович (Задоров, Дюр)
5:2 – 43 Уолмэн (Перрон, Спронг)
6:2 – 43 Дебринкет (Холл, Рэймонд)
Анахайм – Бостон – 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)
1:0 – 45 Мактавиш (Ватрано, Строум)
1:1 – 46 Пойтрас (Митчелл, Гики)
1:2 – 50 Пойтрас (Макэвой, Дебраск)
1:3 – 57 Маршанд (Койл)
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