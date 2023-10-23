НХЛ: Детройт разбил Калгари, Анахайм проиграл Бостону

В ночь на понедельник, 23 октября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого были сыграны два матча.

Результаты игр НХЛ за 22 октября

Детройт – Калгари – 6:2 (2:0, 2:2, 2:0)

1:0 – 1 Дебринкет (Рэймонд, Холл)

2:0 – 9 Велено (Холл, Чиарот)

3:0 – 22 Ларкин (Дебринкет)

3:1 – 32 Манджипани (Колман, Баклунд)

4:1 – 33 Дебринкет (Рэймонд, Ларкин)

4:2 – 38 Шарангович (Задоров, Дюр)

5:2 – 43 Уолмэн (Перрон, Спронг)

6:2 – 43 Дебринкет (Холл, Рэймонд)

Анахайм – Бостон – 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

1:0 – 45 Мактавиш (Ватрано, Строум)

1:1 – 46 Пойтрас (Митчелл, Гики)

1:2 – 50 Пойтрас (Макэвой, Дебраск)

1:3 – 57 Маршанд (Койл)

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