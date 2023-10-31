НХЛ: Аризона уничтожила Чикаго, Анахайм удивил Питтсбург

В ночь на вторник, 31 октября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись девять матчей.

Результаты матчей НХЛ за 30 октября

Филадельфия – Каролина – 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

0:1 – 3 Ноусен (Орлов, Свечников)

1:1 – 15 Типпет (Кутюрье)

2:1 – 18 Хэтэуэй (Лоутон, Делорье)

2:2 – 29 Бантинг (Ноусен)

2:3 – 56 Терявяйнен (Котканиеми, Бантинг)

Бостон – Флорида – 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)

0:1 – 6 Барков (Миккола, Райнхарт)

0:2 – 15 Райнхарт (Барков)

1:2 – 23 Маршанд (Койл, Дебраск)

2:2 – 47 Макэвой (Заха, Пастрняк)

3:2 – 63 Заха ()

Питтсбург – Анахайм – 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

1:0 – 2 Карлссон (Смит, Малкин)

1:1 – 8 Сильверберг (Минтюков, Джонс)

1:2 – 31 Ватрано (Мактавиш, Фаулер)

2:2 – 39 Малкин (Кросби, Карлссон)

3:2 – 41 Р. Зогорна (Эллер, О'Коннор)

3:3 – 43 Мактавиш (Минтюков, Строум)

3:4 – 59 Мактавиш (Хенрик)

Тампа-Бэй – Сиэтл – 3:4 (1:3, 1:0, 1:0, 0:1)

0:1 – 12 Думулин (Шварц, Шульц)

0:2 – 13 Гурде (Макканн, Ямамото)

1:2 – 13 Жанно (Рэддиш, Флери)

1:3 – 15 Ямамото (Толванен, Шварц)

2:3 – 23 Барре-Буле (Жанно, Хэйгл)

3:3 – 54 Хэйгл (Барре-Буле, Сирелли)

3:4 – 62 Макканн (Бьоркстранн, Данн)

Виннипег – Рейнджерс – 2:3 (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)

0:1 – 18 Панарин (Миллер, Труба)

1:1 – 19 Густафссон (Перфетти)

2:1 – 45 Элерс (Шайфли, Перфетти)

2:2 – 53 Крайдер (Панарин, Фокс)

2:3 – 64 Зибанежад (Миллер, Панарин)

Айлендерс – Детройт – 3:4 (0:0, 1:0, 2:3, 0:1)

1:0 – 38 Сизикас (Хорват)

2:0 – 41 Нелсон (Энгвалл, Добсон)

2:1 – 47 Спронг (Уолмэн, Расмуссен)

2:2 – 49 Уолмэн (Рэймонд, Зайдер)

2:3 – 51 Комфер (Копп, Зайдер)

3:3 – 55 Хорват (Добсон, Барзэл)

3:4 – 61 Рэймонд (Комфер)

Даллас – Коламбус – 5:3 (1:2, 1:0, 3:1)

1:0 – 1 Харли (Хинтц, Робертсон)

1:1 – 4 Воронков (Джонсон, Силлинджер)

1:2 – 13 Сиверсон (Веренски, Фантилли)

2:2 – 25 Хинтц (Лундквист, Робертсон)

3:2 – 42 Дюшен (Марчмент, Сутер)

4:2 – 52 Дадонов (Бенн, Джонстон)

5:2 – 56 Джонстон (Бенн, Дадонов)

5:3 – 57 Курали (Оливер, Проворов)

Аризона – Чикаго – 8:1 (3:1, 4:0, 1:0)

0:1 – 1 Бедард (Джонс, Корчински)

1:1 – 2 Карконе (Дурзи, Кули)

2:1 – 13 Браун (Керфут, Макбэйн)

3:1 – 15 Карконе (Бьюгстэд, Крауз)

4:1 – 25 Карконе (Бойд)

5:1 – 26 Макбэйн (О’Брайэн, Керфут)

6:1 – 31 Дурзи (Бойд, Карконе)

7:1 – 35 О’Брайэн (Маччелли, Макбэйн)

8:1 – 50 Макбэйн (Керфут)

Вегас – Монреаль – 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, по буллитам - 2:1)

1:0 – 15 Коттер (Пьетранжело, Карлссон)

1:1 – 25 Монахан ()

2:1 – 38 Каррье (Айкел, Стивенсон)

2:2 – 55 Сузуки (Кофилд, Харви-Пинар)

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