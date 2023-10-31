НХЛ: Аризона уничтожила Чикаго, Анахайм удивил Питтсбург
В ночь на вторник, 31 октября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись девять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 30 октября
Филадельфия – Каролина – 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
0:1 – 3 Ноусен (Орлов, Свечников)
1:1 – 15 Типпет (Кутюрье)
2:1 – 18 Хэтэуэй (Лоутон, Делорье)
2:2 – 29 Бантинг (Ноусен)
2:3 – 56 Терявяйнен (Котканиеми, Бантинг)
Бостон – Флорида – 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)
0:1 – 6 Барков (Миккола, Райнхарт)
0:2 – 15 Райнхарт (Барков)
1:2 – 23 Маршанд (Койл, Дебраск)
2:2 – 47 Макэвой (Заха, Пастрняк)
3:2 – 63 Заха ()
Питтсбург – Анахайм – 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
1:0 – 2 Карлссон (Смит, Малкин)
1:1 – 8 Сильверберг (Минтюков, Джонс)
1:2 – 31 Ватрано (Мактавиш, Фаулер)
2:2 – 39 Малкин (Кросби, Карлссон)
3:2 – 41 Р. Зогорна (Эллер, О'Коннор)
3:3 – 43 Мактавиш (Минтюков, Строум)
3:4 – 59 Мактавиш (Хенрик)
Тампа-Бэй – Сиэтл – 3:4 (1:3, 1:0, 1:0, 0:1)
0:1 – 12 Думулин (Шварц, Шульц)
0:2 – 13 Гурде (Макканн, Ямамото)
1:2 – 13 Жанно (Рэддиш, Флери)
1:3 – 15 Ямамото (Толванен, Шварц)
2:3 – 23 Барре-Буле (Жанно, Хэйгл)
3:3 – 54 Хэйгл (Барре-Буле, Сирелли)
3:4 – 62 Макканн (Бьоркстранн, Данн)
Виннипег – Рейнджерс – 2:3 (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)
0:1 – 18 Панарин (Миллер, Труба)
1:1 – 19 Густафссон (Перфетти)
2:1 – 45 Элерс (Шайфли, Перфетти)
2:2 – 53 Крайдер (Панарин, Фокс)
2:3 – 64 Зибанежад (Миллер, Панарин)
Айлендерс – Детройт – 3:4 (0:0, 1:0, 2:3, 0:1)
1:0 – 38 Сизикас (Хорват)
2:0 – 41 Нелсон (Энгвалл, Добсон)
2:1 – 47 Спронг (Уолмэн, Расмуссен)
2:2 – 49 Уолмэн (Рэймонд, Зайдер)
2:3 – 51 Комфер (Копп, Зайдер)
3:3 – 55 Хорват (Добсон, Барзэл)
3:4 – 61 Рэймонд (Комфер)
Даллас – Коламбус – 5:3 (1:2, 1:0, 3:1)
1:0 – 1 Харли (Хинтц, Робертсон)
1:1 – 4 Воронков (Джонсон, Силлинджер)
1:2 – 13 Сиверсон (Веренски, Фантилли)
2:2 – 25 Хинтц (Лундквист, Робертсон)
3:2 – 42 Дюшен (Марчмент, Сутер)
4:2 – 52 Дадонов (Бенн, Джонстон)
5:2 – 56 Джонстон (Бенн, Дадонов)
5:3 – 57 Курали (Оливер, Проворов)
Аризона – Чикаго – 8:1 (3:1, 4:0, 1:0)
0:1 – 1 Бедард (Джонс, Корчински)
1:1 – 2 Карконе (Дурзи, Кули)
2:1 – 13 Браун (Керфут, Макбэйн)
3:1 – 15 Карконе (Бьюгстэд, Крауз)
4:1 – 25 Карконе (Бойд)
5:1 – 26 Макбэйн (О’Брайэн, Керфут)
6:1 – 31 Дурзи (Бойд, Карконе)
7:1 – 35 О’Брайэн (Маччелли, Макбэйн)
8:1 – 50 Макбэйн (Керфут)
Вегас – Монреаль – 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, по буллитам - 2:1)
1:0 – 15 Коттер (Пьетранжело, Карлссон)
1:1 – 25 Монахан ()
2:1 – 38 Каррье (Айкел, Стивенсон)
2:2 – 55 Сузуки (Кофилд, Харви-Пинар)
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