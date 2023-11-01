НХЛ: Ванкувер победил Нэшвилл, Лос-Анджелес разгромил Торонто

В ночь на среду, 1 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись два матча.

Результаты матчей НХЛ за 31 октября

Торонто – Лос-Анджелес – 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

0:1 – 6 Энглунд (Дюбуа)

0:2 – 11 Дано (Спенс, Мур)

0:3 – 29 Калиев (Байфилд, Фиала)

1:3 – 48 Таварес (В. Нюландер, Марнер)

1:4 – 52 Кемпе (Байфилд, Копитар)

Ванкувер – Нэшвилл – 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

1:0 – 13 Лафферти (Бовилье, К. Хьюз)

1:1 – 16 Сиссонс (Фоуди, Йоси)

1:2 – 16 Фаббро (О′Райлли, Форсберг)

2:2 – 21 Петтерссон (Михеев, К. Хьюз)

3:2 – 36 Петтерссон (Гронек, Кузьменко)

4:2 – 44 Миллер (К. Хьюз, Босер)

5:2 – 57 Петтерссон (Майерс, Бовилье)

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