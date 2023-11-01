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НХЛ: Ванкувер победил Нэшвилл, Лос-Анджелес разгромил Торонто

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей очередного игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:06
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на среду, 1 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись два матча.

Результаты матчей НХЛ за 31 октября

Торонто – Лос-Анджелес – 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

0:1 – 6 Энглунд (Дюбуа)
0:2 – 11 Дано (Спенс, Мур)
0:3 – 29 Калиев (Байфилд, Фиала)
1:3 – 48 Таварес (В. Нюландер, Марнер)
1:4 – 52 Кемпе (Байфилд, Копитар)

Ванкувер – Нэшвилл – 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

1:0 – 13 Лафферти (Бовилье, К. Хьюз)
1:1 – 16 Сиссонс (Фоуди, Йоси)
1:2 – 16 Фаббро (О′Райлли, Форсберг)
2:2 – 21 Петтерссон (Михеев, К. Хьюз)
3:2 – 36 Петтерссон (Гронек, Кузьменко)
4:2 – 44 Миллер (К. Хьюз, Босер)
5:2 – 57 Петтерссон (Майерс, Бовилье)

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