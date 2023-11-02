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НХЛ: Колорадо обыграл Сент-Луис, Филадельфия проиграла Баффало

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей очередного игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:26
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на четверг, 2 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись четыре матча.

Результаты матчей НХЛ за 1 ноября

Филадельфия – Баффало – 2:5 (2:2, 0:0, 0:3)

1:0 – 1 Фараби (Сэнхайм)
1:1 – 3 Миттлстадт (Скиннер, Петерка)
1:2 – 10 Биро (Гринуэй, Томпсон)
2:2 – 16 Эткинсон (Сэнхайм)
2:3 – 43 Пауэр (Так, Томпсон)
2:4 – 53 Томпсон (Так)
2:5 – 56 Биро (Кребс, Миттлстадт)

Калгари – Даллас – 3:4 (1:1, 1:3, 1:0)

1:0 – 5 Зари (Кадри, Танев)
1:1 – 19 Бенн (Линделль, Хинтц)
2:1 – 21 Манджипани (Линдхольм, Уигар)
2:2 – 24 Робертсон (Павелски, Хинтц)
2:3 – 30 Дадонов (Бенн, Лундквист)
2:4 – 39 Марчмент (Сегин, Дюшен)
3:4 – 42 Уигар (Линдхольм, Кадри)

Колорадо – Сент-Луис – 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

1:0 – 8 Колтон (Вуд)
2:0 – 13 Рантанен (Маккиннон, Макар)
2:1 – 37 Томас (Ледди, Капанен)
3:1 – 41 Лехконен (Рантанен, Макар)
4:1 – 48 Байрэм (Маккиннон)

Анахайм – Аризона – 4:3 (2:2, 0:1, 1:0, 1:0)

1:0 – 3 Терри ()
2:0 – 9 Терри (Фаулер, Минтюков)
2:1 – 11 Крауз (Бьюгстэд, Мозер)
2:2 – 14 Кули (О’Брайэн, Мозер)
2:3 – 34 Крауз (Вялимяки, Маччелли)
3:3 – 44 Карлссон (Гудас, Терри)
4:3 – 63 Терри (Мактавиш)

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