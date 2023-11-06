НХЛ: Анахайм сделал удивительный камбэк в игре с Вегасом, Нью-Джерси победил Чикаго

В ночь на понедельник, 6 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись четыре матча.

Результаты матчей НХЛ за 5 ноября

Чикаго – Нью-Джерси – 2:4 (1:2, 0:0, 1:2)

1:0 – 1 Холл (Кайзер, Джонсон)

1:1 – 13 Мерсер (Хэмилтон, Хаула)

1:2 – 14 Уиллмен ()

1:3 – 44 Лазар (Марино)

2:3 – 55 Донато (Дикинсон, Атанасиу)

2:4 – 60 Маклауд ()

Анахайм – Вегас – 4:2 (0:1, 0:1, 4:0)

0:1 – 8 Барбашев (Айкел)

0:2 – 33 Айкел (Макнэбб, Теодор)

1:2 – 41 Хенрик (Ватрано, Фаулер)

2:2 – 50 Кэррик (Минтюков)

3:2 – 56 Мактавиш (Любушкин, Ватрано)

4:2 – 58 Кэррик (Фаулер, Терри)

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