НХЛ: Анахайм сделал удивительный камбэк в игре с Вегасом, Нью-Джерси победил Чикаго
Вашему вниманию результаты и обзоры матчей очередного игрового дня Национальной хоккейной лиги.
В ночь на понедельник, 6 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись четыре матча.
Результаты матчей НХЛ за 5 ноября
Чикаго – Нью-Джерси – 2:4 (1:2, 0:0, 1:2)
1:0 – 1 Холл (Кайзер, Джонсон)
1:1 – 13 Мерсер (Хэмилтон, Хаула)
1:2 – 14 Уиллмен ()
1:3 – 44 Лазар (Марино)
2:3 – 55 Донато (Дикинсон, Атанасиу)
2:4 – 60 Маклауд ()
Анахайм – Вегас – 4:2 (0:1, 0:1, 4:0)
0:1 – 8 Барбашев (Айкел)
0:2 – 33 Айкел (Макнэбб, Теодор)
1:2 – 41 Хенрик (Ватрано, Фаулер)
2:2 – 50 Кэррик (Минтюков)
3:2 – 56 Мактавиш (Любушкин, Ватрано)
4:2 – 58 Кэррик (Фаулер, Терри)
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