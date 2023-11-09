НХЛ: Флорида в овертайме одолела Вашингтон, победы Лос-Анджелеса и Оттавы

В ночь на четверг, 9 ноября, прошло всего три матча Национальной хоккейной лиги.

Оттава на выезде справилась с Торонто, Флорида в овертайме дожала Вашингтон, а Лос-Анджелес не оставил шансов Вегасу.

Торонто – Оттава – 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)

1:0 – 5 В. Нюландер (Таварес, Мэттьюс)

1:1 – 7 Кубалик (Ярвентие, Клевен)

1:2 – 21 Жиру (Штюцле, Жозеф)

2:2 – 24 Бертуцци (Таварес, В. Нюландер)

2:3 – 34 Чикран (Жозеф, Штюцле)

3:3 – 47 Робертсон (Йернкрук, Доми)

3:4 – 51 Кубалик (Тарасенко, Чикран)

3:5 – 52 Штюцле (Жиру, Жозеф)

3:6 – 55 Жиру (Штюцле)

Вашингтон – Флорида – 3:4 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 0:1)

1:0 – 10 Манта (Кюмпер, Протас)

1:1 – 12 Экман-Ларссон (Лунделль, Ткачак)

1:2 – 16 Барков (Райнхарт)

2:2 – 26 Макмайкл (Фегервары, Протас)

3:2 – 35 Манта (Макмайкл)

3:3 – 43 Родригес (Экман-Ларссон, Форслинг)

3:4 – 61 Райнхарт (Родригес, Барков)

Вегас – Лос-Анджелес – 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

0:1 – 31 Кемпе (Копитар, Спенс)

0:2 – 35 Мур (Дано, Спенс)

0:3 – 42 Дюбуа (Фиала, Кемпе)

1:3 – 54 Карлссон (Пьетранжело, Стоун)

1:4 – 59 Копитар (Байфилд)

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