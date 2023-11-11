НХЛ: Вегас разбил Сан-Хосе, Калгари по буллитам проиграл Торонто

В ночь на субботу, 11 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись шесть матчей.

Результаты матчей НХЛ за 10 ноября

Баффало – Миннесота – 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

1:0 – 18 Йокихарью (Пауэр)

1:1 – 19 Капризов (Зукарелло-Асен, Болди)

2:1 – 39 Скиннер (Петерка)

3:1 – 43 Петерка (Скиннер, Томпсон)

3:2 – 52 Эрикссон Эк (Зукарелло-Асен, Капризов)

Флорида – Каролина – 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

0:1 – 1 Котканиеми (Мартинук, Фаст)

1:1 – 3 Ткачак (Лунделль, Верхэге)

2:1 – 18 Балинскис (Луостаринен, Ткачак)

3:1 – 27 Барков (Райнхарт, Родригес)

3:2 – 36 Ахо (Шей, Мартинук)

4:2 – 53 Верхэге (Форслинг)

5:2 – 56 Стенлунд (Барков, Райнхарт)

Нью-Джерси – Вашингтон – 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

0:1 – 10 Обе-Кюбель (Милано, Сандин)

0:2 – 10 Маленстин (Фегервары, Обе-Кюбель)

0:3 – 26 Кузнецов (Овечкин, Уилсон)

1:3 – 47 Майер (Марино, Маклауд)

2:3 – 49 Мерсер (Шмид, Тоффоли)

2:4 – 58 Кузнецов (Уилсон, Джохансен)

Торонто – Калгари – 5:4 (2:1, 2:2, 0:1, 0:0, по буллитам - 2:1)

1:0 – 3 В. Нюландер ()

1:1 – 7 Зари (Кадри)

2:1 – 8 Йернкрук (Робертсон, Доми)

3:1 – 21 В. Нюландер ()

4:1 – 24 Таварес (Райлли, В. Нюландер)

4:2 – 25 Задоров (Юбердо, Манджипани)

4:3 – 32 Грир (Андерссон, Уигар)

4:4 – 43 Поспишил (Колман, Баклунд)

Анахайм – Филадельфия – 3:6 (0:2, 1:1, 2:3, 0:0)

0:1 – 4 Кутюрье (Замула, Эткинсон)

0:2 – 12 Эткинсон (Фоерстер, Сэнхайм)

0:3 – 22 Белпедио (Фараби)

1:3 – 33 Карлссон (Мактавиш, Киллорн)

1:4 – 47 Сэнхайм (Йорк, Фараби)

2:4 – 50 Карлссон (Минтюков, Киллорн)

2:5 – 53 Типпет (Фрост)

3:5 – 58 Карлссон (Строум, Терри)

3:6 – 59 Типпет ()

Вегас – Сан-Хосе – 5:0 (2:0, 0:0, 3:0, 0:0)

1:0 – 1 Пьетранжело (Стоун, Амадио)

2:0 – 11 Мартинес (Каррье, Амадио)

3:0 – 42 Карлссон (Пьетранжело, Айкел)

4:0 – 44 Мартинес (Карлссон, Пьетранжело)

5:0 – 49 Хауден (Рендбьерг)

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