НХЛ: Вегас разбил Сан-Хосе, Калгари по буллитам проиграл Торонто
В ночь на субботу, 11 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись шесть матчей.
Результаты матчей НХЛ за 10 ноября
Баффало – Миннесота – 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
1:0 – 18 Йокихарью (Пауэр)
1:1 – 19 Капризов (Зукарелло-Асен, Болди)
2:1 – 39 Скиннер (Петерка)
3:1 – 43 Петерка (Скиннер, Томпсон)
3:2 – 52 Эрикссон Эк (Зукарелло-Асен, Капризов)
Флорида – Каролина – 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
0:1 – 1 Котканиеми (Мартинук, Фаст)
1:1 – 3 Ткачак (Лунделль, Верхэге)
2:1 – 18 Балинскис (Луостаринен, Ткачак)
3:1 – 27 Барков (Райнхарт, Родригес)
3:2 – 36 Ахо (Шей, Мартинук)
4:2 – 53 Верхэге (Форслинг)
5:2 – 56 Стенлунд (Барков, Райнхарт)
Нью-Джерси – Вашингтон – 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)
0:1 – 10 Обе-Кюбель (Милано, Сандин)
0:2 – 10 Маленстин (Фегервары, Обе-Кюбель)
0:3 – 26 Кузнецов (Овечкин, Уилсон)
1:3 – 47 Майер (Марино, Маклауд)
2:3 – 49 Мерсер (Шмид, Тоффоли)
2:4 – 58 Кузнецов (Уилсон, Джохансен)
Торонто – Калгари – 5:4 (2:1, 2:2, 0:1, 0:0, по буллитам - 2:1)
1:0 – 3 В. Нюландер ()
1:1 – 7 Зари (Кадри)
2:1 – 8 Йернкрук (Робертсон, Доми)
3:1 – 21 В. Нюландер ()
4:1 – 24 Таварес (Райлли, В. Нюландер)
4:2 – 25 Задоров (Юбердо, Манджипани)
4:3 – 32 Грир (Андерссон, Уигар)
4:4 – 43 Поспишил (Колман, Баклунд)
Анахайм – Филадельфия – 3:6 (0:2, 1:1, 2:3, 0:0)
0:1 – 4 Кутюрье (Замула, Эткинсон)
0:2 – 12 Эткинсон (Фоерстер, Сэнхайм)
0:3 – 22 Белпедио (Фараби)
1:3 – 33 Карлссон (Мактавиш, Киллорн)
1:4 – 47 Сэнхайм (Йорк, Фараби)
2:4 – 50 Карлссон (Минтюков, Киллорн)
2:5 – 53 Типпет (Фрост)
3:5 – 58 Карлссон (Строум, Терри)
3:6 – 59 Типпет ()
Вегас – Сан-Хосе – 5:0 (2:0, 0:0, 3:0, 0:0)
1:0 – 1 Пьетранжело (Стоун, Амадио)
2:0 – 11 Мартинес (Каррье, Амадио)
3:0 – 42 Карлссон (Пьетранжело, Айкел)
4:0 – 44 Мартинес (Карлссон, Пьетранжело)
5:0 – 49 Хауден (Рендбьерг)
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