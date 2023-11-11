iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Хоккей

НХЛ: Вегас разбил Сан-Хосе, Калгари по буллитам проиграл Торонто

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей очередного игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:45
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на субботу, 11 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись шесть матчей.

Результаты матчей НХЛ за 10 ноября

Баффало – Миннесота – 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

1:0 – 18 Йокихарью (Пауэр)
1:1 – 19 Капризов (Зукарелло-Асен, Болди)
2:1 – 39 Скиннер (Петерка)
3:1 – 43 Петерка (Скиннер, Томпсон)
3:2 – 52 Эрикссон Эк (Зукарелло-Асен, Капризов)

Флорида – Каролина – 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

0:1 – 1 Котканиеми (Мартинук, Фаст)
1:1 – 3 Ткачак (Лунделль, Верхэге)
2:1 – 18 Балинскис (Луостаринен, Ткачак)
3:1 – 27 Барков (Райнхарт, Родригес)
3:2 – 36 Ахо (Шей, Мартинук)
4:2 – 53 Верхэге (Форслинг)
5:2 – 56 Стенлунд (Барков, Райнхарт)

Нью-Джерси – Вашингтон – 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

0:1 – 10 Обе-Кюбель (Милано, Сандин)
0:2 – 10 Маленстин (Фегервары, Обе-Кюбель)
0:3 – 26 Кузнецов (Овечкин, Уилсон)
1:3 – 47 Майер (Марино, Маклауд)
2:3 – 49 Мерсер (Шмид, Тоффоли)
2:4 – 58 Кузнецов (Уилсон, Джохансен)

Торонто – Калгари – 5:4 (2:1, 2:2, 0:1, 0:0, по буллитам - 2:1)

1:0 – 3 В. Нюландер ()
1:1 – 7 Зари (Кадри)
2:1 – 8 Йернкрук (Робертсон, Доми)
3:1 – 21 В. Нюландер ()
4:1 – 24 Таварес (Райлли, В. Нюландер)
4:2 – 25 Задоров (Юбердо, Манджипани)
4:3 – 32 Грир (Андерссон, Уигар)
4:4 – 43 Поспишил (Колман, Баклунд)

Анахайм – Филадельфия – 3:6 (0:2, 1:1, 2:3, 0:0)

0:1 – 4 Кутюрье (Замула, Эткинсон)
0:2 – 12 Эткинсон (Фоерстер, Сэнхайм)
0:3 – 22 Белпедио (Фараби)
1:3 – 33 Карлссон (Мактавиш, Киллорн)
1:4 – 47 Сэнхайм (Йорк, Фараби)
2:4 – 50 Карлссон (Минтюков, Киллорн)
2:5 – 53 Типпет (Фрост)
3:5 – 58 Карлссон (Строум, Терри)
3:6 – 59 Типпет ()

Вегас – Сан-Хосе – 5:0 (2:0, 0:0, 3:0, 0:0)

1:0 – 1 Пьетранжело (Стоун, Амадио)
2:0 – 11 Мартинес (Каррье, Амадио)
3:0 – 42 Карлссон (Пьетранжело, Айкел)
4:0 – 44 Мартинес (Карлссон, Пьетранжело)
5:0 – 49 Хауден (Рендбьерг)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Усик назвал свое главное преимущество перед Фьюри Усик назвал свое главное преимущество перед Фьюри
Роналду с Джорджиной похвастались совместным фото с тренировки Роналду с Джорджиной похвастались совместным фото с тренировки
Внутрисезонный турнир НБА: Лейкерс победили Финикс, Клипперс разгромно проиграл Далласу Внутрисезонный турнир НБА: Лейкерс победили Финикс, Клипперс разгромно проиграл Далласу
Александрия - Верес: онлайн-трансляция матча УПЛ 11.11.2023 Александрия - Верес: онлайн-трансляция матча УПЛ 11.11.2023
Помочь журналистам

Видео

Заря - Маккаби Тель-Авив: видео голов и обзор матча
Заря - Маккаби Тель-Авив: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер принес очки, Заря помогла Израилю максимально приблизиться к Украине
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Бокс11:02
Усик назвал свое главное преимущество перед Фьюри
Европа10:51
Роналду с Джорджиной похвастались совместным фото с тренировки
НБА10:44
Внутрисезонный турнир НБА: Лейкерс победили Финикс, Клипперс разгромно проиграл Далласу
Украина10:25
Александрия - Верес: онлайн-трансляция матча УПЛ 11.11.2023
Европа10:20
Легенда Манчестер Юнайтед высказался о своем будущем
Украина10:00
Полесье - Металлист 1925: онлайн-трансляция матча УПЛ 11.11.2023
Европа09:50
Лидер Тоттенхэма выбыл до конца года из-за травмы
Украина09:36
Оболонь - Ворскла: онлайн-трансляция матча УПЛ 11.11.2023
Европа09:22
Кейн рассказал, с кем из мировых звезд он хотел бы сыграть вместе
Другие страны09:15
Месси представил Золотой мяч фанатам Интер Майами
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK