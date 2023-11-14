НХЛ: Эдмонтон и Колорадо добыли волевые победы

В ночь на вторник, 14 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись два матча.

Результаты матчей НХЛ за 13 ноября

Эдмонтон – Айлендерс – 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

0:1 – 1 Барзэл (Пулок, Хорват)

1:1 – 14 Драйзайтль (Нерс)

2:1 – 47 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид)

3:1 – 49 Макдэвид (Драйзайтль)

4:1 – 57 Кэйн (Драйзайтль)

Сиэтл – Колорадо – 1:5 (1:0, 0:2, 0:3)

1:0 – 6 Танев (Веннберг, Данн)

1:1 – 32 Рантанен (Тэйвс, Маккиннон)

1:2 – 34 Колтон (Тэйвс, Татар)

1:3 – 44 Макар (Джонс, Татар)

1:4 – 49 Друэн (Рантанен, Маккиннон)

1:5 – 56 Ничушкин (Маккиннон, Макар)

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