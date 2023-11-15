НХЛ: Сент-Луис разбил Тампа-Бэй, Анахайм сделал удивительный камбэк в матче с Нэшвиллом

В ночь на среду, 15 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись девять матчей.

Результаты матчей НХЛ за 14 ноября

Баффало – Бостон – 2:5 (0:3, 1:2, 1:0)

0:1 – 3 Хейнен (Пойтрас, Макэвой)

0:2 – 4 Пастрняк (Макэвой, Заха)

0:3 – 15 Карло (Заха, Пастрняк)

0:4 – 24 Стен (Лауко)

0:5 – 32 Линдхольм (Маршанд, Пастрняк)

1:5 – 35 Олофссон (Козенс, Пауэр)

2:5 – 55 Олофссон (Миттлстадт, Петерка)

Коламбус – Питтсбург – 3:5 (2:1, 0:1, 1:3)

0:1 – 4 Кросби (Летанг, Петтерссон)

1:1 – 10 Марченко ()

2:1 – 19 Чинахов (Веренски, Гадбрэнсон)

2:2 – 27 Генцел (Кросби, Хиностроза)

2:3 – 48 Карлссон (Ракелль, Малкин)

3:3 – 51 Тексье (Дэнфорт, Курали)

3:4 – 54 Кросби (Генцел, Карлссон)

3:5 – 59 Кросби (Раст)

Монреаль – Калгари – 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

0:1 – 22 Кадри (Задоров, Зари)

1:1 – 22 Линдстрем (Слафковски, Дворак)

1:2 – 33 Зари (Поспишил, Андерссон)

Вашингтон – Вегас – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

1:0 – 16 Строум (Милано)

2:0 – 59 Макмайкл (Сандин, Карлсон)

3:0 – 59 Маленстин ()

Даллас – Аризона – 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 1:0)

0:1 – 5 Келлер (Хэйтон)

1:1 – 17 Линделль (Павелски, Лундквист)

2:1 – 29 Хинтц (Робертсон, Хейсканен)

2:2 – 52 Цукер (Мозер, Маччелли)

2:3 – 54 Крауз (Дурзи)

3:3 – 56 Сегин (Сутер, Дюшен)

4:3 – 61 Дюшен (Сегин)

Нэшвилл – Анахайм – 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)

1:0 – 21 Форсберг (О′Райлли, Каррье)

2:0 – 34 Йоси (О′Райлли, Нюквист)

2:1 – 37 Фаулер (Мактавиш, Ватрано)

2:2 – 44 Гудас (Вааканайнен, Терри)

2:3 – 56 Хенрик (Гудас, Вааканайнен)

Сент-Луис – Тампа-Бэй – 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

1:0 – 11 Парайко (Бучневич, Томас)

2:0 – 36 Кайру (Фолк, Крюг)

3:0 – 36 Врана (Хэйс, Крюг)

4:0 – 56 Капанен (Бучневич)

5:0 – 59 Кайру (Шенн)

Виннипег – Нью-Джерси – 6:3 (0:0, 3:2, 3:1)

1:0 – 28 Коннор (Иафалло, Моррисси)

2:0 – 33 Перфетти (Моррисси, Коннор)

2:1 – 34 Майер (Братт, Палат)

2:2 – 36 Марино (Люк Хьюз, Лазар)

3:2 – 38 Элерс (Сэмберг, Перфетти)

4:2 – 49 Коннор (Моррисси, Шайфли)

5:2 – 51 Баррон (Пионк, Наместников)

5:3 – 54 Мерсер (Хаула, Хэмилтон)

6:3 – 58 Элерс (Моррисси, Эпплтон)

Сан-Хосе – Флорида – 3:5 (1:1, 0:1, 2:3)

0:1 – 12 Ломберг ()

1:1 – 15 Хоффман (Рутта, Смит)

1:2 – 32 Райнхарт (Ткачак, Экман-Ларссон)

2:2 – 46 Гертл (Гранлунд, Зеттерлунд)

3:2 – 47 Канин (Гранлунд, Гущин)

3:3 – 50 Верхэге (Барков, Ткачак)

3:4 – 51 Стенлунд (Лоренц, Балинскис)

3:5 – 57 Барков (Райнхарт, Верхэге)

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