НХЛ: Сент-Луис разбил Тампа-Бэй, Анахайм сделал удивительный камбэк в матче с Нэшвиллом
В ночь на среду, 15 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись девять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 14 ноября
Баффало – Бостон – 2:5 (0:3, 1:2, 1:0)
0:1 – 3 Хейнен (Пойтрас, Макэвой)
0:2 – 4 Пастрняк (Макэвой, Заха)
0:3 – 15 Карло (Заха, Пастрняк)
0:4 – 24 Стен (Лауко)
0:5 – 32 Линдхольм (Маршанд, Пастрняк)
1:5 – 35 Олофссон (Козенс, Пауэр)
2:5 – 55 Олофссон (Миттлстадт, Петерка)
Коламбус – Питтсбург – 3:5 (2:1, 0:1, 1:3)
0:1 – 4 Кросби (Летанг, Петтерссон)
1:1 – 10 Марченко ()
2:1 – 19 Чинахов (Веренски, Гадбрэнсон)
2:2 – 27 Генцел (Кросби, Хиностроза)
2:3 – 48 Карлссон (Ракелль, Малкин)
3:3 – 51 Тексье (Дэнфорт, Курали)
3:4 – 54 Кросби (Генцел, Карлссон)
3:5 – 59 Кросби (Раст)
Монреаль – Калгари – 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
0:1 – 22 Кадри (Задоров, Зари)
1:1 – 22 Линдстрем (Слафковски, Дворак)
1:2 – 33 Зари (Поспишил, Андерссон)
Вашингтон – Вегас – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
1:0 – 16 Строум (Милано)
2:0 – 59 Макмайкл (Сандин, Карлсон)
3:0 – 59 Маленстин ()
Даллас – Аризона – 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 1:0)
0:1 – 5 Келлер (Хэйтон)
1:1 – 17 Линделль (Павелски, Лундквист)
2:1 – 29 Хинтц (Робертсон, Хейсканен)
2:2 – 52 Цукер (Мозер, Маччелли)
2:3 – 54 Крауз (Дурзи)
3:3 – 56 Сегин (Сутер, Дюшен)
4:3 – 61 Дюшен (Сегин)
Нэшвилл – Анахайм – 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)
1:0 – 21 Форсберг (О′Райлли, Каррье)
2:0 – 34 Йоси (О′Райлли, Нюквист)
2:1 – 37 Фаулер (Мактавиш, Ватрано)
2:2 – 44 Гудас (Вааканайнен, Терри)
2:3 – 56 Хенрик (Гудас, Вааканайнен)
Сент-Луис – Тампа-Бэй – 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
1:0 – 11 Парайко (Бучневич, Томас)
2:0 – 36 Кайру (Фолк, Крюг)
3:0 – 36 Врана (Хэйс, Крюг)
4:0 – 56 Капанен (Бучневич)
5:0 – 59 Кайру (Шенн)
Виннипег – Нью-Джерси – 6:3 (0:0, 3:2, 3:1)
1:0 – 28 Коннор (Иафалло, Моррисси)
2:0 – 33 Перфетти (Моррисси, Коннор)
2:1 – 34 Майер (Братт, Палат)
2:2 – 36 Марино (Люк Хьюз, Лазар)
3:2 – 38 Элерс (Сэмберг, Перфетти)
4:2 – 49 Коннор (Моррисси, Шайфли)
5:2 – 51 Баррон (Пионк, Наместников)
5:3 – 54 Мерсер (Хаула, Хэмилтон)
6:3 – 58 Элерс (Моррисси, Эпплтон)
Сан-Хосе – Флорида – 3:5 (1:1, 0:1, 2:3)
0:1 – 12 Ломберг ()
1:1 – 15 Хоффман (Рутта, Смит)
1:2 – 32 Райнхарт (Ткачак, Экман-Ларссон)
2:2 – 46 Гертл (Гранлунд, Зеттерлунд)
3:2 – 47 Канин (Гранлунд, Гущин)
3:3 – 50 Верхэге (Барков, Ткачак)
3:4 – 51 Стенлунд (Лоренц, Балинскис)
3:5 – 57 Барков (Райнхарт, Верхэге)
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