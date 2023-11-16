iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Хоккей

НХЛ: Колорадо разнес Анахайм, Сиэтл проиграл в овертайме Эдмонтону

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей очередного игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:24
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на четверг, 16 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись четыре матча.

Результаты матчей НХЛ за 15 ноября

Каролина – Филадельфия – 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)

0:1 – 1 Типпет (Белпедио, Фрост)
0:2 – 19 Конекны (Кутюрье, Силер)
0:3 – 21 Пелинг (Лоутон, Уолкер)
1:3 – 31 Ноусен (Друри, Деанджело)

Эдмонтон – Сиэтл – 4:3 (0:0, 1:3, 2:0, 1:0)

1:0 – 25 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль)
1:1 – 27 Макканн (Олексяк, Эберле)
1:2 – 29 Бельмар (Данн, Картье)
1:3 – 37 Веннберг (Бьоркстранн, Толванен)
2:3 – 53 Кэйн (Экхольм, Бушар)
3:3 – 59 Кэйн (Нюджент-Хопкинс, Драйзайтль)
4:3 – 62 Кэйн (Бушар, Хайман)

Колорадо – Анахайм – 8:2 (2:1, 1:0, 5:1)

1:0 – 6 Жирар (Татар, Джонсон)
2:0 – 12 Ничушкин (Макар, Тэйвс)
2:1 – 19 Кэррик (Макгинн, Гудас)
3:1 – 34 Олофссон (Кивиранта, О'Коннор)
4:1 – 43 Колтон (Вуд, О'Коннор)
5:1 – 45 Ничушкин (Маккиннон, Макар)
5:2 – 49 Джонс (Сильверберг, Хенрик)
6:2 – 53 Кивиранта (Георгиев, Жирар)
7:2 – 53 Кольяно (Джонсон, Кивиранта)
8:2 – 55 Тэйвс (Маккиннон, Макар)

Ванкувер – Айлендерс – 4:3 (0:2, 2:1, 1:0, 1:0)

0:1 – 7 Энгвалл (Ао, Вальстром)
0:2 – 8 Нелсон (Барзэл, Добсон)
1:2 – 24 Миллер (Кузьменко, Петтерссон)
1:3 – 28 Хорват (Барзэл)
2:3 – 31 Босер (К. Хьюз, Миллер)
3:3 – 48 Гронек (Босер, К. Хьюз)
4:3 – 62 К. Хьюз (Босер, Миллер)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Еще один: Защитник Милана подозревается в незаконных ставках Еще один: Защитник Милана подозревается в незаконных ставках
Судьи придумали пенальти и отменили гол на 95-й минуте, спасая Реал в матче женской Лиги чемпионов Судьи придумали пенальти и отменили гол на 95-й минуте, спасая Реал в матче женской Лиги чемпионов
Экс-футболист МЮ может приобрести часть акций клуба из Испании Экс-футболист МЮ может приобрести часть акций клуба из Испании
Амосов и Джейсон Джексон провели битву взглядов Амосов и Джейсон Джексон провели битву взглядов
Помочь журналистам

Видео

Черноморец - Рух 2:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Черноморец - Рух 2:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль выпала из ТОП-100
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер принес очки, Заря помогла Израилю максимально приблизиться к Украине
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа09:50
Еще один: Защитник Милана подозревается в незаконных ставках
Лига Чемпионов09:47
Судьи придумали пенальти и отменили гол на 95-й минуте, спасая Реал в матче женской Лиги чемпионов
Европа09:33
Экс-футболист МЮ может приобрести часть акций клуба из Испании
ММА09:26
Амосов и Джейсон Джексон провели битву взглядов
Европа09:05
Футбол сегодня: товарищеский матч Украины, игры Португалии, Испании в отборе и поединке чемпионата мира U-17
Бокс08:45
"Я стану трехкратным чемпионом": Джошуа отреагировал на дерзкое заявление Валлина
НХЛ08:24
НХЛ: Колорадо разнес Анахайм, Сиэтл проиграл в овертайме Эдмонтону
Теннис08:04
Итоговый турнир-2023 (ATP): Алькарас переиграл Рублева, Зверев проиграл Медведеву
НБА07:45
НБА: Михайлюк помог Бостону переиграть Филадельфию, Сакраменто одолело Лейкерс
Бокс07:23
"Его карьера подходит к концу": Валлин унизительно обратился к Джошуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK