НХЛ: Колорадо разнес Анахайм, Сиэтл проиграл в овертайме Эдмонтону
В ночь на четверг, 16 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись четыре матча.
Результаты матчей НХЛ за 15 ноября
Каролина – Филадельфия – 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
0:1 – 1 Типпет (Белпедио, Фрост)
0:2 – 19 Конекны (Кутюрье, Силер)
0:3 – 21 Пелинг (Лоутон, Уолкер)
1:3 – 31 Ноусен (Друри, Деанджело)
Эдмонтон – Сиэтл – 4:3 (0:0, 1:3, 2:0, 1:0)
1:0 – 25 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль)
1:1 – 27 Макканн (Олексяк, Эберле)
1:2 – 29 Бельмар (Данн, Картье)
1:3 – 37 Веннберг (Бьоркстранн, Толванен)
2:3 – 53 Кэйн (Экхольм, Бушар)
3:3 – 59 Кэйн (Нюджент-Хопкинс, Драйзайтль)
4:3 – 62 Кэйн (Бушар, Хайман)
Колорадо – Анахайм – 8:2 (2:1, 1:0, 5:1)
1:0 – 6 Жирар (Татар, Джонсон)
2:0 – 12 Ничушкин (Макар, Тэйвс)
2:1 – 19 Кэррик (Макгинн, Гудас)
3:1 – 34 Олофссон (Кивиранта, О'Коннор)
4:1 – 43 Колтон (Вуд, О'Коннор)
5:1 – 45 Ничушкин (Маккиннон, Макар)
5:2 – 49 Джонс (Сильверберг, Хенрик)
6:2 – 53 Кивиранта (Георгиев, Жирар)
7:2 – 53 Кольяно (Джонсон, Кивиранта)
8:2 – 55 Тэйвс (Маккиннон, Макар)
Ванкувер – Айлендерс – 4:3 (0:2, 2:1, 1:0, 1:0)
0:1 – 7 Энгвалл (Ао, Вальстром)
0:2 – 8 Нелсон (Барзэл, Добсон)
1:2 – 24 Миллер (Кузьменко, Петтерссон)
1:3 – 28 Хорват (Барзэл)
2:3 – 31 Босер (К. Хьюз, Миллер)
3:3 – 48 Гронек (Босер, К. Хьюз)
4:3 – 62 К. Хьюз (Босер, Миллер)
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