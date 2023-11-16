НХЛ: Колорадо разнес Анахайм, Сиэтл проиграл в овертайме Эдмонтону

В ночь на четверг, 16 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись четыре матча.

Результаты матчей НХЛ за 15 ноября

Каролина – Филадельфия – 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)

0:1 – 1 Типпет (Белпедио, Фрост)

0:2 – 19 Конекны (Кутюрье, Силер)

0:3 – 21 Пелинг (Лоутон, Уолкер)

1:3 – 31 Ноусен (Друри, Деанджело)

Эдмонтон – Сиэтл – 4:3 (0:0, 1:3, 2:0, 1:0)

1:0 – 25 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль)

1:1 – 27 Макканн (Олексяк, Эберле)

1:2 – 29 Бельмар (Данн, Картье)

1:3 – 37 Веннберг (Бьоркстранн, Толванен)

2:3 – 53 Кэйн (Экхольм, Бушар)

3:3 – 59 Кэйн (Нюджент-Хопкинс, Драйзайтль)

4:3 – 62 Кэйн (Бушар, Хайман)

Колорадо – Анахайм – 8:2 (2:1, 1:0, 5:1)

1:0 – 6 Жирар (Татар, Джонсон)

2:0 – 12 Ничушкин (Макар, Тэйвс)

2:1 – 19 Кэррик (Макгинн, Гудас)

3:1 – 34 Олофссон (Кивиранта, О'Коннор)

4:1 – 43 Колтон (Вуд, О'Коннор)

5:1 – 45 Ничушкин (Маккиннон, Макар)

5:2 – 49 Джонс (Сильверберг, Хенрик)

6:2 – 53 Кивиранта (Георгиев, Жирар)

7:2 – 53 Кольяно (Джонсон, Кивиранта)

8:2 – 55 Тэйвс (Маккиннон, Макар)

Ванкувер – Айлендерс – 4:3 (0:2, 2:1, 1:0, 1:0)

0:1 – 7 Энгвалл (Ао, Вальстром)

0:2 – 8 Нелсон (Барзэл, Добсон)

1:2 – 24 Миллер (Кузьменко, Петтерссон)

1:3 – 28 Хорват (Барзэл)

2:3 – 31 Босер (К. Хьюз, Миллер)

3:3 – 48 Гронек (Босер, К. Хьюз)

4:3 – 62 К. Хьюз (Босер, Миллер)

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