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НХЛ: Виннипег переиграл Баффало, Торонто выдал невероятный камбэк

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей очередного игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:05
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на суббота, 18 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись три матча.

Результаты матчей НХЛ за 17 ноября

Детройт – Торонто – 2:3 (0:0, 2:0, 0:3)

1:0 – 32 Спронг ()
2:0 – 34 Рэймонд (Дебринкет, Чиарот)
2:1 – 43 Бертуцци (Таварес, В. Нюландер)
2:2 – 53 В. Нюландер (Таварес, Марнер)
2:3 – 54 Таварес (В. Нюландер, Бертуцци)

Виннипег – Баффало – 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)

1:0 – 22 Перфетти (Пионк, Наместников)
2:0 – 24 Эпплтон (Лаури, Нидеррайтер)
2:1 – 24 Так ()
3:1 – 28 Элерс (Наместников, Нидеррайтер)
3:2 – 41 Петерка (Бенсон, Далин)

Анахайм – Флорида – 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

0:1 – 14 Луостаринен (Лунделль)
0:2 – 18 Экман-Ларссон (Казинс, Лунделль)
1:2 – 47 Ватрано (Фаулер, Хенрик)

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