НХЛ: Айлендерс по буллитам обыграли Калгари, Лос-Анджелес разнес Сент-Луис
Вечером субботы и ночью на воскресенье, 19 ноября, прошло целых тринадцать матчей регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.
Среди интересных игр можно выделить встречу Филадельфии и Вегаса, где все решилось в овертайме, победу Айлендерс над Калгари по буллитам, а также самый результативный матч, в котором Тампа-Бэй одолела Эдмонтон.
Оттава – Миннесота – 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, по буллитам - 1:0)
0:1 – 26 Росси (Зукарелло-Асен, Фэйбер)
1:1 – 43 Бреннстрем (Хэмоник, Форсберг)
Филадельфия – Вегас – 4:3 ОТ (1:0, 2:3, 0:0, 1:0)
1:0 – 15 Типпет (Эткинсон, Сэнхайм)
2:0 – 21 Фоерстер (Типпет, Сэнхайм)
2:1 – 24 Карлссон (Маршессо)
2:2 – 35 Маршессо (Айкел, Теодор)
3:2 – 35 Уолкер (Кутюрье, Силер)
3:3 – 39 Маршессо (Теодор, Стоун)
4:3 – 62 Кутюрье ()
Нэшвилл – Чикаго – 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
1:0 – 12 Тренин (Сиссонс)
2:0 – 18 Нюквист (Форсберг, О′Райлли)
2:1 – 33 Курашев (Джонс, Бедард)
3:1 – 36 Смит (МакКэррон, Томазино)
3:2 – 52 Джонсон (Дикинсон)
4:2 – 59 Смит (Фаббро, Тренин)
Тампа-Бэй – Эдмонтон – 6:4 (1:2, 1:1, 4:1)
0:1 – 3 Райан (Сиси, Нюджент-Хопкинс)
0:2 – 8 Хэмблин ()
1:2 – 19 Кучеров (Пойнт, Стэмкос)
2:2 – 32 Кучеров (Рэддиш, Сергачев)
2:3 – 35 Райан (Экхольм, Фогеле)
3:3 – 43 Жанно (Сергачев, Эйссимонт)
3:4 – 48 Бушар (Нюджент-Хопкинс)
4:4 – 49 Стэмкос (Пойнт, Кучеров)
5:4 – 50 Гленденинг (Рэддиш, Кепке)
6:4 – 59 Сергачев (Пол)
Нью-Джерси – Рейнджерс – 3:5 (2:2, 0:0, 1:3)
0:1 – 8 Панарин (Густафссон, Трочек)
1:1 – 9 Джек Хьюз (Зигентхалер, Хэмилтон)
1:2 – 14 Веси (Джонс, Шнайдер)
2:2 – 19 Палат (Тоффоли, Братт)
3:2 – 41 Хаула (Хэмилтон, Джек Хьюз)
3:3 – 51 Панарин (Трочек)
3:4 – 57 Веси (Трочек, Питлик)
3:5 – 58 Уилер ()
Каролина – Питтсбург – 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)
0:1 – 10 Кросби (Карлссон, Генцел)
1:1 – 33 Ахо (Джарвис, Терявяйнен)
2:1 – 42 Бернс (Свечников, Слэвин)
2:2 – 49 Кросби (Раст, Летанг)
3:2 – 51 Джарвис (Бернс, Слэвин)
4:2 – 59 Джарвис (Терявяйнен, Ахо)
Бостон – Монреаль – 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
1:0 – 7 Макэвой (Пастрняк, Маршанд)
2:0 – 19 Фредерик (Койл, Карло)
3:0 – 25 Заха (Пастрняк, Линдхольм)
3:1 – 33 Слафковски (Ньюхук, Сузуки)
4:1 – 35 Фредерик (Дебраск, Койл)
5:1 – 45 ван Римсдайк (Пастрняк, Маршанд)
5:2 – 55 Ковачевич (Слафковски, Дворак)
Виннипег – Аризона – 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
0:1 – 14 Маччелли (Керфут, Мозер)
1:1 – 17 Шайфли (Диллон, Пионк)
2:1 – 18 Наместников (Моррисси)
2:2 – 26 Дамба (Шмалц, Бойд)
3:2 – 31 Коннор (Диллон, Шайфли)
4:2 – 44 Моррисси (Коннор, Шайфли)
5:2 – 57 Эпплтон (Лаури, Нидеррайтер)
Калгари – Айлендерс – 4:5 (1:1, 1:2, 2:1, 0:0, по буллитам - 1:2)
1:0 – 12 Поспишил (Зари, Кадри)
1:1 – 16 Фашинг (Нелсон, Клаттербак)
1:2 – 24 Палмиери (Добсон, Хорват)
1:3 – 28 Барзэл ()
2:3 – 37 Колман (Юбердо, Десимон)
3:3 – 43 Уигар (Кадри, Зари)
3:4 – 43 Нелсон (Ао, Энгвалл)
4:4 – 53 Шарангович (Линдхольм, Хэнифин)
Вашингтон – Коламбус – 4:3 (0:0, 3:1, 1:2)
0:1 – 23 Годро (Сиверсон, Дженнер)
1:1 – 25 Милано (Лапьер, Протас)
2:1 – 33 Протас (Лапьер, ван Римсдайк)
3:1 – 35 Овечкин (Строум)
3:2 – 47 Проворов (Силлинджер)
4:2 – 53 Лапьер (Протас, Милано)
4:3 – 55 Дэнфорт (Веренски, Курали)
Даллас – Колорадо – 3:6 (2:0, 1:2, 0:4)
1:0 – 10 Сегин (Дюшен, Марчмент)
2:0 – 14 Павелски (Робертсон, Бенн)
3:0 – 22 Сегин (Линделль, Марчмент)
3:1 – 33 Вуд (Макар, Колтон)
3:2 – 37 Джохансен (Рантанен, Макар)
3:3 – 44 Ничушкин ()
3:4 – 54 Рантанен (Ничушкин, Тэйвс)
3:5 – 54 Кольяно (Жирар, Кивиранта)
3:6 – 59 Колтон (Макар)
Ванкувер – Сиэтл – 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)
1:0 – 5 Миллер (Ди Джузеппе, Майерс)
1:1 – 25 Олексяк (Эберле, Бенирс)
1:2 – 33 Эберле (Шульц, Бьоркстранн)
2:2 – 35 К. Хьюз (Петтерссон, Гронек)
2:3 – 44 Гурде (Толванен, Борген)
2:4 – 46 Бенирс (Эберле)
3:4 – 59 Хегландер (Михеев, Майерс)
Лос-Анджелес – Сент-Луис – 5:1 (4:0, 1:0, 0:1)
1:0 – 2 Байфилд (Кемпе, Копитар)
2:0 – 2 Лизотт ()
3:0 – 13 Кемпе ()
4:0 – 15 Дюбуа (Спенс, Калиев)
5:0 – 39 Фиала (Даути, Дано)
5:1 – 56 Нейборс (Ледди, Блэйз)
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