НХЛ: Айлендерс по буллитам обыграли Калгари, Лос-Анджелес разнес Сент-Луис

Вечером субботы и ночью на воскресенье, 19 ноября, прошло целых тринадцать матчей регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.

Среди интересных игр можно выделить встречу Филадельфии и Вегаса, где все решилось в овертайме, победу Айлендерс над Калгари по буллитам, а также самый результативный матч, в котором Тампа-Бэй одолела Эдмонтон.

Оттава – Миннесота – 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, по буллитам - 1:0)

0:1 – 26 Росси (Зукарелло-Асен, Фэйбер)

1:1 – 43 Бреннстрем (Хэмоник, Форсберг)

Филадельфия – Вегас – 4:3 ОТ (1:0, 2:3, 0:0, 1:0)

1:0 – 15 Типпет (Эткинсон, Сэнхайм)

2:0 – 21 Фоерстер (Типпет, Сэнхайм)

2:1 – 24 Карлссон (Маршессо)

2:2 – 35 Маршессо (Айкел, Теодор)

3:2 – 35 Уолкер (Кутюрье, Силер)

3:3 – 39 Маршессо (Теодор, Стоун)

4:3 – 62 Кутюрье ()

Нэшвилл – Чикаго – 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

1:0 – 12 Тренин (Сиссонс)

2:0 – 18 Нюквист (Форсберг, О′Райлли)

2:1 – 33 Курашев (Джонс, Бедард)

3:1 – 36 Смит (МакКэррон, Томазино)

3:2 – 52 Джонсон (Дикинсон)

4:2 – 59 Смит (Фаббро, Тренин)

Тампа-Бэй – Эдмонтон – 6:4 (1:2, 1:1, 4:1)

0:1 – 3 Райан (Сиси, Нюджент-Хопкинс)

0:2 – 8 Хэмблин ()

1:2 – 19 Кучеров (Пойнт, Стэмкос)

2:2 – 32 Кучеров (Рэддиш, Сергачев)

2:3 – 35 Райан (Экхольм, Фогеле)

3:3 – 43 Жанно (Сергачев, Эйссимонт)

3:4 – 48 Бушар (Нюджент-Хопкинс)

4:4 – 49 Стэмкос (Пойнт, Кучеров)

5:4 – 50 Гленденинг (Рэддиш, Кепке)

6:4 – 59 Сергачев (Пол)

Нью-Джерси – Рейнджерс – 3:5 (2:2, 0:0, 1:3)

0:1 – 8 Панарин (Густафссон, Трочек)

1:1 – 9 Джек Хьюз (Зигентхалер, Хэмилтон)

1:2 – 14 Веси (Джонс, Шнайдер)

2:2 – 19 Палат (Тоффоли, Братт)

3:2 – 41 Хаула (Хэмилтон, Джек Хьюз)

3:3 – 51 Панарин (Трочек)

3:4 – 57 Веси (Трочек, Питлик)

3:5 – 58 Уилер ()

Каролина – Питтсбург – 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)

0:1 – 10 Кросби (Карлссон, Генцел)

1:1 – 33 Ахо (Джарвис, Терявяйнен)

2:1 – 42 Бернс (Свечников, Слэвин)

2:2 – 49 Кросби (Раст, Летанг)

3:2 – 51 Джарвис (Бернс, Слэвин)

4:2 – 59 Джарвис (Терявяйнен, Ахо)

Бостон – Монреаль – 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

1:0 – 7 Макэвой (Пастрняк, Маршанд)

2:0 – 19 Фредерик (Койл, Карло)

3:0 – 25 Заха (Пастрняк, Линдхольм)

3:1 – 33 Слафковски (Ньюхук, Сузуки)

4:1 – 35 Фредерик (Дебраск, Койл)

5:1 – 45 ван Римсдайк (Пастрняк, Маршанд)

5:2 – 55 Ковачевич (Слафковски, Дворак)

Виннипег – Аризона – 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

0:1 – 14 Маччелли (Керфут, Мозер)

1:1 – 17 Шайфли (Диллон, Пионк)

2:1 – 18 Наместников (Моррисси)

2:2 – 26 Дамба (Шмалц, Бойд)

3:2 – 31 Коннор (Диллон, Шайфли)

4:2 – 44 Моррисси (Коннор, Шайфли)

5:2 – 57 Эпплтон (Лаури, Нидеррайтер)

Калгари – Айлендерс – 4:5 (1:1, 1:2, 2:1, 0:0, по буллитам - 1:2)

1:0 – 12 Поспишил (Зари, Кадри)

1:1 – 16 Фашинг (Нелсон, Клаттербак)

1:2 – 24 Палмиери (Добсон, Хорват)

1:3 – 28 Барзэл ()

2:3 – 37 Колман (Юбердо, Десимон)

3:3 – 43 Уигар (Кадри, Зари)

3:4 – 43 Нелсон (Ао, Энгвалл)

4:4 – 53 Шарангович (Линдхольм, Хэнифин)

Вашингтон – Коламбус – 4:3 (0:0, 3:1, 1:2)

0:1 – 23 Годро (Сиверсон, Дженнер)

1:1 – 25 Милано (Лапьер, Протас)

2:1 – 33 Протас (Лапьер, ван Римсдайк)

3:1 – 35 Овечкин (Строум)

3:2 – 47 Проворов (Силлинджер)

4:2 – 53 Лапьер (Протас, Милано)

4:3 – 55 Дэнфорт (Веренски, Курали)

Даллас – Колорадо – 3:6 (2:0, 1:2, 0:4)

1:0 – 10 Сегин (Дюшен, Марчмент)

2:0 – 14 Павелски (Робертсон, Бенн)

3:0 – 22 Сегин (Линделль, Марчмент)

3:1 – 33 Вуд (Макар, Колтон)

3:2 – 37 Джохансен (Рантанен, Макар)

3:3 – 44 Ничушкин ()

3:4 – 54 Рантанен (Ничушкин, Тэйвс)

3:5 – 54 Кольяно (Жирар, Кивиранта)

3:6 – 59 Колтон (Макар)

Ванкувер – Сиэтл – 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)

1:0 – 5 Миллер (Ди Джузеппе, Майерс)

1:1 – 25 Олексяк (Эберле, Бенирс)

1:2 – 33 Эберле (Шульц, Бьоркстранн)

2:2 – 35 К. Хьюз (Петтерссон, Гронек)

2:3 – 44 Гурде (Толванен, Борген)

2:4 – 46 Бенирс (Эберле)

3:4 – 59 Хегландер (Михеев, Майерс)

Лос-Анджелес – Сент-Луис – 5:1 (4:0, 1:0, 0:1)

1:0 – 2 Байфилд (Кемпе, Копитар)

2:0 – 2 Лизотт ()

3:0 – 13 Кемпе ()

4:0 – 15 Дюбуа (Спенс, Калиев)

5:0 – 39 Фиала (Даути, Дано)

5:1 – 56 Нейборс (Ледди, Блэйз)

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