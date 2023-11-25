НХЛ: Тампа-Бэй уничтожила Каролину, Даллас крупно проиграл Калгари, Нэшвилл разделался с Сент-Луисом

В ночь на субботу, 25 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 15 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 24 ноября

Бостон – Детройт – 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

0:1 – 5 Комфер (Рэймонд, Гостисбеер)

0:2 – 15 Дебринкет ()

1:2 – 23 Дебраск (Заха, Пастрняк)

1:3 – 33 Фаббри (Дебринкет, Спронг)

2:3 – 44 Хейнен (Лорей, Койл)

2:4 – 45 Ларкин (Гостисбеер, Комфер)

2:5 – 58 Перрон ()

Филадельфия – Рейнджерс – 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)

0:1 – 1 Зибанежад (Крайдер, Уилер)

0:2 – 1 Крайдер ()

0:3 – 27 Зибанежад (Густафссон, Уилер)

1:3 – 37 Кутюрье (Эткинсон, Силер)

Чикаго – Торонто – 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)

0:1 – 7 Робертсон (Джиордано, Доми)

1:1 – 8 Дикинсон (Андерсон)

1:2 – 21 Йернкрук (Доми, Броди)

1:3 – 23 Ривс (Кемпф, Маккейб)

2:3 – 32 Дикинсон ()

3:3 – 41 Дикинсон ()

4:3 – 64 Корчински (Курашев, Бедард)

Сент-Луис – Нэшвилл – 3:8 (1:3, 1:4, 1:1)

0:1 – 6 Форсберг (Лоузон, Нюквист)

0:2 – 7 Тренин (Макдона, Сиссонс)

0:3 – 13 Евангелиста (Каррье, Шервуд)

1:3 – 16 Бучневич (Томас, Сканделла)

1:4 – 22 Штястны (Шервуд, Евангелиста)

1:5 – 24 О′Райлли (Бэрри, Форсберг)

1:6 – 26 Евангелиста (Каррье, Томазино)

2:6 – 30 Томас (Саад, Бучневич)

2:7 – 37 Форсберг (Смит)

3:7 – 45 Нейборс (Кайру, Крюг)

3:8 – 52 Шервуд ()

Вашингтон – Эдмонтон – 0:5 (0:2, 0:3, 0:0)

0:1 – 14 Кэйн (Деарне, Драйзайтль)

0:2 – 15 Нюджент-Хопкинс (Хайман, Макдэвид)

0:3 – 23 Бушар (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид)

0:4 – 24 Драйзайтль (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид)

0:5 – 38 Драйзайтль (Макдэвид, Хайман)

Нью-Джерси – Коламбус – 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

0:1 – 10 Дженнер (Годро)

1:1 – 13 Хольц (Палат)

1:2 – 19 Робинсон (Гадбрэнсон, Дэнфорт)

Сан-Хосе – Монреаль – 2:3 (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, по буллитам - 1:2)

1:0 – 25 Хоффман (Гертл, Эклунд)

2:0 – 32 Эклунд (Гертл, Эддисон)

2:1 – 38 Ковачевич (Кофилд, Страбл)

2:2 – 43 Кофилд (Примо, Слафковски)

Анахайм – Лос-Анджелес – 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

0:1 – 10 Фиала (Даути, Копитар)

0:2 – 12 Калиев (Мур, Спенс)

0:3 – 21 Байфилд (Кемпе, Гавриков)

0:4 – 22 Фиала (Мур, Дано)

1:4 – 32 Гудас (Строум, Ватрано)

1:5 – 43 Копитар (Даути, Кемпе)

2:5 – 51 Киллорн (Терри, Мактавиш)

Баффало – Питтсбург – 3:2 (0:1, 0:1, 3:0)

0:1 – 16 Кросби (Генцел)

0:2 – 36 Эллер (Ньето)

1:2 – 45 Скиннер (Олофссон, Так)

2:2 – 50 Окпосо (Олофссон, Далин)

3:2 – 57 Так (Миттлстадт, Скиннер)

Оттава – Айлендерс – 3:5 (1:1, 2:3, 0:1)

1:0 – 10 Батерсон (Норрис, Ткачак)

1:1 – 13 Палмиери (Романов, Нелсон)

1:2 – 26 Вальстром (Пажо, Романов)

1:3 – 29 Барзэл (Нелсон, Палмиери)

1:4 – 29 Ли (Вальстром)

2:4 – 30 Штюцле (Жозеф)

3:4 – 31 Батерсон (Жозеф, Штюцле)

3:5 – 45 Хольмстрем (Мэйфилд, Добсон)

Флорида – Виннипег – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

0:1 – 17 Нидеррайтер (Эпплтон, Сэмберг)

0:2 – 51 Элерс (Наместников, Перфетти)

0:3 – 56 Лаури (Сэмберг, Эпплтон)

Каролина – Тампа-Бэй – 2:8 (1:0, 1:3, 0:5)

1:0 – 18 Ноусен (Бантинг, Друри)

1:1 – 21 Стэмкос (Кучеров, Пойнт)

1:2 – 25 Кучеров (Эйссимонт, Хэйгл)

1:3 – 25 Пойнт (Хедман, Кучеров)

2:3 – 34 Бантинг (Свечников)

2:4 – 45 Хэйгл (Кучеров, Пойнт)

2:5 – 46 Гленденинг ()

2:6 – 50 Пойнт (Кепке, Пербикс)

2:7 – 56 Кучеров (Сергачев, Хэйгл)

2:8 – 58 Пойнт (Стэмкос, Кучеров)

Миннесота – Колорадо – 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

0:1 – 17 Колтон (Тафт, Байрэм)

0:2 – 28 Ничушкин (Тэйвс, Маккиннон)

1:2 – 29 Капризов (Росси)

2:2 – 34 Эрикссон Эк (Капризов, Зукарелло-Асен)

2:3 – 44 Макдермид (Олофссон, Кольяно)

Даллас – Калгари – 4:7 (2:1, 2:2, 0:4)

1:0 – 1 Джонстон (Дадонов, Бенн)

1:1 – 8 Грир (Ружичка, Дюбе)

2:1 – 11 Робертсон (Лундквист)

2:2 – 21 Шарангович (Манджипани, Линдхольм)

3:2 – 24 Джонстон (Дадонов, Бенн)

4:2 – 28 Павелски (Робертсон, Дюшен)

4:3 – 33 Ружичка (Грир, Танев)

4:4 – 41 Колман (Андерссон, Уигар)

4:5 – 42 Линдхольм (Манджипани, Шарангович)

4:6 – 47 Баклунд (Колман, Зари)

4:7 – 58 Кадри (Шарангович)

Сиэтл – Ванкувер – 1:5 (0:1, 1:1, 0:3, 0:0)

0:1 – 5 Блюгерс ()

0:2 – 32 Джошуа (Оман, Гарланд)

1:2 – 37 Картье (Данн)

1:3 – 49 Лафферти (К. Хьюз, Гронек)

1:4 – 52 Хегландер (Оман)

1:5 – 57 Михеев (Майерс, Гарланд)

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