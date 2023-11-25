НХЛ: Тампа-Бэй уничтожила Каролину, Даллас крупно проиграл Калгари, Нэшвилл разделался с Сент-Луисом
В ночь на субботу, 25 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 15 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 24 ноября
Бостон – Детройт – 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
0:1 – 5 Комфер (Рэймонд, Гостисбеер)
0:2 – 15 Дебринкет ()
1:2 – 23 Дебраск (Заха, Пастрняк)
1:3 – 33 Фаббри (Дебринкет, Спронг)
2:3 – 44 Хейнен (Лорей, Койл)
2:4 – 45 Ларкин (Гостисбеер, Комфер)
2:5 – 58 Перрон ()
Филадельфия – Рейнджерс – 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
0:1 – 1 Зибанежад (Крайдер, Уилер)
0:2 – 1 Крайдер ()
0:3 – 27 Зибанежад (Густафссон, Уилер)
1:3 – 37 Кутюрье (Эткинсон, Силер)
Чикаго – Торонто – 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)
0:1 – 7 Робертсон (Джиордано, Доми)
1:1 – 8 Дикинсон (Андерсон)
1:2 – 21 Йернкрук (Доми, Броди)
1:3 – 23 Ривс (Кемпф, Маккейб)
2:3 – 32 Дикинсон ()
3:3 – 41 Дикинсон ()
4:3 – 64 Корчински (Курашев, Бедард)
Сент-Луис – Нэшвилл – 3:8 (1:3, 1:4, 1:1)
0:1 – 6 Форсберг (Лоузон, Нюквист)
0:2 – 7 Тренин (Макдона, Сиссонс)
0:3 – 13 Евангелиста (Каррье, Шервуд)
1:3 – 16 Бучневич (Томас, Сканделла)
1:4 – 22 Штястны (Шервуд, Евангелиста)
1:5 – 24 О′Райлли (Бэрри, Форсберг)
1:6 – 26 Евангелиста (Каррье, Томазино)
2:6 – 30 Томас (Саад, Бучневич)
2:7 – 37 Форсберг (Смит)
3:7 – 45 Нейборс (Кайру, Крюг)
3:8 – 52 Шервуд ()
Вашингтон – Эдмонтон – 0:5 (0:2, 0:3, 0:0)
0:1 – 14 Кэйн (Деарне, Драйзайтль)
0:2 – 15 Нюджент-Хопкинс (Хайман, Макдэвид)
0:3 – 23 Бушар (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид)
0:4 – 24 Драйзайтль (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид)
0:5 – 38 Драйзайтль (Макдэвид, Хайман)
Нью-Джерси – Коламбус – 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)
0:1 – 10 Дженнер (Годро)
1:1 – 13 Хольц (Палат)
1:2 – 19 Робинсон (Гадбрэнсон, Дэнфорт)
Сан-Хосе – Монреаль – 2:3 (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, по буллитам - 1:2)
1:0 – 25 Хоффман (Гертл, Эклунд)
2:0 – 32 Эклунд (Гертл, Эддисон)
2:1 – 38 Ковачевич (Кофилд, Страбл)
2:2 – 43 Кофилд (Примо, Слафковски)
Анахайм – Лос-Анджелес – 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)
0:1 – 10 Фиала (Даути, Копитар)
0:2 – 12 Калиев (Мур, Спенс)
0:3 – 21 Байфилд (Кемпе, Гавриков)
0:4 – 22 Фиала (Мур, Дано)
1:4 – 32 Гудас (Строум, Ватрано)
1:5 – 43 Копитар (Даути, Кемпе)
2:5 – 51 Киллорн (Терри, Мактавиш)
Баффало – Питтсбург – 3:2 (0:1, 0:1, 3:0)
0:1 – 16 Кросби (Генцел)
0:2 – 36 Эллер (Ньето)
1:2 – 45 Скиннер (Олофссон, Так)
2:2 – 50 Окпосо (Олофссон, Далин)
3:2 – 57 Так (Миттлстадт, Скиннер)
Оттава – Айлендерс – 3:5 (1:1, 2:3, 0:1)
1:0 – 10 Батерсон (Норрис, Ткачак)
1:1 – 13 Палмиери (Романов, Нелсон)
1:2 – 26 Вальстром (Пажо, Романов)
1:3 – 29 Барзэл (Нелсон, Палмиери)
1:4 – 29 Ли (Вальстром)
2:4 – 30 Штюцле (Жозеф)
3:4 – 31 Батерсон (Жозеф, Штюцле)
3:5 – 45 Хольмстрем (Мэйфилд, Добсон)
Флорида – Виннипег – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
0:1 – 17 Нидеррайтер (Эпплтон, Сэмберг)
0:2 – 51 Элерс (Наместников, Перфетти)
0:3 – 56 Лаури (Сэмберг, Эпплтон)
Каролина – Тампа-Бэй – 2:8 (1:0, 1:3, 0:5)
1:0 – 18 Ноусен (Бантинг, Друри)
1:1 – 21 Стэмкос (Кучеров, Пойнт)
1:2 – 25 Кучеров (Эйссимонт, Хэйгл)
1:3 – 25 Пойнт (Хедман, Кучеров)
2:3 – 34 Бантинг (Свечников)
2:4 – 45 Хэйгл (Кучеров, Пойнт)
2:5 – 46 Гленденинг ()
2:6 – 50 Пойнт (Кепке, Пербикс)
2:7 – 56 Кучеров (Сергачев, Хэйгл)
2:8 – 58 Пойнт (Стэмкос, Кучеров)
Миннесота – Колорадо – 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
0:1 – 17 Колтон (Тафт, Байрэм)
0:2 – 28 Ничушкин (Тэйвс, Маккиннон)
1:2 – 29 Капризов (Росси)
2:2 – 34 Эрикссон Эк (Капризов, Зукарелло-Асен)
2:3 – 44 Макдермид (Олофссон, Кольяно)
Даллас – Калгари – 4:7 (2:1, 2:2, 0:4)
1:0 – 1 Джонстон (Дадонов, Бенн)
1:1 – 8 Грир (Ружичка, Дюбе)
2:1 – 11 Робертсон (Лундквист)
2:2 – 21 Шарангович (Манджипани, Линдхольм)
3:2 – 24 Джонстон (Дадонов, Бенн)
4:2 – 28 Павелски (Робертсон, Дюшен)
4:3 – 33 Ружичка (Грир, Танев)
4:4 – 41 Колман (Андерссон, Уигар)
4:5 – 42 Линдхольм (Манджипани, Шарангович)
4:6 – 47 Баклунд (Колман, Зари)
4:7 – 58 Кадри (Шарангович)
Сиэтл – Ванкувер – 1:5 (0:1, 1:1, 0:3, 0:0)
0:1 – 5 Блюгерс ()
0:2 – 32 Джошуа (Оман, Гарланд)
1:2 – 37 Картье (Данн)
1:3 – 49 Лафферти (К. Хьюз, Гронек)
1:4 – 52 Хегландер (Оман)
1:5 – 57 Михеев (Майерс, Гарланд)
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!