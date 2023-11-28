НХЛ: Флорида разбила Оттаву, Калгари по буллитам вырвал победу у Вегаса

В ночь на вторник, 28 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись шесть матчей.

Результаты матчей НХЛ за 27 ноября

Коламбус – Бостон – 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

1:0 – 15 Воронков (Чинахов)

2:0 – 25 Проворов (Силлинджер, Иржичек)

3:0 – 36 Чинахов ()

4:0 – 44 Марченко (Лайне, Дженнер)

4:1 – 48 Пойтрас (Хейнен, Макэвой)

5:1 – 53 Дэнфорт (Дженнер, Курали)

5:2 – 57 Бичер (Фредерик, Шаттенкирк)

Рейнджерс – Баффало – 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)

0:1 – 11 Петерка (Пауэр, Олофссон)

0:2 – 39 Так (Далин, Миттлстадт)

1:2 – 48 Зибанежад (Панарин, Густафссон)

1:3 – 55 Так (Пауэр, Миттлстадт)

1:4 – 58 Миттлстадт (Скиннер)

1:5 – 59 Окпосо (Олофссон, Йокихарью)

Оттава – Флорида – 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

0:1 – 1 Райнхарт (Барков, Ткачак)

0:2 – 25 Райнхарт (Барков, Беннетт)

0:3 – 27 Беннетт (Монтур, Барков)

0:4 – 51 Верхэге (Куликов)

0:5 – 56 Луостаринен ()

Колорадо – Тампа-Бэй – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

1:0 – 7 Джохансен ()

2:0 – 21 Джохансен (Макар, Татар)

3:0 – 23 Макар (Маккиннон, Рантанен)

3:1 – 39 Сирелли (Кучеров, Хедман)

4:1 – 56 Ничушкин (Маккиннон)

Калгари – Вегас – 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

0:1 – 13 Карлссон (Амадио, Руа)

1:1 – 42 Грир (Зари, Кадри)

2:1 – 64 Уигар ()

Сан-Хосе – Вашингтон – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0, 0:0)

1:0 – 10 Зеттерлунд (Гранлунд, Охотюк)

1:1 – 36 Кузнецов (Фегервары, ван Римсдайк)

2:1 – 52 Канин (Эмберсон, Бэйли)

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