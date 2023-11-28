НХЛ: Флорида разбила Оттаву, Калгари по буллитам вырвал победу у Вегаса
В ночь на вторник, 28 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись шесть матчей.
Результаты матчей НХЛ за 27 ноября
Коламбус – Бостон – 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)
1:0 – 15 Воронков (Чинахов)
2:0 – 25 Проворов (Силлинджер, Иржичек)
3:0 – 36 Чинахов ()
4:0 – 44 Марченко (Лайне, Дженнер)
4:1 – 48 Пойтрас (Хейнен, Макэвой)
5:1 – 53 Дэнфорт (Дженнер, Курали)
5:2 – 57 Бичер (Фредерик, Шаттенкирк)
Рейнджерс – Баффало – 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)
0:1 – 11 Петерка (Пауэр, Олофссон)
0:2 – 39 Так (Далин, Миттлстадт)
1:2 – 48 Зибанежад (Панарин, Густафссон)
1:3 – 55 Так (Пауэр, Миттлстадт)
1:4 – 58 Миттлстадт (Скиннер)
1:5 – 59 Окпосо (Олофссон, Йокихарью)
Оттава – Флорида – 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
0:1 – 1 Райнхарт (Барков, Ткачак)
0:2 – 25 Райнхарт (Барков, Беннетт)
0:3 – 27 Беннетт (Монтур, Барков)
0:4 – 51 Верхэге (Куликов)
0:5 – 56 Луостаринен ()
Колорадо – Тампа-Бэй – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
1:0 – 7 Джохансен ()
2:0 – 21 Джохансен (Макар, Татар)
3:0 – 23 Макар (Маккиннон, Рантанен)
3:1 – 39 Сирелли (Кучеров, Хедман)
4:1 – 56 Ничушкин (Маккиннон)
Калгари – Вегас – 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)
0:1 – 13 Карлссон (Амадио, Руа)
1:1 – 42 Грир (Зари, Кадри)
2:1 – 64 Уигар ()
Сан-Хосе – Вашингтон – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0, 0:0)
1:0 – 10 Зеттерлунд (Гранлунд, Охотюк)
1:1 – 36 Кузнецов (Фегервары, ван Римсдайк)
2:1 – 52 Канин (Эмберсон, Бэйли)
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