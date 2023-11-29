НХЛ: Нью-Джерси сделал невероятный камбэк в матче с Айлендерсом, Эдмонтон и Вегас били буллиты

В ночь на среду, 29 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись десять матчей.

Результаты матчей НХЛ за 28 ноября

Торонто – Флорида – 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:0)

0:1 – 15 Стенлунд (Экблад, Гаджович)

1:1 – 32 Грегор ()

Нью-Джерси – Айлендерс – 5:4 (1:1, 1:3, 3:0)

0:1 – 5 Хорват (Барзэл, Добсон)

1:1 – 10 Маклауд (Лазар)

2:1 – 24 Мерсер (Тоффоли, Джек Хьюз)

2:2 – 28 Барзэл (Добсон, Ли)

2:3 – 29 Клаттербак (Готье, Сизикас)

2:4 – 33 Пажо (Романов, Барзэл)

3:4 – 45 Джек Хьюз (Смит, Мерсер)

4:4 – 51 Хишир (Люк Хьюз, Джек Хьюз)

5:4 – 59 Лазар (Маклауд, Баль)

Филадельфия – Каролина – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

0:1 – 5 Бантинг (Орлов, Ахо)

1:1 – 27 Конекны (Фоерстер)

1:2 – 33 Лемье ()

1:3 – 56 Джарвис (Бантинг, Ахо)

1:4 – 57 Котканиеми (Терявяйнен, Фаст)

Виннипег – Даллас – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

0:1 – 32 Павелски (Робертсон, Хинтц)

0:2 – 56 Сегин (Дюшен, Марчмент)

Миннесота – Сент-Луис – 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

1:0 – 2 Эрикссон Эк (Сперджен, Зукарелло-Асен)

1:1 – 10 Парайко (Торопченко, Блэйз)

2:1 – 18 Годро (Фолиньо, Марун)

3:1 – 57 Болди (Брудин)

Нэшвилл – Питтсбург – 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)

1:0 – 10 МакКэррон (Нюквист, Бэрри)

2:0 – 18 МакКэррон (Форсберг, Томазино)

2:1 – 25 Малкин (Смит)

2:2 – 42 Раст (Генцел, Людвиг)

3:2 – 61 Форсберг (О′Райлли, Йоси)

Чикаго – Сиэтл – 4:3 (2:2, 2:0, 0:1)

1:0 – 8 Катчук (Джонс, Донато)

2:0 – 10 Дикинсон (Андерсон, Филлипс)

2:1 – 14 Бенирс (Макканн)

2:2 – 19 Веннберг (Грубауэр, Ларссон)

3:2 – 24 Джонсон (Райхел, Рэддиш)

4:2 – 30 Энтвистл (Андерсон)

4:3 – 46 Картье (Бенирс)

Аризона – Тампа-Бэй – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

1:0 – 3 Карконе (Керфут, Кесселринг)

2:0 – 25 Бойд (Ингрэм, Браун)

2:1 – 35 Пойнт (Хэйгл, Кучеров)

3:1 – 47 Карконе (Цукер, Керфут)

Эдмонтон – Вегас – 5:4 (1:0, 3:2, 0:2, 0:0, по буллитам - 2:0)

1:0 – 13 Ганье (Хэмблин)

1:1 – 21 Стоун (Айкел, Корчак)

2:1 – 25 Янмарк-Нюлен (Макдэвид, Экхольм)

2:2 – 25 Амадио (Руа)

3:2 – 27 Макдэвид (Сиси)

4:2 – 37 Кэйн (Макдэвид, Бушар)

4:3 – 53 Хаттон (Амадио, Коттер)

4:4 – 57 Колесар (Руа, Уайтклауд)

Ванкувер – Анахайм – 3:1 (1:0, 0:1, 2:0, 0:0)

1:0 – 6 Босер ( Миллер, Гронек)

1:1 – 25 Строум (Ватрано, Хенрик)

2:1 – 41 Петтерссон (Михеев, Майерс)

3:1 – 59 Босер ( Миллер)

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