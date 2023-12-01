НХЛ: Миннесота разгромила Нэшвилл, Тампа уступила Питтсбургу
В ночь на пятницу, 1 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись четырнадцать матчей.
Результаты матчей НХЛ за 1 декабря
Монреаль – Флорида – 1:5 (0:0, 0:1, 1:4)
0:1 – 27 Барков ()
0:2 – 41 Беннетт (Верхэге)
0:3 – 43 Родригес (Барков, Райнхарт)
0:4 – 45 Верхэге (Родригес, Лунделль)
1:4 – 49 Ковачевич (Эванс, Кофилд)
1:5 – 59 Экман-Ларссон (Казинс, Куликов)
Торонто – Сиэтл – 4:3 (1:0, 2:1, 0:2, 0:0, по буллитам - 2:0)
1:0 – 6 Марнер (Мэттьюс, В. Нюландер)
2:0 – 21 Марнер (Тимминс, Мэттьюс)
2:1 – 23 Макканн (Эберле, Бьоркстранн)
3:1 – 36 Марнер (Маккейб)
3:2 – 46 Толванен (Ларссон, Картье)
3:3 – 53 Макканн (Шульц, Веннберг)
Детройт – Чикаго – 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)
1:0 – 2 Комфер (Уолмэн, Копп)
1:1 – 3 Райхел (Корчински, Бедард)
2:1 – 8 Фаббри (Уолмэн)
3:1 – 25 Чиарот (Рэймонд, Дебринкет)
4:1 – 25 Комфер (Рэймонд, Перрон)
5:1 – 50 Фаббри (Зайдер, Спронг)
Бостон – Сан-Хосе – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
1:0 – 21 Хейнен (Пойтрас)
2:0 – 28 Дебраск (Пастрняк, Заха)
3:0 – 46 Заха (Макэвой, Пастрняк)
Филадельфия – Нью-Джерси – 3:4 (0:2, 1:0, 2:1, 0:1)
0:1 – 3 Хольц (Миллер, Маклауд)
0:2 – 15 Джек Хьюз (Мерсер, Тоффоли)
1:2 – 31 Фрост (Йорк, Конекны)
1:3 – 44 Тоффоли (Джек Хьюз, Хишир)
2:3 – 55 Уолкер (Конекны, Кутюрье)
3:3 – 59 Фоерстер (Бринк, Лоутон)
3:4 – 61 Люк Хьюз (Хишир, Джек Хьюз)
Тампа-Бэй – Питтсбург – 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)
1:0 – 9 Стэмкос (Кучеров, Хедман)
2:0 – 12 Жанно (Кучеров, Сергачев)
2:1 – 28 Кросби (Генцел)
2:2 – 39 О'Коннор (Летанг, Малкин)
2:3 – 42 Картер (Петтерссон, Ньето)
2:4 – 58 Джерри ()
Каролина – Айлендерс – 4:5 (1:1, 1:2, 2:1, 0:1)
1:0 – 8 Чэтфилд (Орлов, Бантинг)
1:1 – 18 Хорват (Ли, Барзэл)
2:1 – 22 Дж.Стаал (Слэвин, Мартинук)
2:2 – 36 Хольмстрем (Пажо)
2:3 – 38 Энгвалл (Добсон, Барзэл)
3:3 – 41 Друри (Нечас, Ноусен)
3:4 – 46 Палмиери (Барзэл, Добсон)
4:4 – 59 Ахо (Бернс, Дж.Стаал)
4:5 – 62 Барзэл (Добсон)
Нэшвилл – Миннесота – 1:6 (0:3, 0:2, 1:1)
0:1 – 6 Дьюар (Росси, Дьюхэйм)
0:2 – 14 Миддлтон (Дьюар, Фолиньо)
0:3 – 14 Капризов (Сперджен, Зукарелло-Асен)
0:4 – 21 Марун (Годро, Голигоски)
0:5 – 31 Дьюар (Капризов)
1:5 – 42 Пярссинен (Евангелиста, Макдона)\
1:6 – 49 Дьюар (Богосян, Леттьери)
Сент-Луис – Баффало – 6:4 (3:1, 2:2, 1:1)
1:0 – 1 Саад (Сундквист)
2:0 – 5 Шенн (Томас, Крюг)
3:0 – 11 Нейборс (Бучневич, Ледди)
3:1 – 13 Далин (Кребс, Окпосо)
3:2 – 26 Бенсон (Козенс)
3:3 – 30 Кребс (Гринуэй, Далин)
4:3 – 33 Хэйс (Шенн, Кайру)
5:3 – 33 Шенн (Хэйс, Кайру)
6:3 – 44 Нейборс (Фолк, Бучневич)
6:4 – 56 Петерка (Бенсон, Козенс)
Виннипег – Эдмонтон – 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)
1:0 – 18 Перфетти (Коннор, Шайфли)
1:1 – 53 Нерс (Янмарк-Нюлен, Маклауд)
1:2 – 57 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид)
1:3 – 59 Маклауд (Сиси, Хайман)
Аризона – Колорадо – 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 1:0)
0:1 – 19 Макар (Ничушкин, Рантанен)
1:1 – 23 Бойд (Мозер, О’Брайэн)
1:2 – 24 Вуд (Колтон, Джонс)
2:2 – 36 Шмалц (Келлер, Керфут)
3:2 – 41 Карконе (Кесселринг, Стечер)
3:3 – 51 Маккиннон (Рантанен, Макар)
4:3 – 64 Бьюгстэд ()
Калгари – Даллас – 4:3 (2:2, 0:0, 1:1, 1:0)
0:1 – 4 Харли (Робертсон, Павелски)
1:1 – 8 Танев (Гилберт, Манджипани)
2:1 – 15 Хэнифин (Баклунд, Колман)
2:2 – 19 Марчмент (Сегин, Хейсканен)
2:3 – 41 Марчмент ()
3:3 – 57 Уигар (Юбердо)
4:3 – 61 Кадри (Маркстрем, Юбердо)
Анахайм – Вашингтон – 4:5 (2:4, 0:0, 2:1, 0:0)
0:1 – 1 Манта ()
1:1 – 1 Луно ()
2:1 – 7 Лисон (Карлссон)
2:2 – 15 Уилсон ()
2:3 – 18 Уилсон (Карлсон, Овечкин)
2:4 – 19 Дауд (Обе-Кюбель, Сандин)
3:4 – 51 Макгинн (Луно, Лисон)
3:5 – 54 Уилсон (Карлсон, Овечкин)
4:5 – 59 Ватрано (Киллорн)
Ванкувер – Вегас – 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
0:1 – 4 Барбашев (Стоун, Айкел)
0:2 – 16 Айкел (Хаг, Барбашев)
0:3 – 31 Карлссон (Пьетранжело, Айкел)
0:4 – 41 Хауден (Амадио, Пьетранжело)
1:4 – 44 Кузьменко (Босер, Миллер)
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