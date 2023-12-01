НХЛ: Миннесота разгромила Нэшвилл, Тампа уступила Питтсбургу

В ночь на пятницу, 1 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись четырнадцать матчей.

Результаты матчей НХЛ за 1 декабря

Монреаль – Флорида – 1:5 (0:0, 0:1, 1:4)

0:1 – 27 Барков ()

0:2 – 41 Беннетт (Верхэге)

0:3 – 43 Родригес (Барков, Райнхарт)

0:4 – 45 Верхэге (Родригес, Лунделль)

1:4 – 49 Ковачевич (Эванс, Кофилд)

1:5 – 59 Экман-Ларссон (Казинс, Куликов)

Торонто – Сиэтл – 4:3 (1:0, 2:1, 0:2, 0:0, по буллитам - 2:0)

1:0 – 6 Марнер (Мэттьюс, В. Нюландер)

2:0 – 21 Марнер (Тимминс, Мэттьюс)

2:1 – 23 Макканн (Эберле, Бьоркстранн)

3:1 – 36 Марнер (Маккейб)

3:2 – 46 Толванен (Ларссон, Картье)

3:3 – 53 Макканн (Шульц, Веннберг)

Детройт – Чикаго – 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)

1:0 – 2 Комфер (Уолмэн, Копп)

1:1 – 3 Райхел (Корчински, Бедард)

2:1 – 8 Фаббри (Уолмэн)

3:1 – 25 Чиарот (Рэймонд, Дебринкет)

4:1 – 25 Комфер (Рэймонд, Перрон)

5:1 – 50 Фаббри (Зайдер, Спронг)

Бостон – Сан-Хосе – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

1:0 – 21 Хейнен (Пойтрас)

2:0 – 28 Дебраск (Пастрняк, Заха)

3:0 – 46 Заха (Макэвой, Пастрняк)

Филадельфия – Нью-Джерси – 3:4 (0:2, 1:0, 2:1, 0:1)

0:1 – 3 Хольц (Миллер, Маклауд)

0:2 – 15 Джек Хьюз (Мерсер, Тоффоли)

1:2 – 31 Фрост (Йорк, Конекны)

1:3 – 44 Тоффоли (Джек Хьюз, Хишир)

2:3 – 55 Уолкер (Конекны, Кутюрье)

3:3 – 59 Фоерстер (Бринк, Лоутон)

3:4 – 61 Люк Хьюз (Хишир, Джек Хьюз)

Тампа-Бэй – Питтсбург – 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)

1:0 – 9 Стэмкос (Кучеров, Хедман)

2:0 – 12 Жанно (Кучеров, Сергачев)

2:1 – 28 Кросби (Генцел)

2:2 – 39 О'Коннор (Летанг, Малкин)

2:3 – 42 Картер (Петтерссон, Ньето)

2:4 – 58 Джерри ()

Каролина – Айлендерс – 4:5 (1:1, 1:2, 2:1, 0:1)

1:0 – 8 Чэтфилд (Орлов, Бантинг)

1:1 – 18 Хорват (Ли, Барзэл)

2:1 – 22 Дж.Стаал (Слэвин, Мартинук)

2:2 – 36 Хольмстрем (Пажо)

2:3 – 38 Энгвалл (Добсон, Барзэл)

3:3 – 41 Друри (Нечас, Ноусен)

3:4 – 46 Палмиери (Барзэл, Добсон)

4:4 – 59 Ахо (Бернс, Дж.Стаал)

4:5 – 62 Барзэл (Добсон)

Нэшвилл – Миннесота – 1:6 (0:3, 0:2, 1:1)

0:1 – 6 Дьюар (Росси, Дьюхэйм)

0:2 – 14 Миддлтон (Дьюар, Фолиньо)

0:3 – 14 Капризов (Сперджен, Зукарелло-Асен)

0:4 – 21 Марун (Годро, Голигоски)

0:5 – 31 Дьюар (Капризов)

1:5 – 42 Пярссинен (Евангелиста, Макдона)\

1:6 – 49 Дьюар (Богосян, Леттьери)

Сент-Луис – Баффало – 6:4 (3:1, 2:2, 1:1)

1:0 – 1 Саад (Сундквист)

2:0 – 5 Шенн (Томас, Крюг)

3:0 – 11 Нейборс (Бучневич, Ледди)

3:1 – 13 Далин (Кребс, Окпосо)

3:2 – 26 Бенсон (Козенс)

3:3 – 30 Кребс (Гринуэй, Далин)

4:3 – 33 Хэйс (Шенн, Кайру)

5:3 – 33 Шенн (Хэйс, Кайру)

6:3 – 44 Нейборс (Фолк, Бучневич)

6:4 – 56 Петерка (Бенсон, Козенс)

Виннипег – Эдмонтон – 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)

1:0 – 18 Перфетти (Коннор, Шайфли)

1:1 – 53 Нерс (Янмарк-Нюлен, Маклауд)

1:2 – 57 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид)

1:3 – 59 Маклауд (Сиси, Хайман)

Аризона – Колорадо – 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 1:0)

0:1 – 19 Макар (Ничушкин, Рантанен)

1:1 – 23 Бойд (Мозер, О’Брайэн)

1:2 – 24 Вуд (Колтон, Джонс)

2:2 – 36 Шмалц (Келлер, Керфут)

3:2 – 41 Карконе (Кесселринг, Стечер)

3:3 – 51 Маккиннон (Рантанен, Макар)

4:3 – 64 Бьюгстэд ()

Калгари – Даллас – 4:3 (2:2, 0:0, 1:1, 1:0)

0:1 – 4 Харли (Робертсон, Павелски)

1:1 – 8 Танев (Гилберт, Манджипани)

2:1 – 15 Хэнифин (Баклунд, Колман)

2:2 – 19 Марчмент (Сегин, Хейсканен)

2:3 – 41 Марчмент ()

3:3 – 57 Уигар (Юбердо)

4:3 – 61 Кадри (Маркстрем, Юбердо)

Анахайм – Вашингтон – 4:5 (2:4, 0:0, 2:1, 0:0)

0:1 – 1 Манта ()

1:1 – 1 Луно ()

2:1 – 7 Лисон (Карлссон)

2:2 – 15 Уилсон ()

2:3 – 18 Уилсон (Карлсон, Овечкин)

2:4 – 19 Дауд (Обе-Кюбель, Сандин)

3:4 – 51 Макгинн (Луно, Лисон)

3:5 – 54 Уилсон (Карлсон, Овечкин)

4:5 – 59 Ватрано (Киллорн)

Ванкувер – Вегас – 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

0:1 – 4 Барбашев (Стоун, Айкел)

0:2 – 16 Айкел (Хаг, Барбашев)

0:3 – 31 Карлссон (Пьетранжело, Айкел)

0:4 – 41 Хауден (Амадио, Пьетранжело)

1:4 – 44 Кузьменко (Босер, Миллер)

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