НХЛ: Сан-Хосе переиграл Нью-Джерси, Коламбус перевернул матч с Оттавой

В ночь на субботу, 2 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись два матча.

Результаты матчей НХЛ за 1 декабря

Коламбус – Оттава – 4:2 (2:2, 2:0, 0:0)

0:1 – 8 Жиру (Зуб, Ткачак)

0:2 – 11 Ткачак (Батерсон, Шабо)

1:2 – 14 Лайне (Веренски, Годро)

2:2 – 15 Воронков ()

3:2 – 25 Фантилли (Дэнфорт, Проворов)

4:2 – 28 Дженнер (Годро, Веренски)

Нью-Джерси – Сан-Хосе – 3:6 (1:1, 0:2, 2:3)

0:1 – 2 Макдональд (Эмберсон, Ферраро)

1:1 – 13 Мерсер (Хольц, Немец)

1:2 – 22 Макдональд (Бэйли, Беннинг)

1:3 – 29 Дюклер (Гранлунд)

2:3 – 42 Джек Хьюз ()

2:4 – 45 Дюклер (Гранлунд)

3:4 – 53 Палат (Немец, Братт)

3:5 – 53 Гранлунд ()

3:6 – 59 Эклунд (Гертл, Карпентер)

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