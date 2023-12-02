iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Хоккей

НХЛ: Сан-Хосе переиграл Нью-Джерси, Коламбус перевернул матч с Оттавой

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:22
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на субботу, 2 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись два матча.

Результаты матчей НХЛ за 1 декабря

Коламбус – Оттава – 4:2 (2:2, 2:0, 0:0)

0:1 – 8 Жиру (Зуб, Ткачак)
0:2 – 11 Ткачак (Батерсон, Шабо)
1:2 – 14 Лайне (Веренски, Годро)
2:2 – 15 Воронков ()
3:2 – 25 Фантилли (Дэнфорт, Проворов)
4:2 – 28 Дженнер (Годро, Веренски)

Нью-Джерси – Сан-Хосе – 3:6 (1:1, 0:2, 2:3)

0:1 – 2 Макдональд (Эмберсон, Ферраро)
1:1 – 13 Мерсер (Хольц, Немец)
1:2 – 22 Макдональд (Бэйли, Беннинг)
1:3 – 29 Дюклер (Гранлунд)
2:3 – 42 Джек Хьюз ()
2:4 – 45 Дюклер (Гранлунд)
3:4 – 53 Палат (Немец, Братт)
3:5 – 53 Гранлунд ()
3:6 – 59 Эклунд (Гертл, Карпентер)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Ювентус в сумасшедшей концовке вырвал победу над Монцой и возглавил таблицу Серии А Ювентус в сумасшедшей концовке вырвал победу над Монцой и возглавил таблицу Серии А
Автогол года: в Германии вратарь допустил ужаснейший ляп Автогол года: в Германии вратарь допустил ужаснейший ляп
Женская сборная Украины по гандболу уступила Испании на Чемпионате мира Женская сборная Украины по гандболу уступила Испании на Чемпионате мира
В компании Месси и Бензема: Зинченко попал в новую промо-команду EA FC 24 В компании Месси и Бензема: Зинченко попал в новую промо-команду EA FC 24
Помочь журналистам

Видео

Как Роналдиньо получил прозвище футбольного волшебника
Как Роналдиньо получил прозвище футбольного волшебника

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль опустилась на 14 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, хоть и приблизилась к сербам
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

НХЛ07:22
НХЛ: Сан-Хосе переиграл Нью-Джерси, Коламбус перевернул матч с Оттавой
Вчера, 23:52
Европа23:52
Ювентус в сумасшедшей концовке вырвал победу над Монцой и возглавил таблицу Серии А
Европа23:28
Автогол года: в Германии вратарь допустил ужаснейший ляп
Другие23:04
Женская сборная Украины по гандболу уступила Испании на Чемпионате мира
Киберспорт22:50
В компании Месси и Бензема: Зинченко попал в новую промо-команду EA FC 24
Европа22:24
Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
Бокс22:15
Райан Гарсия и Оскар Дуарте провели битву взглядов
Бокс21:50
"Меня называют гипнотизером": Чжилей оставил грозное послание Фьюри
Украина21:25
Женская сборная Украины потерпела четвертое поражение в Лиге наций
Украина21:05
Талантливым игроком Руха интересуются три европейских клуба
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK