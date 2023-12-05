НХЛ: Тампа-Бэй разгромила Даллас, Вашингтон унизительно проиграл Аризоне
В ночь на вторник, 5 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись шесть матчей.
Результаты матчей НХЛ за 4 декабря
Филадельфия – Питтсбург – 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
0:1 – 19 Кросби (Раст, Генцел)
1:1 – 29 Фоерстер (Ристолайнен, Конекны)
2:1 – 63 Кутюрье (Сэнхайм, Конекны)
Тампа-Бэй – Даллас – 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
1:0 – 7 Кучеров (Стэмкос, Сергачев)
2:0 – 18 Сирелли (Кучеров, Чернак)
3:0 – 43 Гленденинг ()
4:0 – 52 Сирелли ()
Виннипег – Каролина – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
1:0 – 16 Коннор (Шайфли, Элерс)
2:0 – 31 Элерс (Коннор, Шайфли)
2:1 – 39 Нечас (Чэтфилд, Ноусен)
Монреаль – Сиэтл – 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
1:0 – 4 Монахан (Эванс, Андерсон)
2:0 – 23 Пирсон (Дворак, Галлахер)
3:0 – 26 Монахан (Кофилд, Сузуки)
3:1 – 34 Макканн (Ларссон, Данн)
3:2 – 44 Данн (Бенирс, Толванен)
4:2 – 59 Андерсон ()
Аризона – Вашингтон – 6:0 (5:0, 1:0, 0:0)
1:0 – 8 Кули (Дурзи, Келлер)
2:0 – 10 Карконе (Цукер, Браун)
3:0 – 14 Шмалц (Керфут, Келлер)
4:0 – 17 Шмалц (Кесселринг, Келлер)
5:0 – 18 Цукер (Керфут)
6:0 – 36 Бьюгстэд (Мозер, Керфут)
Вегас – Сент-Луис – 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:1, по буллитам - 0:0)
0:1 – 19 Торопченко (Сундквист, Парайко)
1:1 – 52 Айкел (Маршессо, Пьетранжело)
1:2 – 61 Бучневич (Парайко, Томас)
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!