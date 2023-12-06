НХЛ: Лос-Анджелес сделал удивительный камбэк в матче с Коламбусом, Сан-Хосе зажег в игре с Айлендерсом
В ночь на среду, 6 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись восемь матчей.
Результаты матчей НХЛ за 5 декабря
Коламбус – Лос-Анджелес – 3:4 (1:0, 2:0, 0:3, 0:1)
1:0 – 9 Марченко (Годро, Боквист)
2:0 – 25 Годро ()
3:0 – 33 Оливер (Фантилли, Иржичек)
3:1 – 41 Дано (Мур, Рой)
3:2 – 45 Дано (Фиала, Гавриков)
3:3 – 46 Калиев (Гавриков, Андерсон-Долан)
3:4 – 61 Даути (Кемпе, Копитар)
Оттава – Рейнджерс – 6:2 (2:0, 3:2, 1:0)
1:0 – 11 Ткачак (Жиру, Зуб)
2:0 – 18 Жиру (Норрис, Бернар-Докер)
2:1 – 21 Панарин (Зибанежад, Фокс)
3:1 – 25 Тарасенко (Штюцле, Батерсон)
3:2 – 25 Миллер (Панарин, Лафреньер)
4:2 – 27 Батерсон (Тарасенко)
5:2 – 37 Ткачак (Бреннстрем, Зуб)
6:2 – 57 Тарасенко (Бреннстрем, Батерсон)
Баффало – Детройт – 3:5 (0:2, 1:2, 2:1)
0:1 – 3 Ларкин (Рэймонд)
0:2 – 8 Фаббри (Перрон, Копп)
0:3 – 25 Зайдер (Дебринкет, Фаббри)
0:4 – 33 Расмуссен (Гостисбеер, Петри)
1:4 – 38 Далин (Козенс, Томпсон)
2:4 – 48 Миттлстадт (Петерка, Скиннер)
3:4 – 51 Скиннер ()
3:5 – 59 Ларкин (Расмуссен)
Айлендерс – Сан-Хосе – 4:5 (1:1, 1:0, 2:3, 0:1)
1:0 – 9 Готье (Хорват, Хольмстрем)
1:1 – 12 Гертл (Дюклер)
2:1 – 25 Нелсон (Хорват, Добсон)
3:1 – 45 Райлли (Хольмстрем)
4:1 – 48 Пулок (Пажо, Райлли)
4:2 – 51 Лабанк (Охотюк)
4:3 – 56 Гертл (Эклунд, Гранлунд)
4:4 – 58 Гертл (Барабанов, Эклунд)
4:5 – 64 Эклунд (Гранлунд)
Чикаго – Нэшвилл – 3:4 (1:0, 2:3, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:3)
1:0 – 5 Фолиньо (Джонс)
1:1 – 22 Евангелиста (Пярссинен, Бэрри)
1:2 – 22 Янковски (Фаббро, Сиссонс)
2:2 – 23 Дикинсон (Влашич, Фолиньо)
3:2 – 25 Фолиньо (Джонс, Андерсон)
3:3 – 33 О′Райлли (Йоси, Форсберг)
Калгари – Миннесота – 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)
0:1 – 1 Фолиньо (Болди)
0:2 – 21 Болди ()
0:3 – 21 Капризов (Зукарелло-Асен, Росси)
1:3 – 26 Баклунд (Андерссон, Уигар)
1:4 – 34 Болди (Сперджен, Капризов)
2:4 – 41 Зари (Кадри, Соловьев)
2:5 – 46 Эрикссон Эк (Юханссон)
Колорадо – Анахайм – 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
1:0 – 1 Макдермид (Маккиннон)
2:0 – 37 Маккиннон (Мэнсон, Друэн)
3:0 – 46 О'Коннор (Друэн, Маккиннон)
3:1 – 50 Кэррик ()
3:2 – 54 Карлссон (Фаулер, Терри)
Ванкувер – Нью-Джерси – 5:6 (2:4, 0:1, 3:1, 0:0)
0:1 – 3 Братт (Зигентхалер)
1:1 – 8 Миллер (Петтерссон, Босер)
1:2 – 9 Хаула (Джек Хьюз)
1:3 – 17 Джек Хьюз (Баль)
1:4 – 18 Маклауд (Лазар, Бастиан)
2:4 – 19 Джошуа (Блюгерс, Гарланд)
2:5 – 39 Люк Хьюз (Джек Хьюз)
3:5 – 47 Босер ( Миллер)
4:5 – 53 Лафферти (Петтерссон, К. Хьюз)
5:5 – 56 Хегландер (Босер, К. Хьюз)
5:6 – 59 Братт (Баль, Хишир)
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!