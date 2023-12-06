НХЛ: Лос-Анджелес сделал удивительный камбэк в матче с Коламбусом, Сан-Хосе зажег в игре с Айлендерсом

В ночь на среду, 6 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись восемь матчей.

Результаты матчей НХЛ за 5 декабря

Коламбус – Лос-Анджелес – 3:4 (1:0, 2:0, 0:3, 0:1)

1:0 – 9 Марченко (Годро, Боквист)

2:0 – 25 Годро ()

3:0 – 33 Оливер (Фантилли, Иржичек)

3:1 – 41 Дано (Мур, Рой)

3:2 – 45 Дано (Фиала, Гавриков)

3:3 – 46 Калиев (Гавриков, Андерсон-Долан)

3:4 – 61 Даути (Кемпе, Копитар)

Оттава – Рейнджерс – 6:2 (2:0, 3:2, 1:0)

1:0 – 11 Ткачак (Жиру, Зуб)

2:0 – 18 Жиру (Норрис, Бернар-Докер)

2:1 – 21 Панарин (Зибанежад, Фокс)

3:1 – 25 Тарасенко (Штюцле, Батерсон)

3:2 – 25 Миллер (Панарин, Лафреньер)

4:2 – 27 Батерсон (Тарасенко)

5:2 – 37 Ткачак (Бреннстрем, Зуб)

6:2 – 57 Тарасенко (Бреннстрем, Батерсон)

Баффало – Детройт – 3:5 (0:2, 1:2, 2:1)

0:1 – 3 Ларкин (Рэймонд)

0:2 – 8 Фаббри (Перрон, Копп)

0:3 – 25 Зайдер (Дебринкет, Фаббри)

0:4 – 33 Расмуссен (Гостисбеер, Петри)

1:4 – 38 Далин (Козенс, Томпсон)

2:4 – 48 Миттлстадт (Петерка, Скиннер)

3:4 – 51 Скиннер ()

3:5 – 59 Ларкин (Расмуссен)

Айлендерс – Сан-Хосе – 4:5 (1:1, 1:0, 2:3, 0:1)

1:0 – 9 Готье (Хорват, Хольмстрем)

1:1 – 12 Гертл (Дюклер)

2:1 – 25 Нелсон (Хорват, Добсон)

3:1 – 45 Райлли (Хольмстрем)

4:1 – 48 Пулок (Пажо, Райлли)

4:2 – 51 Лабанк (Охотюк)

4:3 – 56 Гертл (Эклунд, Гранлунд)

4:4 – 58 Гертл (Барабанов, Эклунд)

4:5 – 64 Эклунд (Гранлунд)

Чикаго – Нэшвилл – 3:4 (1:0, 2:3, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:3)

1:0 – 5 Фолиньо (Джонс)

1:1 – 22 Евангелиста (Пярссинен, Бэрри)

1:2 – 22 Янковски (Фаббро, Сиссонс)

2:2 – 23 Дикинсон (Влашич, Фолиньо)

3:2 – 25 Фолиньо (Джонс, Андерсон)

3:3 – 33 О′Райлли (Йоси, Форсберг)

Калгари – Миннесота – 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)

0:1 – 1 Фолиньо (Болди)

0:2 – 21 Болди ()

0:3 – 21 Капризов (Зукарелло-Асен, Росси)

1:3 – 26 Баклунд (Андерссон, Уигар)

1:4 – 34 Болди (Сперджен, Капризов)

2:4 – 41 Зари (Кадри, Соловьев)

2:5 – 46 Эрикссон Эк (Юханссон)

Колорадо – Анахайм – 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

1:0 – 1 Макдермид (Маккиннон)

2:0 – 37 Маккиннон (Мэнсон, Друэн)

3:0 – 46 О'Коннор (Друэн, Маккиннон)

3:1 – 50 Кэррик ()

3:2 – 54 Карлссон (Фаулер, Терри)

Ванкувер – Нью-Джерси – 5:6 (2:4, 0:1, 3:1, 0:0)

0:1 – 3 Братт (Зигентхалер)

1:1 – 8 Миллер (Петтерссон, Босер)

1:2 – 9 Хаула (Джек Хьюз)

1:3 – 17 Джек Хьюз (Баль)

1:4 – 18 Маклауд (Лазар, Бастиан)

2:4 – 19 Джошуа (Блюгерс, Гарланд)

2:5 – 39 Люк Хьюз (Джек Хьюз)

3:5 – 47 Босер ( Миллер)

4:5 – 53 Лафферти (Петтерссон, К. Хьюз)

5:5 – 56 Хегландер (Босер, К. Хьюз)

5:6 – 59 Братт (Баль, Хишир)

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