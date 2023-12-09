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НХЛ: Сент-Луис проиграл Коламбусу, Флорида переиграла Питтсбург

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:23
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на субботу, 9 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись три матча.

Результаты матчей НХЛ за 8 декабря

Коламбус – Сент-Луис – 5:2 (2:1, 0:0, 3:1)

1:0 – 1 Марченко (Чинахов, Воронков)
1:1 – 14 Томас (Бучневич)
2:1 – 17 Фантилли (Бемстрем, Джонсон)
3:1 – 46 Чинахов (Воронков, Марченко)
4:1 – 52 Чинахов ()
4:2 – 57 Томас (Крюг, Шенн)
5:2 – 59 Тексье (Дэнфорт)

Флорида – Питтсбург – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

0:1 – 28 Смит (Пуустинен, Малкин)
1:1 – 37 Экман-Ларссон (Верхэге, Лунделль)
2:1 – 46 Луостаринен (Лунделль, Родригес)
3:1 – 59 Барков (Райнхарт)

Эдмонтон – Миннесота – 4:3 (1:0, 2:3, 1:0)

1:0 – 15 Бушар (Хайман, Нюджент-Хопкинс)
1:1 – 21 Болди (Юханссон, Фэйбер)
2:1 – 21 Макдэвид (Бушар, Нюджент-Хопкинс)
2:2 – 21 Эрикссон Эк (Юханссон, Болди)
2:3 – 32 Дьюар (Фэйбер, Хартман)
3:3 – 38 Драйзайтль (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс)
4:3 – 41 Бушар (Нюджент-Хопкинс, Драйзайтль)

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