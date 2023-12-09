НХЛ: Сент-Луис проиграл Коламбусу, Флорида переиграла Питтсбург

В ночь на субботу, 9 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись три матча.

Результаты матчей НХЛ за 8 декабря

Коламбус – Сент-Луис – 5:2 (2:1, 0:0, 3:1)

1:0 – 1 Марченко (Чинахов, Воронков)

1:1 – 14 Томас (Бучневич)

2:1 – 17 Фантилли (Бемстрем, Джонсон)

3:1 – 46 Чинахов (Воронков, Марченко)

4:1 – 52 Чинахов ()

4:2 – 57 Томас (Крюг, Шенн)

5:2 – 59 Тексье (Дэнфорт)

Флорида – Питтсбург – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

0:1 – 28 Смит (Пуустинен, Малкин)

1:1 – 37 Экман-Ларссон (Верхэге, Лунделль)

2:1 – 46 Луостаринен (Лунделль, Родригес)

3:1 – 59 Барков (Райнхарт)

Эдмонтон – Миннесота – 4:3 (1:0, 2:3, 1:0)

1:0 – 15 Бушар (Хайман, Нюджент-Хопкинс)

1:1 – 21 Болди (Юханссон, Фэйбер)

2:1 – 21 Макдэвид (Бушар, Нюджент-Хопкинс)

2:2 – 21 Эрикссон Эк (Юханссон, Болди)

2:3 – 32 Дьюар (Фэйбер, Хартман)

3:3 – 38 Драйзайтль (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс)

4:3 – 41 Бушар (Нюджент-Хопкинс, Драйзайтль)

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