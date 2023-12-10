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Хоккей

НХЛ: Оттава на выезде разгромила Детройт, Вегас уничтожил Даллас

Представляем вашему вниманию результаты и видеообзоры прошедших хоккейных матчей.
Сегодня, 08:09
Детройт - Оттава / Getty Images
Детройт - Оттава / Getty Images

За прошедшую ночь в Национальной хоккейной лиге прошло двенадцать матчей регулярного сезона.

Из результатов выделяются выездные разгромы Вегаса и Оттавы, домашние убедительные победы Вашингтона и Торонто, а также голевые перестрелки Бостона с Аризоной, Ванкувера с Каролиной и Сиэтла с Тампой, чей поединок дошел до овертайма.

Бостон – Аризона – 5:3 (2:0, 2:2, 1:1)

1:0 – 15 Пастрняк ()
2:0 – 16 Койл (Фредерик)
3:0 – 22 Шаттенкирк (Маршанд, Пастрняк)
3:1 – 22 Келлер (Вялимяки, Цукер)
3:2 – 23 Карконе ()
4:2 – 29 Хейнен (Фредерик, Пойтрас)
4:3 – 43 Крауз (Бьюгстэд, Маччелли)
5:3 – 54 Пастрняк (Дебраск, Гики)

Калгари – Нью-Джерси – 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

1:0 – 19 Шарангович (Соловьев, Колман)
1:1 – 23 Хишир (Люк Хьюз, Братт)
1:2 – 32 Братт ()
1:3 – 48 Хольц ()
2:3 – 54 Кадри (Хэнифин, Андерссон)
2:4 – 59 Хишир (Марино)

Даллас – Вегас – 1:6 (1:3, 0:1, 0:2)

0:1 – 2 Стивенсон (Уайтклауд, Хауден)
0:2 – 5 Уайтклауд (Руа, Каррье)
1:2 – 10 Дадонов (Хаканпя, Бенн)
1:3 – 15 Стоун (Айкел, Барбашев)
1:4 – 35 Руа (Стоун)
1:5 – 42 Дорофеев (Коттер, Карлссон)
1:6 – 49 Коттер (Макнэбб)

Баффало – Монреаль – 2:3 (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, по буллитам - 2:3)

0:1 – 32 Страбл (Ковачевич)
0:2 – 33 Сузуки (Монахан, Мэтисон)
1:2 – 41 Скиннер (Томпсон)
2:2 – 46 Окпосо (Клифтон)

Детройт – Оттава – 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

0:1 – 1 Жиру (Тарасенко, Чикран)
1:1 – 14 Кэйн (Лайон, Дебринкет)
1:2 – 23 Тарасенко (Жиру, Чикран)
1:3 – 28 Кубалик (Жозеф)
1:4 – 38 Штюцле (Зуб, Батерсон)
1:5 – 56 Сэндерсон ()

Торонто – Нэшвилл – 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

1:0 – 34 Кемпф (Тимминс)
2:0 – 37 Мэттьюс (Райлли, В. Нюландер)
3:0 – 56 Мэттьюс (Таварес, В. Нюландер)
4:0 – 58 Грегор (Йернкрук)

Вашингтон – Рейнджерс – 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

1:0 – 1 Милано (Карлсон, Фегервары)
2:0 – 21 Манта (Сандин, Кузнецов)
3:0 – 25 Уилсон ()
4:0 – 31 Обе-Кюбель (Маленстин)

Айлендерс – Лос-Анджелес – 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)

0:1 – 25 Кемпе (Даути, Фиала)
0:2 – 29 Гавриков (Дано, Фиала)
1:2 – 48 Ли (Барзэл, Райлли)
2:2 – 55 Ли (Хорват, Мэйфилд)
3:2 – 61 Пажо (Добсон, Хольмстрем)

Чикаго – Сент-Луис – 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

1:0 – 4 Бовилье (Гаттман, Зайцев)
2:0 – 9 Влашич (Энтвистл, Кревье)
3:0 – 34 Дикинсон (Мерфи, Зайцев)
3:1 – 56 Сундквист (Ледди)

Колорадо – Филадельфия – 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

0:1 – 17 Конекны (Фоерстер, Кутюрье)
1:1 – 19 Маккиннон (Тэйвс, Мэнсон)
1:2 – 29 Типпет (Бринк)
1:3 – 31 Сэнхайм (Типпет, Фрост)
2:3 – 32 Мэнсон (Джохансен)
2:4 – 49 Конекны ()
2:5 – 50 Фараби (Сэнхайм, Бринк)

Сиэтл – Тампа-Бэй – 3:4 ОТ (0:2, 2:0, 1:1, 0:1)

0:1 – 9 Сирелли (Жанно, Пербикс)
0:2 – 19 Кучеров (Хэйгл, Пойнт)
1:2 – 29 Бьоркстранн (Борген, Толванен)
2:2 – 32 Олексяк (Эберле)
3:2 – 41 Макканн (Эберле, Данн)
3:3 – 47 Пол (Кучеров, Сирелли)
3:4 – 63 Кучеров (Рэддиш, Хэйгл)

Ванкувер – Каролина – 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)

1:0 – 6 Лафферти (Коул, Петтерссон)
2:0 – 26 Михеев (Лафферти, Петтерссон)
2:1 – 27 Мартинук (Слэвин, Фаст)
3:1 – 33 Миллер (Хегландер, Босер)
3:2 – 39 Шей (Бантинг, Орлов)
3:3 – 42 Ноусен (Бернс, Друри)
4:3 – 43 Петтерссон (Гронек, Михеев)

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