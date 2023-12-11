НХЛ: результативные победы Флориды, Рейнджерс и Эдмонтона, разгромное поражение Сиэтла
В ночь на понедельник, 11 декабря, состоялось восемь матчей регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.
Игровой день начался с побед Флориды и Эдмонтона, после чего продолжился выездными победами Вашингтона, Нэшвилла и Виннипега, а также разгромной победой Рейнджерс.
Коламбус – Флорида – 2:5 (1:2, 0:0, 1:3)
0:1 – 1 Форслинг (Райнхарт, Барков)
1:1 – 7 Чинахов (Гадбрэнсон, Марченко)
1:2 – 7 Верхэге (Форслинг, Райнхарт)
1:3 – 53 Барков (Райнхарт, Беннетт)
2:3 – 56 Воронков (Веренски, Лайне)
2:4 – 58 Ткачак (Миккола)
2:5 – 59 Луостаринен (Райнхарт, Барков)
Эдмонтон – Нью-Джерси – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
1:0 – 18 Райан (Кулак, Ганье)
2:0 – 34 Бушар (Нюджент-Хопкинс, Драйзайтль)
3:0 – 44 Макдэвид (Кэйн)
3:1 – 44 Братт (Палат, Хишир)
4:1 – 56 Кэйн (Макдэвид)
Чикаго – Вашингтон – 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)
1:0 – 26 Курашев (Бедард, Джонс)
1:1 – 28 Манта (Макмайкл)
1:2 – 33 Строум (Овечкин, Эдмундсон)
1:3 – 35 Дауд (Дженсен, Маленстин)
1:4 – 55 Дауд (Маленстин, Обе-Кюбель)
2:4 – 58 Мерфи (Курашев, Бедард)
Монреаль – Нэшвилл – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
0:1 – 11 Сиссонс (Йоси, Форсберг)
0:2 – 27 Сиссонс (Йоси, Фаббро)
1:2 – 39 Эванс ()
Рейнджерс – Лос-Анджелес – 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
1:0 – 28 Зибанежад (Панарин, Трочек)
2:0 – 37 Веси (Бонино)
2:1 – 46 Дано (Копитар, Кемпе)
3:1 – 51 Бродзински (Фокс, Трочек)
4:1 – 55 Кайлле (Бродзински, Трочек)
Анахайм – Виннипег – 2:4 (0:0, 1:0, 1:4)
1:0 – 36 Киллорн (Джонс, Терри)
2:0 – 41 Хенрик (Гудас, Сильверберг)
2:1 – 41 Нидеррайтер (Диллон, Наместников)
2:2 – 45 Баррон (Густафссон, Моррисси)
2:3 – 58 Виларди (Демело, Моррисси)
2:4 – 59 Шайфли (Элерс)
Сиэтл – Миннесота – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
0:1 – 7 Болди (Капризов)
0:2 – 52 Росси (Зукарелло-Асен)
0:3 – 59 Эрикссон Эк (Хартман)
Вегас – Сан-Хосе 5:4 (0:1, 2:0, 2:3, 0:0, по буллитам - 2:0)
0:1 – 1 Ферраро (Гранлунд, Берроуз)
1:1 – 25 Маршессо (Хаттон)
2:1 – 35 Стивенсон (Стоун, Пьетранжело)
3:1 – 41 Макнэбб (Корчак, Айкел)
3:2 – 43 Хоффман (Кяхкенен, Гранлунд)
4:2 – 49 Маршессо (Уайтклауд, Стивенсон)
4:3 – 56 Эддисон (Задина, Бэйли)
4:4 – 59 Хоффман (Барабанов, Гертл)
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