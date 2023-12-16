НХЛ: Бостон удивил Айлендерс, Нэшвилл перевернул матч с Каролиной

В ночь на субботу, 16 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялисьшемь матчей.

Результаты матчей НХЛ за 15 декабря

Рейнджерс – Анахайм – 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

0:1 – 13 Лисон (Любушкин)

1:1 – 17 Крайдер (Зибанежад)

2:1 – 31 Веси (Уилер, Фокс)

3:1 – 36 Крайдер (Фокс, Панарин)

4:1 – 55 Зибанежад (Панарин)

5:1 – 59 Edstrom (Шнайдер, Гудроу)

Каролина – Нэшвилл – 5:6 (2:1, 3:3, 0:1, 0:1)

0:1 – 5 Пярссинен (Новак)

1:1 – 10 Ноусен (Нечас, Друри)

2:1 – 12 Деанджело (Бантинг)

2:2 – 23 Йоси (Нюквист, О′Райлли)

3:2 – 24 Чэтфилд (Мартинук, Бантинг)

4:2 – 25 Ахо (Ноусен, Джарвис)

4:3 – 29 О′Райлли (Йоси, Форсберг)

5:3 – 29 Нечас ()

5:4 – 30 Бэрри (Томазино, Смит)

5:5 – 50 Лоузон (Пярссинен, Евангелиста)

5:6 – 61 Форсберг (О′Райлли, Йоси)

Айлендерс – Бостон – 4:5 (0:0, 2:2, 2:2, 0:0, по буллитам - 1:2)

1:0 – 21 Романов (Хорват, Барзэл)

2:0 – 33 Хольмстрем (Пажо)

2:1 – 34 Гики (Маршанд, ван Римсдайк)

2:2 – 37 Пастрняк (Гики, Шаттенкирк)

3:2 – 45 Хорват (Райлли, Нелсон)

3:3 – 50 ван Римсдайк (Пастрняк, Шаттенкирк)

4:3 – 52 Нелсон (Барзэл, Хорват)

4:4 – 56 Лорей ()

Даллас – Оттава – 5:4 (2:3, 1:1, 2:0)

0:1 – 1 Хэмоник (Жозеф, Чикран)

0:2 – 2 Батерсон (Штюцле, Чикран)

1:2 – 11 Павелски (Робертсон, Хинтц)

1:3 – 13 Норрис (Чикран, Жиру)

2:3 – 13 Линделль (Дюшен)

2:4 – 24 Батерсон (Штюцле, Ткачак)

3:4 – 31 Харли (Факса)

4:4 – 47 Хейсканен (Дадонов, Джонстон)

5:4 – 48 Дюшен (Сегин, Марчмент)

Аризона – Сан-Хосе – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

1:0 – 34 Маччелли (Мозер, Бьюгстэд)

Вегас – Баффало – 2:5 (0:0, 1:1, 1:4)

0:1 – 27 Козенс (Миттлстадт)

1:1 – 33 Барбашев (Руа)

2:1 – 43 Айкел (Коттер)

2:2 – 45 Миттлстадт (Клифтон, Козенс)

2:3 – 49 Бенсон (Самуэльссон, Так)

2:4 – 51 Так (Бенсон)

2:5 – 57 Миттлстадт (Далин, Козенс)

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