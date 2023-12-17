НХЛ: победы Рейнджерс и Сент-Луиса в овертаймах, Торонто уничтожил Питтсбург

В ночь на воскресенье, 17 декабря, в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги прошло тринадцать матчей.

Торонто на своем льду поиздевался над Питтсбургом, отправив в ворота "пингвинов" семь безответных шайб, Миннесота и Лос-Анджелес обыграли своих оппонентов по буллитам, а Рейнджерс и Сент-Луис вырвали победы в овертаймах.

Миннесота – Ванкувер – 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:0)

1:0 – 18 Годро (Марун, Фолиньо)

1:1 – 23 Блюгерс (Гарланд, Джошуа)

Виннипег – Колорадо – 6:2 (2:0, 1:0, 3:2)

1:0 – 13 Виларди (Моррисси, Шайфли)

2:0 – 15 Наместников (Пионк, Иафалло)

3:0 – 28 Иафалло ()

3:1 – 42 Друэн (Маккиннон, Рантанен)

4:1 – 43 Виларди (Моррисси, Элерс)

5:1 – 48 Нидеррайтер (Эпплтон, Наместников)

5:2 – 50 Джонсон (Маккиннон, Ничушкин)

6:2 – 58 Элерс (Шайфли)

Монреаль – Айлендерс – 5:3 (0:0, 4:0, 1:3)

1:0 – 27 Армия (Гуле, Галлахер)

2:0 – 30 Андерсон (Монахан, Бэррон)

3:0 – 39 Андерсон (Бэррон, Монахан)

4:0 – 39 Кофилд (Слафковски, Сузуки)

4:1 – 42 Нелсон (Добсон)

4:2 – 43 Нелсон (Добсон)

4:3 – 54 Хорват (Романов, Добсон)

5:3 – 59 Дворак (Сузуки)

Филадельфия – Детройт – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

1:0 – 6 Йорк (Фоерстер, Конекны)

Бостон – Рейнджерс – 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

1:0 – 22 Фредерик (Пойтрас, ван Римсдайк)

1:1 – 50 Трочек (Фокс, Зибанежад)

1:2 – 62 Трочек (Густафссон, Панарин)

Торонто – Питтсбург – 7:0 (3:0, 3:0, 1:0)

1:0 – 1 Найз (Доми)

2:0 – 10 Марнер (Доми, Робертсон)

3:0 – 18 Макмэнн (Хольмберг, Бертуцци)

4:0 – 22 Доми (Марнер, Найз)

5:0 – 24 Таварес (Райлли, В. Нюландер)

6:0 – 34 Грегор (Тимминс, Бертуцци)

7:0 – 54 В. Нюландер (Маккейб, Бертуцци)

Коламбус – Нью-Джерси – 3:6 (0:2, 2:2, 1:2)

0:1 – 1 Джек Хьюз (Тоффоли)

0:2 – 16 Хаула (Хольц, Мерсер)

1:2 – 21 Марченко (Годро)

1:3 – 21 Тоффоли (Братт)

2:3 – 28 Чинахов (Воронков, Пик)

2:4 – 34 Джек Хьюз (Хишир, Братт)

2:5 – 42 Хишир (Братт)

3:5 – 58 Тексье (Иржичек, Фантилли)

3:6 – 59 Джек Хьюз ()

Нэшвилл – Вашингтон – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

1:0 – 5 Сиссонс (Форсберг, Йоси)

1:1 – 25 Оши (Овечкин, Строум)

2:1 – 33 Томазино (Смит)

3:1 – 43 Тренин (МакКэррон, Каррье)

Сент-Луис – Даллас – 4:3 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 1:0)

0:1 – 4 Марчмент (Дюшен, Сегин)

0:2 – 6 Делландреа (Стил, Факса)

1:2 – 12 Саад (Хэйс, Кайру)

2:2 – 21 Кайру (Томас, Крюг)

3:2 – 36 Хэйс (Крюг, Торопченко)

3:3 – 53 Дадонов (Харли, Хейсканен)

4:3 – 61 Парайко (Томас, Кайру)

Аризона – Баффало – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

1:0 – 35 Келлер (Керфут)

2:0 – 49 О’Брайэн (Кули)

Калгари – Тампа-Бэй – 4:2 (0:0, 3:0, 1:2)

1:0 – 22 Грир (Хэнифин, Андерссон)

2:0 – 26 Уигар (Колман, Манджипани)

3:0 – 27 Шарангович (Линдхольм, Остерли)

3:1 – 44 Пойнт (Кучеров)

3:2 – 45 Стэмкос (Хедман, Кучеров)

4:2 – 51 Зари (Остерли)

Эдмонтон – Флорида – 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)

0:1 – 5 Верхэге (Экман-Ларссон, Беннетт)

0:2 – 18 Монтур (Беннетт, Верхэге)

0:3 – 19 Барков (Экман-Ларссон, Райнхарт)

1:3 – 28 Хайман (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс)

1:4 – 36 Беннетт (Бобровский, Стенлунд)

1:5 – 41 Верхэге (Ткачак)

Сиэтл – Лос-Анджелес – 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, по буллитам - 3:4)

1:0 – 6 Ларссон (Данн, Шор)

1:1 – 13 Мур (Фиала, Дано)

1:2 – 37 Копитар (Кемпе, Байфилд)

2:2 – 57 Бьоркстранн (Макканн, Эванс)

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