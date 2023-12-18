НХЛ: Вашингтон одолел Каролину по буллитам, разгромные победы Анахайма и Колорадо

В ночь на понедельник, 18 декабря, состоялось пять матчей регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.

Игровой день начался с результативного матча между Чикаго и Ванкувером. Затем в игру вступили Каролина и Вашингтон, где все решилось лишь в серии послематчевых буллитов. Анахайм на выезде неожиданно разгромил Нью-Джерси, а Вегас и Колорадо не испытали проблем в матчах с аутсайдерами.

Чикаго – Ванкувер – 3:4 (1:1, 1:3, 1:0)

1:0 – 9 Фолиньо (Андерсон)

1:1 – 18 Петтерссон (Гронек, Миллер)

2:1 – 21 Фолиньо (Курашев, Бедард)

2:2 – 23 Джошуа (Блюгерс, Гарланд)

2:3 – 23 Босер (Майерс, Миллер)

2:4 – 35 Михеев (Сутер, Майерс)

3:4 – 46 Гаттман (Бовилье, Бедард)

Каролина – Вашингтон – 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 0:1)

1:0 – 27 Ахо (Джарвис)

1:1 – 31 Фегервары (Строум, Уилсон)

Нью-Джерси – Анахайм – 1:5 (0:0, 1:2, 0:3)

0:1 – 21 Хенрик (Киллорн, Минтюков)

0:2 – 31 Хенрик (Терри, Минтюков)

1:2 – 39 Маклауд (Бастиан, Лазар)

1:3 – 44 Киллорн (Фаулер, Лакомб)

1:4 – 49 Терри (Фаулер, Киллорн)

1:5 – 54 Хенрик ()

Вегас – Оттава – 6:3 (2:2, 3:0, 1:1)

1:0 – 1 Айкел (Хаттон, Барбашев)

1:1 – 6 Норрис (Сэндерсон, Штюцле)

1:2 – 10 Грейг (Чикран, Жиру)

2:2 – 13 Маршессо (Макнэбб, Хауден)

3:2 – 29 Руа (Хаттон)

4:2 – 31 Стивенсон (Стоун)

5:2 – 39 Барбашев (Стоун, Хаг)

6:2 – 45 Карлссон (Айкел, Стоун)

6:3 – 58 Ткачак (Норрис, Батерсон)

Колорадо – Сан-Хосе – 6:2 (3:0, 1:1, 2:1)

1:0 – 7 Ничушкин (Маккиннон, Друэн)

2:0 – 12 Рантанен (Тэйвс, Маккиннон)

3:0 – 18 Вуд (Друэн, Колтон)

4:0 – 23 Маккиннон ()

4:1 – 29 Гертл (Барабанов, Гранлунд)

5:1 – 49 Джохансен (Джонс, Кольяно)

5:2 – 50 Гертл (Гранлунд, Эклунд)

6:2 – 55 Маккиннон ()

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