НХЛ: Коламбус и Баффало забросили 13 шайб, Аризона сделала невероятный камбэк, Тампа-Бэй разгромила Сент-Луис

В ночь на среду, 20 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 11 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 18 декабря

Каролина – Вегас – 6:3 (1:1, 3:0, 2:2)

1:0 – 10 Свечников (Ахо, Шей)

1:1 – 13 Каррье (Хауден, Макнэбб)

2:1 – 24 Дж.Стаал (Мартинук, Фаст)

3:1 – 30 Котканиеми (Бантинг, Чэтфилд)

4:1 – 32 Бантинг (Бернс, Ахо)

5:1 – 41 Джарвис (Ахо, Бантинг)

6:1 – 44 Шей ()

6:2 – 58 Айкел (Стоун, Хаг)

6:3 – 59 Каррье (Амадио, Хауден)

Нью-Джерси – Филадельфия – 2:3 (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

1:0 – 14 Маклауд (Лазар, Бастиан)

1:1 – 21 Пелинг (Фараби)

2:1 – 22 Братт (Джек Хьюз, Хишир)

2:2 – 28 Пелинг (Сэнхайм, Конекны)

2:3 – 63 Типпет ()

Торонто – Рейнджерс – 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)

0:1 – 26 Зибанежад (Крайдер, Уилер)

1:1 – 27 Мэттьюс (Бертуцци, Райлли)

1:2 – 29 Лафреньер (Густафссон, Бродзински)

2:2 – 41 Мэттьюс (В. Нюландер, Маккейб)

2:3 – 48 Шнайдер (Уилер, Густафссон)

2:4 – 55 Панарин (Трочек, Густафссон)

2:5 – 56 Зибанежад (Крайдер, Линдгрен)

Бостон – Миннесота – 3:4 (2:1, 0:0, 1:2, 0:1)

0:1 – 7 Юханссон (Голигоски, Годро)

1:1 – 11 Пастрняк (Бичер)

2:1 – 20 Пастрняк (ван Римсдайк, Заха)

2:2 – 53 Капризов (Фэйбер, Миддлтон)

2:3 – 55 Хартман (Росси)

3:3 – 58 Маршанд (Заха, Гики)

3:4 – 62 Капризов (Эрикссон Эк)

Баффало – Коламбус – 4:9 (1:3, 1:4, 2:2)

1:0 – 1 Далин (Миттлстадт, Козенс)

1:1 – 10 Годро (Фантилли)

1:2 – 14 Фантилли (Проворов, Годро)

1:3 – 19 Марченко (Веренски, Годро)

1:4 – 27 Марченко (Пик, Чинахов)

1:5 – 27 Марченко (Проворов, Чинахов)

1:6 – 28 Гадбрэнсон (Курали, Тексье)

1:7 – 32 Курали (Гонс, Тексье)

2:7 – 38 Окпосо (Олофссон, Миттлстадт)

3:7 – 42 Томпсон (Так, Далин)

4:7 – 47 Козенс (Петерка, Бенсон)

4:8 – 48 Силлинджер (Джонсон, Веренски)

4:9 – 51 Джонсон (Бемстрем, Силлинджер)

Тампа-Бэй – Сент-Луис – 6:1 (3:0, 2:0, 1:1)

1:0 – 2 Эйссимонт (Флери, Жанно)

2:0 – 17 Мотт (Шири, Стэмкос)

3:0 – 19 Кучеров (Пол, Пойнт)

4:0 – 21 Кучеров (Пол, Пербикс)

5:0 – 32 Флери (Хэйгл, Стэмкос)

6:0 – 47 Пол (Хедман, Стэмкос)

6:1 – 55 Фолк (Хэйс, Нейборс)

Айлендерс – Эдмонтон – 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)

0:1 – 1 Драйзайтль (Экхольм, Фогеле)

1:1 – 22 Ли (Барзэл, Палмиери)

2:1 – 31 Хорват (Добсон, Нелсон)

3:1 – 34 Хольмстрем (Пажо)

Нэшвилл – Ванкувер – 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

0:1 – 16 Петтерссон (Сутер, Михеев)

0:2 – 17 Оман ()

1:2 – 34 Лоузон (Новак, Евангелиста)

1:3 – 34 Хегландер (Гронек, К. Хьюз)

1:4 – 35 Сутер (Петтерссон, Михеев)

1:5 – 41 Блюгерс (К. Хьюз)

2:5 – 59 Глэсс (Смит)

Чикаго – Колорадо – 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)

1:0 – 7 Донато (Бедард, Зайцев)

1:1 – 9 Ничушкин (Маккиннон, Друэн)

1:2 – 11 Ничушкин (Малински, Рантанен)

2:2 – 12 Райхел (Донато, Бедард)

3:2 – 48 Джонсон (Зайцев, Фолиньо)

Аризона – Оттава – 4:3 (0:3, 1:0, 3:0)

0:1 – 4 Крокшенк (Сэндерсон, Зуб)

0:2 – 13 Норрис (Штюцле, Сэндерсон)

0:3 – 14 Кубалик (Бреннстрем)

1:3 – 34 Макбэйн (Карконе, Кули)

2:3 – 49 Мозер (Дамба, Маччелли)

3:3 – 49 Келлер (Керфут, Стечер)

4:3 – 56 Кесселринг (Макбэйн, Сэнфорд)

Сан-Хосе – Лос-Анджелес – 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

0:1 – 17 Копитар (Фиала, Калиев)

0:2 – 24 Мур (Дано, Фиала)

0:3 – 25 Лаферрье (Копитар, Спенс)

0:4 – 58 Льюис (Лизотт)

1:4 – 58 Макдональд (Задина, Лабанк)

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