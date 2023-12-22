НХЛ: Баффало уничтожил Торонто, Даллас, Миннесота и Вашингтон вырвали победы в овертаймах
В ночь на понедельник, 18 декабря, состоялось двенадцать матчей регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.
Баффало не пожалел Торонто, отправив в ворота соперника девять шайб, Питтсбург завоевал победу над Каролиной благодаря послематчевым буллитам, а Калгари единственный, кто выиграл свой поединок "всухую".
Баффало – Торонто – 9:3 (3:2, 3:1, 3:0)
1:0 – 2 Гринуэй (Бенсон, Клифтон)
1:1 – 7 Мэттьюс ()
1:2 – 12 Доми (Лильегрен, Райлли)
2:2 – 13 Пауэр (Миттлстадт, Бенсон)
3:2 – 15 Скиннер (Так)
4:2 – 24 Далин (Так, Томпсон)
4:3 – 25 Йернкрук (Лильегрен, В. Нюландер)
5:3 – 28 Томпсон (Скиннер, Так)
6:3 – 31 Окпосо ()
7:3 – 51 Куинн (Клифтон, Петерка)
8:3 – 52 Скиннер (Томпсон, Так)
9:3 – 55 Окпосо (Джонсон, Кребс)
Коламбус – Вашингтон – 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
0:1 – 18 Манта (Карлсон, Овечкин)
1:1 – 35 Силлинджер (Годро, Бемстрем)
1:2 – 37 Манта (Карлсон, Протас)
2:2 – 52 Чинахов (Гадбрэнсон, Воронков)
2:3 – 64 Овечкин (Карлсон, Строум)
Флорида – Сент-Луис – 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
0:1 – 24 Кайру (Бучневич, Томас)
0:2 – 27 Бучневич (Томас, Кайру)
1:2 – 33 Луостаринен (Куликов)
1:3 – 36 Торопченко (Саад, Сканделла)
1:4 – 56 Бучневич (Томас, Сундквист)
Филадельфия – Нэшвилл – 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
1:0 – 1 Фрост (Типпет, Бринк)
1:1 – 21 Смит (Сиссонс)
2:1 – 24 Кутюрье ()
2:2 – 25 Томазино (Форсберг, Новак)
2:3 – 55 Томазино (Сиссонс)
2:4 – 60 Нюквист (Форсберг)
Питтсбург – Каролина – 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:0)
1:0 – 8 Кросби (Генцел, Ракелль)
1:1 – 34 Терявяйнен (Слэвин, Друри)
Тампа-Бэй – Вегас – 5:4 (0:2, 4:0, 1:2)
0:1 – 11 Маршессо (Макнэбб, Коттер)
0:2 – 16 Барбашев (Айкел, Стоун)
1:2 – 28 Барре-Буле (Шири, Хедман)
2:2 – 35 Кучеров (Хедман, Стэмкос)
3:2 – 36 Пойнт (Кучеров, Пол)
4:2 – 38 Пойнт (Кучеров, Пол)
4:3 – 45 Маршессо (Айкел, Карлссон)
4:4 – 49 Коттер (Хаттон, Макнэбб)
5:4 – 58 Пол (Пойнт, Хедман)
Нью-Джерси – Эдмонтон – 3:6 (1:2, 2:0, 0:4)
0:1 – 1 Маклауд (Ганье)
0:2 – 5 Нюджент-Хопкинс (Макдэвид, Экхольм)
1:2 – 13 Мерсер (Маклауд)
2:2 – 21 Зигентхалер (Маклауд, Немец)
3:2 – 36 Майер (Мерсер)
3:3 – 41 Макдэвид (Нюджент-Хопкинс, Экхольм)
3:4 – 42 Драйзайтль ()
3:5 – 42 Эрни (Ганье)
3:6 – 49 Маклауд ()
Даллас – Ванкувер – 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
0:1 – 2 Джошуа (Блюгерс, Гарланд)
1:1 – 10 Сегин (Хейсканен, Дюшен)
2:1 – 27 Хинтц (Павелски, Робертсон)
2:2 – 32 Босер (К. Хьюз, Миллер)
2:3 – 55 Гарланд (Блюгерс, Джошуа)
3:3 – 56 Харли (Хейсканен, Робертсон)
4:3 – 64 Дюшен (Джонстон, Харли)
Миннесота – Монреаль – 4:3 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 1:0)
1:0 – 13 Болди (Росси, Капризов)
2:0 – 14 Росси (Фолиньо, Богосян)
2:1 – 28 Савар (Сузуки, Кофилд)
2:2 – 41 Сузуки (Мэтисон, Слафковски)
3:2 – 48 Фэйбер (Росси, Капризов)
3:3 – 56 Слафковски (Мэтисон, Савар)
4:3 – 64 Капризов (Фэйбер, Юханссон)
Колорадо – Оттава – 6:4 (2:2, 1:2, 3:0)
1:0 – 2 Маккиннон (Макар, Друэн)
1:1 – 15 Норрис (Штюцле, Батерсон)
1:2 – 15 Грейг (Чикран, Кубалик)
2:2 – 18 Маккиннон (Ничушкин)
2:3 – 21 Бернар-Докер (Кастелик, Смейкал)
2:4 – 34 Батерсон (Зуб, Тарасенко)
3:4 – 39 Рантанен ()
4:4 – 46 Маккиннон (Ничушкин, Тэйвс)
5:4 – 47 Рантанен (Макар, Маккиннон)
6:4 – 59 Маккиннон (Ничушкин)
Анахайм – Калгари – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
0:1 – 2 Десимон (Линдхольм, Зари)
0:2 – 27 Линдхольм (Шарангович, Кадри)
0:3 – 58 Грир (Линдхольм)
Сан-Хосе – Аризона – 2:5 (0:0, 1:3, 1:2)
0:1 – 24 Кесселринг (Келлер)
1:1 – 26 Дюклер (Зеттерлунд)
1:2 – 28 Келлер (Дурзи, Керфут)
1:3 – 32 Керфут (Дурзи, Шмалц)
2:3 – 41 Задина (Эклунд, Ферраро)
2:4 – 47 Шмалц (Келлер, Керфут)
2:5 – 52 Крауз (Бьюгстэд, Маччелли)
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