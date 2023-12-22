НХЛ: Баффало уничтожил Торонто, Даллас, Миннесота и Вашингтон вырвали победы в овертаймах

В ночь на понедельник, 18 декабря, состоялось двенадцать матчей регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.

Баффало не пожалел Торонто, отправив в ворота соперника девять шайб, Питтсбург завоевал победу над Каролиной благодаря послематчевым буллитам, а Калгари единственный, кто выиграл свой поединок "всухую".

Баффало – Торонто – 9:3 (3:2, 3:1, 3:0)

1:0 – 2 Гринуэй (Бенсон, Клифтон)

1:1 – 7 Мэттьюс ()

1:2 – 12 Доми (Лильегрен, Райлли)

2:2 – 13 Пауэр (Миттлстадт, Бенсон)

3:2 – 15 Скиннер (Так)

4:2 – 24 Далин (Так, Томпсон)

4:3 – 25 Йернкрук (Лильегрен, В. Нюландер)

5:3 – 28 Томпсон (Скиннер, Так)

6:3 – 31 Окпосо ()

7:3 – 51 Куинн (Клифтон, Петерка)

8:3 – 52 Скиннер (Томпсон, Так)

9:3 – 55 Окпосо (Джонсон, Кребс)

Коламбус – Вашингтон – 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

0:1 – 18 Манта (Карлсон, Овечкин)

1:1 – 35 Силлинджер (Годро, Бемстрем)

1:2 – 37 Манта (Карлсон, Протас)

2:2 – 52 Чинахов (Гадбрэнсон, Воронков)

2:3 – 64 Овечкин (Карлсон, Строум)

Флорида – Сент-Луис – 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

0:1 – 24 Кайру (Бучневич, Томас)

0:2 – 27 Бучневич (Томас, Кайру)

1:2 – 33 Луостаринен (Куликов)

1:3 – 36 Торопченко (Саад, Сканделла)

1:4 – 56 Бучневич (Томас, Сундквист)

Филадельфия – Нэшвилл – 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

1:0 – 1 Фрост (Типпет, Бринк)

1:1 – 21 Смит (Сиссонс)

2:1 – 24 Кутюрье ()

2:2 – 25 Томазино (Форсберг, Новак)

2:3 – 55 Томазино (Сиссонс)

2:4 – 60 Нюквист (Форсберг)

Питтсбург – Каролина – 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:0)

1:0 – 8 Кросби (Генцел, Ракелль)

1:1 – 34 Терявяйнен (Слэвин, Друри)

Тампа-Бэй – Вегас – 5:4 (0:2, 4:0, 1:2)

0:1 – 11 Маршессо (Макнэбб, Коттер)

0:2 – 16 Барбашев (Айкел, Стоун)

1:2 – 28 Барре-Буле (Шири, Хедман)

2:2 – 35 Кучеров (Хедман, Стэмкос)

3:2 – 36 Пойнт (Кучеров, Пол)

4:2 – 38 Пойнт (Кучеров, Пол)

4:3 – 45 Маршессо (Айкел, Карлссон)

4:4 – 49 Коттер (Хаттон, Макнэбб)

5:4 – 58 Пол (Пойнт, Хедман)

Нью-Джерси – Эдмонтон – 3:6 (1:2, 2:0, 0:4)

0:1 – 1 Маклауд (Ганье)

0:2 – 5 Нюджент-Хопкинс (Макдэвид, Экхольм)

1:2 – 13 Мерсер (Маклауд)

2:2 – 21 Зигентхалер (Маклауд, Немец)

3:2 – 36 Майер (Мерсер)

3:3 – 41 Макдэвид (Нюджент-Хопкинс, Экхольм)

3:4 – 42 Драйзайтль ()

3:5 – 42 Эрни (Ганье)

3:6 – 49 Маклауд ()

Даллас – Ванкувер – 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

0:1 – 2 Джошуа (Блюгерс, Гарланд)

1:1 – 10 Сегин (Хейсканен, Дюшен)

2:1 – 27 Хинтц (Павелски, Робертсон)

2:2 – 32 Босер (К. Хьюз, Миллер)

2:3 – 55 Гарланд (Блюгерс, Джошуа)

3:3 – 56 Харли (Хейсканен, Робертсон)

4:3 – 64 Дюшен (Джонстон, Харли)

Миннесота – Монреаль – 4:3 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 1:0)

1:0 – 13 Болди (Росси, Капризов)

2:0 – 14 Росси (Фолиньо, Богосян)

2:1 – 28 Савар (Сузуки, Кофилд)

2:2 – 41 Сузуки (Мэтисон, Слафковски)

3:2 – 48 Фэйбер (Росси, Капризов)

3:3 – 56 Слафковски (Мэтисон, Савар)

4:3 – 64 Капризов (Фэйбер, Юханссон)

Колорадо – Оттава – 6:4 (2:2, 1:2, 3:0)

1:0 – 2 Маккиннон (Макар, Друэн)

1:1 – 15 Норрис (Штюцле, Батерсон)

1:2 – 15 Грейг (Чикран, Кубалик)

2:2 – 18 Маккиннон (Ничушкин)

2:3 – 21 Бернар-Докер (Кастелик, Смейкал)

2:4 – 34 Батерсон (Зуб, Тарасенко)

3:4 – 39 Рантанен ()

4:4 – 46 Маккиннон (Ничушкин, Тэйвс)

5:4 – 47 Рантанен (Макар, Маккиннон)

6:4 – 59 Маккиннон (Ничушкин)

Анахайм – Калгари – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

0:1 – 2 Десимон (Линдхольм, Зари)

0:2 – 27 Линдхольм (Шарангович, Кадри)

0:3 – 58 Грир (Линдхольм)

Сан-Хосе – Аризона – 2:5 (0:0, 1:3, 1:2)

0:1 – 24 Кесселринг (Келлер)

1:1 – 26 Дюклер (Зеттерлунд)

1:2 – 28 Келлер (Дурзи, Керфут)

1:3 – 32 Керфут (Дурзи, Шмалц)

2:3 – 41 Задина (Эклунд, Ферраро)

2:4 – 47 Шмалц (Келлер, Керфут)

2:5 – 52 Крауз (Бьюгстэд, Маччелли)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!