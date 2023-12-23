НХЛ: Дейтройт и Филадельфия забросили 12 шайб и пробивали буллиты, Эдмонтон одолел Рейнджерс
В ночь на субботу, 23 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись четыре матча.
Результаты матчей НХЛ за 22 декабря
Детройт – Филадельфия – 7:6 (5:1, 0:2, 1:3, 0:0, по буллитам - 2:0)
1:0 – 4 Кэйн (Дебринкет, Ларкин)
2:0 – 8 Кэйн (Холл, Дебринкет)
2:1 – 9 Бринк (Замула, Фараби)
3:1 – 15 Спронг (Рэймонд, Зайдер)
4:1 – 15 Комфер (Рэймонд, Велено)
5:1 – 19 Гостисбеер (Дебринкет, Кэйн)
5:2 – 23 Кутюрье (Замула, Сэнхайм)
5:3 – 24 Фрост (Эткинсон, Сэнхайм)
5:4 – 45 Хэтэуэй (Йорк, Лоутон)
5:5 – 53 Лоутон (Фоерстер, Фараби)
5:6 – 54 Типпет (Ристолайнен, Конекны)
6:6 – 55 Ларкин (Зайдер, Петри)
Рейнджерс – Эдмонтон – 3:4 (1:0, 0:0, 2:4)
1:0 – 11 Уилер (Крайдер, Зибанежад)
1:1 – 43 Хайман (Макдэвид, Экхольм)
1:2 – 44 Кэйн (Райан)
1:3 – 46 Фогеле (Сиси, Маклауд)
1:4 – 49 Маклауд (Фогеле)
2:4 – 55 Зибанежад (Крайдер, Лафреньер)
3:4 – 60 Кайлле ()
Виннипег – Бостон – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
1:0 – 19 Моррисси (Шайфли, Виларди)
2:0 – 31 Виларди (Шайфли, Элерс)
3:0 – 37 Нидеррайтер (Пионк, Шмидт)
4:0 – 41 Лаури (Нидеррайтер, Эпплтон)
4:1 – 54 Карло ()
5:1 – 59 Нидеррайтер (Перфетти)
Чикаго – Монреаль – 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)
1:0 – 16 Донато (Филлипс, Бедард)
2:0 – 23 Дикинсон (Кревье, Блэкуэлл)
2:1 – 24 Стефенс (Савар, Мэтисон)
2:2 – 35 Андерсон (Эванс, Монахан)
2:3 – 37 Слафковски (Юлонен, Сузуки)
2:4 – 53 Сузуки (Слафковски, Кофилд)
2:5 – 58 Савар ()
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