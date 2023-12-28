НХЛ: Питтсбург на выезде уничтожил Айлендерс, Рейнджерс разгромили Вашингтон

Ночью четверга, 28 декабря, вернулась Национальная хоккейная лига. В действии оказались практически все команды - зрители стали свидетелями сразу четырнадцати матчей.

Так, Рейнджерс на своем льду провел удачный поединок против Вашингтона, чего не скажешь о другой команде из Нью-Йорка - Айлендерс дома опозорились, проиграв 0:7 Питтсбургу.

Нью-Джерси, Чикаго и Аризона при родных трибунах вырвали победы в овертаймах, а Сан-Хосе снова проиграл, на этот раз Лос-Анджелесу.

Рейнджерс – Вашингтон – 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

0:1 – 24 Манта (Протас, Сандин)

1:1 – 27 Миллер (Панарин, Зибанежад)

2:1 – 32 Панарин (Зибанежад, Трочек)

3:1 – 32 Шнайдер (Веси, Линдгрен)

4:1 – 46 Миллер (Уилер, Крайдер)

5:1 – 51 Лафреньер (Миллер, Фокс)

Тампа-Бэй – Флорида – 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

0:1 – 4 Экблад (Барков, Форслинг)

0:2 – 21 Райнхарт (Барков, Родригес)

1:2 – 41 Кучеров (Пербикс, Хедман)

1:3 – 43 Райнхарт (Барков)

2:3 – 43 Эйссимонт (Рэддиш, Хэйгл)

Нью-Джерси – Коламбус – 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)

0:1 – 6 Бин (Тексье, Гонс)

1:1 – 9 Палат (Мерсер, Хаула)

1:2 – 28 Дэнфорт (Фантилли, Иржичек)

2:2 – 55 Мерсер (Немец)

2:3 – 57 Чинахов ()

3:3 – 58 Люк Хьюз (Мерсер, Джек Хьюз)

4:3 – 62 Майер ()

Торонто – Оттава – 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)

1:0 – 5 Найз (Мэттьюс)

2:0 – 6 Бертуцци (В. Нюландер, Райлли)

2:1 – 30 Келли (Жиру)

2:2 – 34 Батерсон (Штюцле)

2:3 – 43 Батерсон (Хэмоник, Тарасенко)

2:4 – 57 Ткачак (Тарасенко)

Айлендерс – Питтсбург – 0:7 (0:0, 0:6, 0:1)

0:1 – 26 Ракелль (Петтерссон, Генцел)

0:2 – 30 Генцел (Петтерссон, Летанг)

0:3 – 30 Генцел (Летанг, Ракелль)

0:4 – 32 Малкин (Летанг, Смит)

0:5 – 36 Малкин (Петтерссон, Летанг)

0:6 – 37 Р. Зогорна (Летанг, Пуустинен)

0:7 – 49 Пуустинен (Петтерссон, Летанг)

Баффало – Бостон – 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

0:1 – 4 Лорей (Фредерик, ван Римсдайк)

0:2 – 13 Койл (Маршанд, Дебраск)

0:3 – 24 Койл (Пастрняк, Дебраск)

0:4 – 33 Гики (Маршанд, Макэвой)

1:4 – 45 Джонсон (Миттлстадт, Пауэр)

Миннесота – Детройт – 6:3 (1:1, 1:0, 4:2)

1:0 – 1 Болди (Эрикссон Эк, Капризов)

1:1 – 6 Кэйн (Дебринкет)

2:1 – 21 Юханссон ()

2:2 – 42 Дебринкет (Комфер, Гостисбеер)

3:2 – 44 Хартман (Богосян, Юханссон)

4:2 – 45 Фолиньо (Миддлтон)

5:2 – 46 Юханссон (Росси)

5:3 – 48 Спронг (Берггрен, Эдвинссон)

6:3 – 54 Капризов (Мермис)

Сент-Луис – Даллас – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

1:0 – 18 Нейборс (Перунович)

2:0 – 30 Сканделла (Перунович, Капанен)

2:1 – 38 Робертсон (Хинтц)

Нэшвилл – Каролина – 2:5 (0:2, 2:3, 0:0)

0:1 – 9 Ахо (Джарвис, Бернс)

0:2 – 15 Бернс (Свечников, Ахо)

1:2 – 21 Нюквист (О′Райлли)

1:3 – 23 Свечников (Ахо)

2:3 – 25 О′Райлли (Йоси, Сиссонс)

2:4 – 29 Друри (Ноусен, Фаст)

2:5 – 37 Джарвис (Ахо, Бантинг)

Аризона – Колорадо – 5:4 ОТ (0:1, 1:3, 3:0, 1:0)

0:1 – 18 Рантанен (Макар, Маккиннон)

0:2 – 21 Друэн (Тэйвс, Колтон)

0:3 – 27 О'Коннор (Байрэм, Мэнсон)

0:4 – 33 Маккиннон (Макар, Рантанен)

1:4 – 36 Крауз (Маччелли, Бьюгстэд)

2:4 – 43 Кесселринг (Дурзи)

3:4 – 47 Цукер (Кули, Дурзи)

4:4 – 57 Дурзи (Крауз, Маччелли)

5:4 – 64 Макбэйн (Дурзи, Цукер)

Чикаго – Виннипег – 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

1:0 – 15 Бедард (Курашев, Мерфи)

1:1 – 23 Баррон (Тонинато, Йонссон Фьяллби)

2:1 – 62 Бедард (Бовилье, Влашич)

Калгари – Сиэтл – 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

0:1 – 2 Ямамото (Ларссон, Данн)

1:1 – 8 Кадри (Шарангович)

1:2 – 46 Веннберг (Борген, Макканн)

Анахайм – Вегас – 5:2 (4:0, 1:2, 0:0)

1:0 – 3 Лисон (Хенрик, Фаулер)

2:0 – 8 Дрисдейл (Строум, Мактавиш)

3:0 – 11 Ватрано (Любушкин, Мактавиш)

4:0 – 12 Терри (Зеграс, Киллорн)

4:1 – 27 Мартинес (Коттер)

4:2 – 32 Стоун (Маршессо, Карлссон)

5:2 – 37 Лисон (Фаулер, Мактавиш)

Лос-Анджелес – Сан-Хосе – 5:1 (0:1, 3:0, 2:0)

0:1 – 11 Зеттерлунд ()

1:1 – 22 Фиала (Спенс)

2:1 – 23 Льюис ()

3:1 – 32 Дюбуа (Лаферрье, Калиев)

4:1 – 43 Кемпе (Грундстрем, Рой)

5:1 – 55 Кемпе (Даути, Андерсон)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!