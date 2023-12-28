НХЛ: Питтсбург на выезде уничтожил Айлендерс, Рейнджерс разгромили Вашингтон
Ночью четверга, 28 декабря, вернулась Национальная хоккейная лига. В действии оказались практически все команды - зрители стали свидетелями сразу четырнадцати матчей.
Так, Рейнджерс на своем льду провел удачный поединок против Вашингтона, чего не скажешь о другой команде из Нью-Йорка - Айлендерс дома опозорились, проиграв 0:7 Питтсбургу.
Нью-Джерси, Чикаго и Аризона при родных трибунах вырвали победы в овертаймах, а Сан-Хосе снова проиграл, на этот раз Лос-Анджелесу.
Рейнджерс – Вашингтон – 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)
0:1 – 24 Манта (Протас, Сандин)
1:1 – 27 Миллер (Панарин, Зибанежад)
2:1 – 32 Панарин (Зибанежад, Трочек)
3:1 – 32 Шнайдер (Веси, Линдгрен)
4:1 – 46 Миллер (Уилер, Крайдер)
5:1 – 51 Лафреньер (Миллер, Фокс)
Тампа-Бэй – Флорида – 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
0:1 – 4 Экблад (Барков, Форслинг)
0:2 – 21 Райнхарт (Барков, Родригес)
1:2 – 41 Кучеров (Пербикс, Хедман)
1:3 – 43 Райнхарт (Барков)
2:3 – 43 Эйссимонт (Рэддиш, Хэйгл)
Нью-Джерси – Коламбус – 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)
0:1 – 6 Бин (Тексье, Гонс)
1:1 – 9 Палат (Мерсер, Хаула)
1:2 – 28 Дэнфорт (Фантилли, Иржичек)
2:2 – 55 Мерсер (Немец)
2:3 – 57 Чинахов ()
3:3 – 58 Люк Хьюз (Мерсер, Джек Хьюз)
4:3 – 62 Майер ()
Торонто – Оттава – 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)
1:0 – 5 Найз (Мэттьюс)
2:0 – 6 Бертуцци (В. Нюландер, Райлли)
2:1 – 30 Келли (Жиру)
2:2 – 34 Батерсон (Штюцле)
2:3 – 43 Батерсон (Хэмоник, Тарасенко)
2:4 – 57 Ткачак (Тарасенко)
Айлендерс – Питтсбург – 0:7 (0:0, 0:6, 0:1)
0:1 – 26 Ракелль (Петтерссон, Генцел)
0:2 – 30 Генцел (Петтерссон, Летанг)
0:3 – 30 Генцел (Летанг, Ракелль)
0:4 – 32 Малкин (Летанг, Смит)
0:5 – 36 Малкин (Петтерссон, Летанг)
0:6 – 37 Р. Зогорна (Летанг, Пуустинен)
0:7 – 49 Пуустинен (Петтерссон, Летанг)
Баффало – Бостон – 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)
0:1 – 4 Лорей (Фредерик, ван Римсдайк)
0:2 – 13 Койл (Маршанд, Дебраск)
0:3 – 24 Койл (Пастрняк, Дебраск)
0:4 – 33 Гики (Маршанд, Макэвой)
1:4 – 45 Джонсон (Миттлстадт, Пауэр)
Миннесота – Детройт – 6:3 (1:1, 1:0, 4:2)
1:0 – 1 Болди (Эрикссон Эк, Капризов)
1:1 – 6 Кэйн (Дебринкет)
2:1 – 21 Юханссон ()
2:2 – 42 Дебринкет (Комфер, Гостисбеер)
3:2 – 44 Хартман (Богосян, Юханссон)
4:2 – 45 Фолиньо (Миддлтон)
5:2 – 46 Юханссон (Росси)
5:3 – 48 Спронг (Берггрен, Эдвинссон)
6:3 – 54 Капризов (Мермис)
Сент-Луис – Даллас – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
1:0 – 18 Нейборс (Перунович)
2:0 – 30 Сканделла (Перунович, Капанен)
2:1 – 38 Робертсон (Хинтц)
Нэшвилл – Каролина – 2:5 (0:2, 2:3, 0:0)
0:1 – 9 Ахо (Джарвис, Бернс)
0:2 – 15 Бернс (Свечников, Ахо)
1:2 – 21 Нюквист (О′Райлли)
1:3 – 23 Свечников (Ахо)
2:3 – 25 О′Райлли (Йоси, Сиссонс)
2:4 – 29 Друри (Ноусен, Фаст)
2:5 – 37 Джарвис (Ахо, Бантинг)
Аризона – Колорадо – 5:4 ОТ (0:1, 1:3, 3:0, 1:0)
0:1 – 18 Рантанен (Макар, Маккиннон)
0:2 – 21 Друэн (Тэйвс, Колтон)
0:3 – 27 О'Коннор (Байрэм, Мэнсон)
0:4 – 33 Маккиннон (Макар, Рантанен)
1:4 – 36 Крауз (Маччелли, Бьюгстэд)
2:4 – 43 Кесселринг (Дурзи)
3:4 – 47 Цукер (Кули, Дурзи)
4:4 – 57 Дурзи (Крауз, Маччелли)
5:4 – 64 Макбэйн (Дурзи, Цукер)
Чикаго – Виннипег – 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
1:0 – 15 Бедард (Курашев, Мерфи)
1:1 – 23 Баррон (Тонинато, Йонссон Фьяллби)
2:1 – 62 Бедард (Бовилье, Влашич)
Калгари – Сиэтл – 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
0:1 – 2 Ямамото (Ларссон, Данн)
1:1 – 8 Кадри (Шарангович)
1:2 – 46 Веннберг (Борген, Макканн)
Анахайм – Вегас – 5:2 (4:0, 1:2, 0:0)
1:0 – 3 Лисон (Хенрик, Фаулер)
2:0 – 8 Дрисдейл (Строум, Мактавиш)
3:0 – 11 Ватрано (Любушкин, Мактавиш)
4:0 – 12 Терри (Зеграс, Киллорн)
4:1 – 27 Мартинес (Коттер)
4:2 – 32 Стоун (Маршессо, Карлссон)
5:2 – 37 Лисон (Фаулер, Мактавиш)
Лос-Анджелес – Сан-Хосе – 5:1 (0:1, 3:0, 2:0)
0:1 – 11 Зеттерлунд ()
1:1 – 22 Фиала (Спенс)
2:1 – 23 Льюис ()
3:1 – 32 Дюбуа (Лаферрье, Калиев)
4:1 – 43 Кемпе (Грундстрем, Рой)
5:1 – 55 Кемпе (Даути, Андерсон)
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