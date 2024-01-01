НХЛ: Эдмонтон забросил семь шайб Анахайму, Даллас разбил Чикаго, Тампа-Бэй сделал камбэк с Монреалем

В ночь на понедельник, 1 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись девять матчей.

Результаты матчей НХЛ за 31 декабря

Миннесота – Виннипег – 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

1:0 – 18 Фолиньо (Годро, Сперджен)

1:1 – 22 Лаури (Демело, Эпплтон)

2:1 – 43 Годро (Петан, Юханссон)

2:2 – 44 Наместников (Шмидт, Перфетти)

2:3 – 47 Тонинато (Пионк, Диллон)

Детройт – Бостон – 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)

0:1 – 19 Фредерик (Уозерспун, Пастрняк)

0:2 – 24 Фредерик (Линдхольм, Макэвой)

1:2 – 33 Уолмэн (Рэймонд, Ларкин)

2:2 – 36 Чиарот (Велено, Копп)

2:3 – 43 Койл (Маршанд, Макэвой)

2:4 – 58 Дебраск (Макэвой, Фредерик)

3:4 – 58 Комфер (Перрон, Дебринкет)

3:5 – 59 Заха (Линдхольм, Пастрняк)

Оттава – Баффало – 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)

1:0 – 6 Чикран (Сэндерсон, Жиру)

2:0 – 12 Макьюэн (Шабо, Бернар-Докер)

2:1 – 19 Томпсон (Скиннер)

3:1 – 27 Кубалик (Шабо, Грейг)

4:1 – 39 Кастелик (Бреннстрем)

5:1 – 55 Зуб ()

Питтсбург – Айлендерс – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

1:0 – 2 Эллер (Пуустинен, Харкинс)

2:0 – 22 Аччари (О'Коннор)

2:1 – 53 Болдук ()

3:1 – 59 Эллер ()

Тампа-Бэй – Монреаль – 4:3 (0:0, 2:2, 2:1)

0:1 – 23 Кофилд ()

0:2 – 32 Ковачевич (Монтембо)

1:2 – 34 Пойнт (Хэйгл, Пол)

2:2 – 37 Уотсон (Пербикс, Хедман)

3:2 – 47 де Хаан (Стэмкос, Кучеров)

4:2 – 54 Кучеров (Сирелли, Хедман)

4:3 – 57 Сузуки (Мэтисон, Слафковски)

Анахайм – Эдмонтон – 2:7 (1:2, 0:3, 1:2)

0:1 – 4 Маклауд (Фогеле)

1:1 – 9 Джонс (Зеграс, Строум)

1:2 – 17 Кэйн ()

1:3 – 21 Драйзайтль (Фогеле, Нерс)

1:4 – 24 Фогеле (Браун, Нерс)

1:5 – 31 Фогеле (Драйзайтль, Маклауд)

2:5 – 44 Ватрано (Гудас, Киллорн)

2:6 – 48 Хайман (Бушар, Макдэвид)

2:7 – 55 Кулак (Фогеле, Драйзайтль)

Калгари – Филадельфия – 4:3 (0:1, 1:0, 3:2)

0:1 – 9 Ристолайнен (Фараби, Пелинг)

1:1 – 38 Баклунд (Гилберт, Манджипани)

2:1 – 47 Гилберт (Колман, Юбердо)

3:1 – 54 Кадри (Манджипани)

3:2 – 56 Бринк (Конекны, Эткинсон)

4:2 – 57 Колман (Манджипани)

4:3 – 58 Замула (Фрост, Конекны)

Колорадо – Сан-Хосе – 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

1:0 – 6 Рантанен (Ничушкин, Маккиннон)

1:1 – 36 Гертл (Эддисон, Гранлунд)

2:1 – 56 Ничушкин (Маккиннон, Джонсон)

3:1 – 58 Мэнсон (Джохансен, Тэйвс)

Даллас – Чикаго – 8:1 (3:0, 2:0, 3:1)

1:0 – 11 Смит (Хаканпя, Стил)

2:0 – 17 Сутер (Хейсканен, Робертсон)

3:0 – 19 Сегин (Дюшен, Марчмент)

4:0 – 23 Стил (Хейсканен, Робертсон)

5:0 – 32 Марчмент (Лундквист, Сегин)

5:1 – 41 Курашев (Гаттман, Бедард)

6:1 – 44 Хинтц (Павелски, Харли)

7:1 – 54 Марчмент (Дюшен, Сегин)

8:1 – 59 Марчмент (Лундквист, Линделль)

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