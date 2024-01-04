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НХЛ: Нью-Джерси зрелищно обыграл Вашингтон, Анахайм проиграл Торонто

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:36
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на четверг, 4 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись два матчей.

Результаты матчей НХЛ за 3 января

Вашингтон – Нью-Джерси – 3:6 (1:2, 2:2, 0:2)

0:1 – 3 Хишир (Доус, Миллер)
0:2 – 9 Хишир (Джек Хьюз, Люк Хьюз)
1:2 – 18 Макмайкл (Манта, Сандин)
1:3 – 28 Мерсер (Хишир, Хаула)
2:3 – 31 Кузнецов (Фегервары, Овечкин)
3:3 – 39 Карлсон (Овечкин, Кузнецов)
3:4 – 39 Маклауд (Хольц)
3:5 – 47 Мерсер (Бастиан, Хаула)
3:6 – 55 Маклауд (Лазар, Хольц)

Анахайм – Торонто – 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

1:0 – 31 Ватрано (Дрисдейл, Мактавиш)
1:1 – 54 Таварес (В. Нюландер, Райлли)
1:2 – 62 Мэттьюс (Райлли, Марнер)

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