НХЛ: Бостон и Питтсбург забросили 11 шайб, Коламбус удивил Филадельфию, Рейнджерс разгромил Чикаго
В ночь на пятницу, 5 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 13 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 4 января
Бостон – Питтсбург – 5:6 (2:4, 2:1, 1:1)
1:0 – 1 Маршанд (Макэвой, Пастрняк)
1:1 – 5 О'Коннор (Эллер, Летанг)
1:2 – 6 Грейвс (Ракелль, Кросби)
2:2 – 6 Пастрняк (Гики, Линдхольм)
2:3 – 7 Генцел (Летанг, Кросби)
2:4 – 16 Эллер (Карлссон, О'Коннор)
2:5 – 26 Картер (Раст, Летанг)
3:5 – 29 Гики (Макэвой, Пастрняк)
4:5 – 39 Дебраск (Гики, Карло)
5:5 – 43 Маршанд (Койл)
5:6 – 51 Кросби (Карлссон)
Монреаль – Баффало – 1:6 (0:0, 1:2, 0:4)
0:1 – 25 Миттлстадт (Далин, Скиннер)
0:2 – 27 Скиннер (Томпсон, Так)
1:2 – 33 Армия ()
1:3 – 46 Куинн (Клифтон, Петерка)
1:4 – 48 Томпсон (Так, Скиннер)
1:5 – 54 Далин (Миттлстадт, Самуэльссон)
1:6 – 58 Томпсон (Куинн, Скиннер)
Рейнджерс – Чикаго – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
1:0 – 13 Панарин (Трочек, Лафреньер)
2:0 – 27 Крайдер (Зибанежад, Трочек)
2:1 – 37 Блэкуэлл (Мегна, Катчук)
3:1 – 41 Труба (Трочек, Панарин)
4:1 – 42 Веси (Шнайдер, Кайлле)
Филадельфия – Коламбус – 2:3 (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, по буллитам - 0:1)
1:0 – 17 Конекны (Кутюрье, Фараби)
2:0 – 44 Конекны (Кутюрье, Фараби)
2:1 – 45 Сиверсон (Кристиансен, Фантилли)
2:2 – 50 Бин (Гадбрэнсон, Рословик)
Даллас – Колорадо – 4:5 (1:1, 2:1, 1:2, 0:1)
1:0 – 11 Дадонов ()
1:1 – 13 Маккиннон (Джонсон, Вуд)
2:1 – 21 Сегин (Марчмент, Дюшен)
3:1 – 30 Павелски (Хейсканен, Дюшен)
3:2 – 39 Друэн (Маккиннон, Тэйвс)
4:2 – 49 Сегин (Марчмент)
4:3 – 49 Друэн (Джонсон)
4:4 – 58 Рантанен (Макар, О'Коннор)
4:5 – 63 Маккиннон (Тэйвс)
Миннесота – Тампа-Бэй – 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
0:1 – 24 Рэддиш (Гленденинг)
0:2 – 27 Рэддиш (Мотт, Шири)
0:3 – 42 Хедман (Пол, Кучеров)
1:3 – 55 Богосян (Хартман, Голигоски)
1:4 – 59 Хэйгл ()
Нэшвилл – Калгари – 3:6 (2:4, 0:1, 1:1)
0:1 – 4 Зари (Андерссон, Шарангович)
0:2 – 5 Колман (Баклунд)
1:2 – 6 Форсберг (Нюквист, О′Райлли)
1:3 – 8 Кадри ()
2:3 – 15 Сиссонс (Йоси, Фаббро)
2:4 – 18 Андерссон (Зари)
2:5 – 39 Хэнифин (Колман, Манджипани)
3:5 – 42 МакКэррон (Новак, Томазино)
3:6 – 54 Шарангович (Линдхольм)
Сент-Луис – Ванкувер – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
0:1 – 1 Гарланд (Джошуа, Блюгерс)
1:1 – 24 Парайко (Кайру, Томас)
2:1 – 48 Томас (Бучневич, Перунович)
Аризона – Айлендерс – 1:5 (0:2, 1:0, 0:3)
0:1 – 7 Хорват (Нелсон, Добсон)
0:2 – 12 Райлли (Хорват, Барзэл)
1:2 – 23 Шмалц (Керфут, Дурзи)
1:3 – 44 Ли (Барзэл)
1:4 – 45 Готье (Добсон, Хольмстрем)
1:5 – 53 Хорват ()
Сиэтл – Оттава – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
1:0 – 9 Гурде (Толванен)
2:0 – 35 Татар (Данн, Эберле)
3:0 – 39 Бураковски (Ямамото)
3:1 – 52 Келли (Шабо, Кубалик)
4:1 – 57 Данн (Эберле)
Вегас – Флорида – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
1:0 – 3 Дорофеев (Стоун)
1:1 – 14 Беннетт (Экблад, Экман-Ларссон)
1:2 – 26 Ткачак (Райнхарт, Монтур)
1:3 – 38 Верхэге (Монтур, Форслинг)
1:4 – 45 Райнхарт (Верхэге, Ткачак)
Сан-Хосе – Виннипег – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1, 0:0)
1:0 – 30 Барабанов (Эмберсон, Эклунд)
1:1 – 31 Баррон (Диллон, Пионк)
1:2 – 43 Виларди (Шайфли, Элерс)
Лос-Анджелес – Детройт – 3:4 (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:2)
1:0 – 1 Кемпе (Дюбуа, Лаферрье)
2:0 – 4 Рой (Байфилд, Копитар)
2:1 – 29 Фаббри (Спронг, Мяяття)
2:2 – 37 Петри (Велено, Ларкин)
2:3 – 45 Фаббри (Кэйн, Спронг)
3:3 – 55 Кемпе (Лаферрье, Дюбуа)
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