НХЛ: Бостон и Питтсбург забросили 11 шайб, Коламбус удивил Филадельфию, Рейнджерс разгромил Чикаго

В ночь на пятницу, 5 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 13 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 4 января

Бостон – Питтсбург – 5:6 (2:4, 2:1, 1:1)

1:0 – 1 Маршанд (Макэвой, Пастрняк)

1:1 – 5 О'Коннор (Эллер, Летанг)

1:2 – 6 Грейвс (Ракелль, Кросби)

2:2 – 6 Пастрняк (Гики, Линдхольм)

2:3 – 7 Генцел (Летанг, Кросби)

2:4 – 16 Эллер (Карлссон, О'Коннор)

2:5 – 26 Картер (Раст, Летанг)

3:5 – 29 Гики (Макэвой, Пастрняк)

4:5 – 39 Дебраск (Гики, Карло)

5:5 – 43 Маршанд (Койл)

5:6 – 51 Кросби (Карлссон)

Монреаль – Баффало – 1:6 (0:0, 1:2, 0:4)

0:1 – 25 Миттлстадт (Далин, Скиннер)

0:2 – 27 Скиннер (Томпсон, Так)

1:2 – 33 Армия ()

1:3 – 46 Куинн (Клифтон, Петерка)

1:4 – 48 Томпсон (Так, Скиннер)

1:5 – 54 Далин (Миттлстадт, Самуэльссон)

1:6 – 58 Томпсон (Куинн, Скиннер)

Рейнджерс – Чикаго – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

1:0 – 13 Панарин (Трочек, Лафреньер)

2:0 – 27 Крайдер (Зибанежад, Трочек)

2:1 – 37 Блэкуэлл (Мегна, Катчук)

3:1 – 41 Труба (Трочек, Панарин)

4:1 – 42 Веси (Шнайдер, Кайлле)

Филадельфия – Коламбус – 2:3 (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, по буллитам - 0:1)

1:0 – 17 Конекны (Кутюрье, Фараби)

2:0 – 44 Конекны (Кутюрье, Фараби)

2:1 – 45 Сиверсон (Кристиансен, Фантилли)

2:2 – 50 Бин (Гадбрэнсон, Рословик)

Даллас – Колорадо – 4:5 (1:1, 2:1, 1:2, 0:1)

1:0 – 11 Дадонов ()

1:1 – 13 Маккиннон (Джонсон, Вуд)

2:1 – 21 Сегин (Марчмент, Дюшен)

3:1 – 30 Павелски (Хейсканен, Дюшен)

3:2 – 39 Друэн (Маккиннон, Тэйвс)

4:2 – 49 Сегин (Марчмент)

4:3 – 49 Друэн (Джонсон)

4:4 – 58 Рантанен (Макар, О'Коннор)

4:5 – 63 Маккиннон (Тэйвс)

Миннесота – Тампа-Бэй – 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

0:1 – 24 Рэддиш (Гленденинг)

0:2 – 27 Рэддиш (Мотт, Шири)

0:3 – 42 Хедман (Пол, Кучеров)

1:3 – 55 Богосян (Хартман, Голигоски)

1:4 – 59 Хэйгл ()

Нэшвилл – Калгари – 3:6 (2:4, 0:1, 1:1)

0:1 – 4 Зари (Андерссон, Шарангович)

0:2 – 5 Колман (Баклунд)

1:2 – 6 Форсберг (Нюквист, О′Райлли)

1:3 – 8 Кадри ()

2:3 – 15 Сиссонс (Йоси, Фаббро)

2:4 – 18 Андерссон (Зари)

2:5 – 39 Хэнифин (Колман, Манджипани)

3:5 – 42 МакКэррон (Новак, Томазино)

3:6 – 54 Шарангович (Линдхольм)

Сент-Луис – Ванкувер – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

0:1 – 1 Гарланд (Джошуа, Блюгерс)

1:1 – 24 Парайко (Кайру, Томас)

2:1 – 48 Томас (Бучневич, Перунович)

Аризона – Айлендерс – 1:5 (0:2, 1:0, 0:3)

0:1 – 7 Хорват (Нелсон, Добсон)

0:2 – 12 Райлли (Хорват, Барзэл)

1:2 – 23 Шмалц (Керфут, Дурзи)

1:3 – 44 Ли (Барзэл)

1:4 – 45 Готье (Добсон, Хольмстрем)

1:5 – 53 Хорват ()

Сиэтл – Оттава – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

1:0 – 9 Гурде (Толванен)

2:0 – 35 Татар (Данн, Эберле)

3:0 – 39 Бураковски (Ямамото)

3:1 – 52 Келли (Шабо, Кубалик)

4:1 – 57 Данн (Эберле)

Вегас – Флорида – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

1:0 – 3 Дорофеев (Стоун)

1:1 – 14 Беннетт (Экблад, Экман-Ларссон)

1:2 – 26 Ткачак (Райнхарт, Монтур)

1:3 – 38 Верхэге (Монтур, Форслинг)

1:4 – 45 Райнхарт (Верхэге, Ткачак)

Сан-Хосе – Виннипег – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1, 0:0)

1:0 – 30 Барабанов (Эмберсон, Эклунд)

1:1 – 31 Баррон (Диллон, Пионк)

1:2 – 43 Виларди (Шайфли, Элерс)

Лос-Анджелес – Детройт – 3:4 (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:2)

1:0 – 1 Кемпе (Дюбуа, Лаферрье)

2:0 – 4 Рой (Байфилд, Копитар)

2:1 – 29 Фаббри (Спронг, Мяяття)

2:2 – 37 Петри (Велено, Ларкин)

2:3 – 45 Фаббри (Кэйн, Спронг)

3:3 – 55 Кемпе (Лаферрье, Дюбуа)

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