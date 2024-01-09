НХЛ: Колорадо по буллитам одолел Бостон, Даллас на выезде разгромил Миннесоту

В ночь на вторник, 9 января, в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги прошло четыре матча.

Практически все они завершились победой гостевой команды: Ванкувер отправил шесть шайб в ворота Рейнджерс, Питтсбург не испытал проблем с Филадельфией, а Даллас разгромил Миннесоту.

И лишь Бостон сломал закономерность, проиграв Колорадо по буллитам.

Рейнджерс – Ванкувер – 3:6 (1:3, 1:2, 1:1)

1:0 – 3 Трочек (Панарин, Зибанежад)

1:1 – 4 Миллер (Босер, Петтерссон)

1:2 – 6 Хегландер (Лафферти, Оман)

1:3 – 19 Босер (К. Хьюз, Петтерссон)

2:3 – 28 Панарин (Лафреньер)

2:4 – 35 Петтерссон (Гронек, Блюгерс)

2:5 – 36 Хегландер (Гронек, Сутер)

3:5 – 43 Трочек (Лафреньер)

3:6 – 58 Петтерссон (Майерс, Босер)

Филадельфия – Питтсбург – 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

0:1 – 1 Ракелль (Генцел, Малкин)

0:2 – 7 Карлссон (Картер, Харкинс)

1:2 – 14 Типпет (Фараби, Замула)

1:3 – 28 Руэдел (Грейвс, Раст)

1:4 – 44 Малкин (О'Коннор)

Миннесота – Даллас – 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

0:1 – 9 Хинтц (Сегин)

0:2 – 41 Сегин (Линделль)

0:3 – 48 Факса (Стил)

0:4 – 49 Робертсон (Хинтц, Бенн)

Колорадо – Бостон – 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, по буллитам - 1:0)

0:1 – 11 Маршанд (Пастрняк, Заха)

1:1 – 16 Рантанен (Макар, Маккиннон)

2:1 – 22 О'Коннор ()

2:2 – 30 Бичер (Карло, Хейнен)

3:2 – 37 Малински (Джохансен)

3:3 – 45 Маршанд (Гжельчик, Койл)

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