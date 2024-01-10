НХЛ: Торонто уничтожил бедный Сан-Хосе, Тампа-Бэй и Аризона вырвали победы в овертаймах
В ночь на среду, 10 января, прошло десять матчей Национальной хоккейной лиги.
Торонто на своем льду поиздевался над Сан-Хосе, Виннипег разнес Коламбус, отправив в ворота соперника пять шайб, а Аризона и Тампа-Бэй одолели своих оппонентов благодаря голам в овертаймах.
Баффало – Сиэтл – 2:5 (1:2, 1:3, 0:0)
1:0 – 4 Скиннер (Так, Миттлстадт)
1:1 – 13 Гурде (Бьоркстранн, Толванен)
1:2 – 18 Данн (Толванен, Бураковски)
2:2 – 21 Так (Миттлстадт, Скиннер)
2:3 – 22 Веннберг (Думулин, Шварц)
2:4 – 31 Шварц (Борген, Танев)
2:5 – 36 Бенирс (Борген)
Тампа-Бэй – Лос-Анджелес – 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)
0:1 – 31 Дано (Мур, Спенс)
0:2 – 34 Рой (Мур, Фиала)
1:2 – 52 Мотт (Эйссимонт)
2:2 – 55 Хэйгл (Лиллеберг, Пербикс)
3:2 – 62 Пербикс (Хэйгл)
Торонто – Сан-Хосе – 7:1 (2:0, 2:1, 3:0)
1:0 – 16 Райлли (Броди, В. Нюландер)
2:0 – 17 Мэттьюс (В. Нюландер, Марнер)
3:0 – 21 Марнер (Лильегрен, Маккейб)
4:0 – 22 Хольмберг (Кемпф, Макмэнн)
4:1 – 27 Трун (Дюклер, Гранлунд)
5:1 – 41 Маккейб (Бенуа, Марнер)
6:1 – 44 Марнер (В. Нюландер, Райлли)
7:1 – 45 Робертсон (Маккейб, Найз)
Айлендерс – Ванкувер – 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)
0:1 – 16 Гронек (Гарланд, Михеев)
0:2 – 18 К. Хьюз ()
0:3 – 30 Петтерссон (Гронек, Миллер)
1:3 – 31 Нелсон (Барзэл, Палмиери)
1:4 – 37 Майерс (Гарланд, Блюгерс)
2:4 – 55 Нелсон ()
2:5 – 58 Джошуа ()
Нэшвилл – Анахайм – 3:5 (0:3, 0:1, 3:1)
0:1 – 11 Строум (Киллорн)
0:2 – 14 Ватрано (Киллорн, Лакомб)
0:3 – 17 Мактавиш (Минтюков, Терри)
0:4 – 23 Терри (Вааканайнен, Хенрик)
0:5 – 43 Гудас (Лакомб)
1:5 – 49 Каррье (Нюквист)
2:5 – 57 Томазино (Йоси, МакКэррон)
3:5 – 59 Гурьянов (Пярссинен, МакКэррон)
Сент-Луис – Флорида – 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)
1:0 – 3 Шенн (Саад, Нейборс)
1:1 – 15 Стенлунд (Локвуд, Гаджович)
1:2 – 21 Райнхарт (Барков, Ткачак)
1:3 – 42 Ткачак (Верхэге)
1:4 – 45 Ткачак (Лунделль, Форслинг)
1:5 – 59 Ткачак (Куликов)
Виннипег – Коламбус – 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
1:0 – 3 Диллон (Шайфли, Элерс)
2:0 – 30 Перфетти (Шмидт, Сэмберг)
3:0 – 34 Моррисси (Лаури)
4:0 – 43 Перфетти ()
5:0 – 49 Виларди (Перфетти, Лаури)
Чикаго – Эдмонтон – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
1:0 – 5 Дикинсон ()
1:1 – 8 Драйзайтль (Нерс, Маклауд)
1:2 – 21 Макдэвид (Фогеле, Экхольм)
Аризона – Бостон – 4:3 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 1:0)
0:1 – 4 Пастрняк (Гики, Заха)
1:1 – 28 Келлер (Гюнтер)
1:2 – 29 Боквист ()
2:2 – 36 Гюнтер (Бьюгстэд, Кули)
3:2 – 41 Маччелли (Крауз)
3:3 – 45 Дебраск (Гики, Линдхольм)
4:3 – 64 Шмалц (Мозер, Келлер)
Калгари – Оттава – 6:3 (1:2, 1:1, 4:0)
0:1 – 4 Бернар-Докер (Грейг, Тарасенко)
1:1 – 4 Зари ()
1:2 – 19 Кубалик (Чикран, Грейг)
2:2 – 23 Шарангович (Линдхольм, Юбердо)
2:3 – 32 Ткачак (Батерсон, Жиру)
3:3 – 41 Хэнифин (Зари, Поспишил)
4:3 – 48 Колман (Кадри, Хэнифин)
5:3 – 55 Шарангович (Кадри, Хэнифин)
6:3 – 57 Колман (Баклунд)
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