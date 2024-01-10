НХЛ: Торонто уничтожил бедный Сан-Хосе, Тампа-Бэй и Аризона вырвали победы в овертаймах

В ночь на среду, 10 января, прошло десять матчей Национальной хоккейной лиги.

Торонто на своем льду поиздевался над Сан-Хосе, Виннипег разнес Коламбус, отправив в ворота соперника пять шайб, а Аризона и Тампа-Бэй одолели своих оппонентов благодаря голам в овертаймах.

Баффало – Сиэтл – 2:5 (1:2, 1:3, 0:0)

1:0 – 4 Скиннер (Так, Миттлстадт)

1:1 – 13 Гурде (Бьоркстранн, Толванен)

1:2 – 18 Данн (Толванен, Бураковски)

2:2 – 21 Так (Миттлстадт, Скиннер)

2:3 – 22 Веннберг (Думулин, Шварц)

2:4 – 31 Шварц (Борген, Танев)

2:5 – 36 Бенирс (Борген)

Тампа-Бэй – Лос-Анджелес – 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)

0:1 – 31 Дано (Мур, Спенс)

0:2 – 34 Рой (Мур, Фиала)

1:2 – 52 Мотт (Эйссимонт)

2:2 – 55 Хэйгл (Лиллеберг, Пербикс)

3:2 – 62 Пербикс (Хэйгл)

Торонто – Сан-Хосе – 7:1 (2:0, 2:1, 3:0)

1:0 – 16 Райлли (Броди, В. Нюландер)

2:0 – 17 Мэттьюс (В. Нюландер, Марнер)

3:0 – 21 Марнер (Лильегрен, Маккейб)

4:0 – 22 Хольмберг (Кемпф, Макмэнн)

4:1 – 27 Трун (Дюклер, Гранлунд)

5:1 – 41 Маккейб (Бенуа, Марнер)

6:1 – 44 Марнер (В. Нюландер, Райлли)

7:1 – 45 Робертсон (Маккейб, Найз)

Айлендерс – Ванкувер – 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

0:1 – 16 Гронек (Гарланд, Михеев)

0:2 – 18 К. Хьюз ()

0:3 – 30 Петтерссон (Гронек, Миллер)

1:3 – 31 Нелсон (Барзэл, Палмиери)

1:4 – 37 Майерс (Гарланд, Блюгерс)

2:4 – 55 Нелсон ()

2:5 – 58 Джошуа ()

Нэшвилл – Анахайм – 3:5 (0:3, 0:1, 3:1)

0:1 – 11 Строум (Киллорн)

0:2 – 14 Ватрано (Киллорн, Лакомб)

0:3 – 17 Мактавиш (Минтюков, Терри)

0:4 – 23 Терри (Вааканайнен, Хенрик)

0:5 – 43 Гудас (Лакомб)

1:5 – 49 Каррье (Нюквист)

2:5 – 57 Томазино (Йоси, МакКэррон)

3:5 – 59 Гурьянов (Пярссинен, МакКэррон)

Сент-Луис – Флорида – 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

1:0 – 3 Шенн (Саад, Нейборс)

1:1 – 15 Стенлунд (Локвуд, Гаджович)

1:2 – 21 Райнхарт (Барков, Ткачак)

1:3 – 42 Ткачак (Верхэге)

1:4 – 45 Ткачак (Лунделль, Форслинг)

1:5 – 59 Ткачак (Куликов)

Виннипег – Коламбус – 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

1:0 – 3 Диллон (Шайфли, Элерс)

2:0 – 30 Перфетти (Шмидт, Сэмберг)

3:0 – 34 Моррисси (Лаури)

4:0 – 43 Перфетти ()

5:0 – 49 Виларди (Перфетти, Лаури)

Чикаго – Эдмонтон – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

1:0 – 5 Дикинсон ()

1:1 – 8 Драйзайтль (Нерс, Маклауд)

1:2 – 21 Макдэвид (Фогеле, Экхольм)

Аризона – Бостон – 4:3 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 1:0)

0:1 – 4 Пастрняк (Гики, Заха)

1:1 – 28 Келлер (Гюнтер)

1:2 – 29 Боквист ()

2:2 – 36 Гюнтер (Бьюгстэд, Кули)

3:2 – 41 Маччелли (Крауз)

3:3 – 45 Дебраск (Гики, Линдхольм)

4:3 – 64 Шмалц (Мозер, Келлер)

Калгари – Оттава – 6:3 (1:2, 1:1, 4:0)

0:1 – 4 Бернар-Докер (Грейг, Тарасенко)

1:1 – 4 Зари ()

1:2 – 19 Кубалик (Чикран, Грейг)

2:2 – 23 Шарангович (Линдхольм, Юбердо)

2:3 – 32 Ткачак (Батерсон, Жиру)

3:3 – 41 Хэнифин (Зари, Поспишил)

4:3 – 48 Колман (Кадри, Хэнифин)

5:3 – 55 Шарангович (Кадри, Хэнифин)

6:3 – 57 Колман (Баклунд)

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