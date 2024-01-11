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НХЛ: Даллас уничтожил Миннесоту, Филадельфия и Монреаль определили победителя по буллитам

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:06
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на четверг, 11 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись три матча.

Результаты матчей НХЛ за 10 января

Филадельфия – Монреаль – 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:0)

0:1 – 1 Монахан (Гуле, Бэррон)
0:2 – 11 Савар (Слафковски, Пеццетта)
1:2 – 15 Типпет (Кутюрье, Конекны)
2:2 – 28 Фрост (Фоерстер, Дрисдейл)

Даллас – Миннесота – 7:2 (1:0, 2:0, 4:2)

1:0 – 16 Павелски ()
2:0 – 24 Дюшен (Лундквист, Сутер)
3:0 – 35 Хинтц (Линделль, Марчмент)
3:1 – 44 Болди (Эрикссон Эк, Фэйбер)
4:1 – 48 Робертсон (Линделль)
5:1 – 49 Лундквист (Факса)
5:2 – 51 Хартман (Болди, Зукарелло-Асен)
6:2 – 56 Сегин (Марчмент)
7:2 – 58 Стил (Смит, Линделль)

Колорадо – Вегас – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0, 0:0)

1:0 – 19 Ничушкин (Друэн, Рантанен)
2:0 – 31 Ничушкин (Маккиннон, Рантанен)
3:0 – 49 О'Коннор (Джонс)

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