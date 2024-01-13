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НХЛ: Нэшвилл шокировал Даллас, Миннесота в овертайме проиграла Филадельфии

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:22
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на субботу, 13 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись два матча.

Результаты матчей НХЛ за 12 января

Даллас – Нэшвилл – 3:6 (0:0, 0:2, 3:4)

0:1 – 29 Лоузон ()
0:2 – 33 Новак (Йоси, Гурьянов)
1:2 – 41 Хаканпя (Сегин, Дюшен)
1:3 – 43 О′Райлли (Форсберг)
2:3 – 48 Джонстон (Харли, Лундквист)
2:4 – 50 Форсберг (О′Райлли, Йоси)
3:4 – 53 Дюшен (Павелски, Робертсон)
3:5 – 57 Нюквист (О′Райлли, Йоси)
3:6 – 59 Пярссинен ()

Миннесота – Филадельфия – 3:4 (0:0, 1:1, 2:2, 0:1)

1:0 – 21 Юханссон (Эрикссон Эк)
1:1 – 23 Фараби (Кутюрье, Конекны)
2:1 – 41 Хартман (Богосян, Голигоски)
3:1 – 44 Болди (Хартман, Миддлтон)
3:2 – 49 Фоерстер (Уолкер, Лоутон)
3:3 – 50 Типпет (Дрисдейл, Конекны)
3:4 – 63 Фараби (Типпет, Замула)

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