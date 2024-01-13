НХЛ: Нэшвилл шокировал Даллас, Миннесота в овертайме проиграла Филадельфии

В ночь на субботу, 13 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись два матча.

Результаты матчей НХЛ за 12 января

Даллас – Нэшвилл – 3:6 (0:0, 0:2, 3:4)

0:1 – 29 Лоузон ()

0:2 – 33 Новак (Йоси, Гурьянов)

1:2 – 41 Хаканпя (Сегин, Дюшен)

1:3 – 43 О′Райлли (Форсберг)

2:3 – 48 Джонстон (Харли, Лундквист)

2:4 – 50 Форсберг (О′Райлли, Йоси)

3:4 – 53 Дюшен (Павелски, Робертсон)

3:5 – 57 Нюквист (О′Райлли, Йоси)

3:6 – 59 Пярссинен ()

Миннесота – Филадельфия – 3:4 (0:0, 1:1, 2:2, 0:1)

1:0 – 21 Юханссон (Эрикссон Эк)

1:1 – 23 Фараби (Кутюрье, Конекны)

2:1 – 41 Хартман (Богосян, Голигоски)

3:1 – 44 Болди (Хартман, Миддлтон)

3:2 – 49 Фоерстер (Уолкер, Лоутон)

3:3 – 50 Типпет (Дрисдейл, Конекны)

3:4 – 63 Фараби (Типпет, Замула)

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