НХЛ: Рейнджерс и Детройт оказались сильнее своих соперников
Вашему вниманию результаты матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
В ночь на понедельник, 15 января, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялось всего два матча.
Результаты матчей НХЛ за 14 января
Рейнджерс – Вашингтон – 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
1:0 – 1 Панарин (Труба, Трочек)
2:0 – 19 Лафреньер (Шнайдер)
2:1 – 31 Оши (Пачиоретти, Строум)
Торонто – Детройт – 2:4 (0:0, 2:1, 0:3)
1:0 – 21 Хольмберг (Райлли)
1:1 – 35 Ларкин (Перрон)
2:1 – 38 Марнер (Маккейб, Бертуцци)
2:2 – 42 Спронг (Дебринкет)
2:3 – 58 Копп (Расмуссен)
2:4 – 59 Рэймонд (Ларкин, Чиарот)
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