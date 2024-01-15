НХЛ: Рейнджерс и Детройт оказались сильнее своих соперников

В ночь на понедельник, 15 января, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялось всего два матча.

Результаты матчей НХЛ за 14 января

Рейнджерс – Вашингтон – 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

1:0 – 1 Панарин (Труба, Трочек)

2:0 – 19 Лафреньер (Шнайдер)

2:1 – 31 Оши (Пачиоретти, Строум)

Торонто – Детройт – 2:4 (0:0, 2:1, 0:3)

1:0 – 21 Хольмберг (Райлли)

1:1 – 35 Ларкин (Перрон)

2:1 – 38 Марнер (Маккейб, Бертуцци)

2:2 – 42 Спронг (Дебринкет)

2:3 – 58 Копп (Расмуссен)

2:4 – 59 Рэймонд (Ларкин, Чиарот)

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