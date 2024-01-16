НХЛ: Миннесота разбила Айлендерс, Монреаль в эпичной игре переиграл Колорадо

В ночь на вторник, 16 января, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялось десять матчей.

Результаты матчей НХЛ за 15 января

Баффало – Сан-Хосе – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

1:0 – 31 Миттлстадт (Джонсон, Окпосо)

2:0 – 34 Так (Миттлстадт, Куинн)

3:0 – 56 Гринуэй (Далин, Миттлстадт)

Бостон – Нью-Джерси – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

1:0 – 21 Койл (Пастрняк, Маршанд)

2:0 – 43 Пастрняк (Маршанд, Макэвой)

3:0 – 58 Фредерик ()

Коламбус – Ванкувер – 4:3 (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, по буллитам - 1:0)

0:1 – 5 Миллер (Задоров)

1:1 – 5 Чинахов (Годро)

1:2 – 14 Гарланд (Джошуа, Блюгерс)

2:2 – 23 Воронков (Годро, Боквист)

2:3 – 27 Петтерссон (К. Хьюз, Миллер)

3:3 – 50 Воронков (Рословик)

Флорида – Анахайм – 4:5 (2:1, 2:2, 0:1, 0:1)

1:0 – 8 Беннетт (Экман-Ларссон, Родригес)

2:0 – 17 Райнхарт (Миккола)

2:1 – 19 Киллорн (Хенрик)

2:2 – 25 Хенрик (Ватрано)

3:2 – 29 Верхэге (Барков, Монтур)

4:2 – 32 Беннетт (Верхэге, Ткачак)

4:3 – 35 Сильверберг (Кэррик)

4:4 – 43 Терри (Лакомб)

4:5 – 61 Киллорн (Фаулер, Ватрано)

Питтсбург – Сиэтл – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

1:0 – 21 О'Коннор (Малкин, Раст)

2:0 – 23 Кросби (Ракелль, Летанг)

3:0 – 57 Кросби (Карлссон, Ракелль)

Каролина – Лос-Анджелес – 2:5 (0:1, 1:0, 1:4)

0:1 – 6 Мур (Гавриков, Дано)

1:1 – 25 Мартинук (Бернс, Джарвис)

1:2 – 41 Дано (Гавриков, Рой)

1:3 – 42 Лаферрье (Дюбуа, Андерсон)

1:4 – 45 Дюбуа (Андерсон, Андерсон-Долан)

2:4 – 49 Друри (Чэтфилд, Ноусен)

2:5 – 58 Мур (Рой, Дано)

Миннесота – Айлендерс – 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

1:0 – 2 Зукарелло-Асен (Болди, Фэйбер)

2:0 – 22 Дьюар ()

3:0 – 33 Эрикссон Эк (Зукарелло-Асен, Капризов)

4:0 – 56 Эрикссон Эк (Богосян, Фолиньо)

5:0 – 59 Фолиньо (Брудин, Годро)

Вегас – Нэшвилл – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

1:0 – 15 Стоун (Хаг, Дорофеев)

2:0 – 21 Стоун (Дорофеев, Стивенсон)

2:1 – 37 Евангелиста (Йоси, Каррье)

3:1 – 39 Стоун (Стивенсон)

4:1 – 59 Маршессо (Руа, Пьетранжело)

Монреаль – Колорадо – 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

0:1 – 4 Колтон (Макар, Друэн)

1:1 – 7 Слафковски (Кофилд, Сузуки)

1:2 – 21 Макар (Маккиннон, Жирар)

2:2 – 36 Харви-Пинар (Галлахер, Эванс)

3:2 – 41 Кофилд (Мэтисон, Сузуки)

3:3 – 49 Тэйвс (Макар, Рантанен)

4:3 – 55 Армия (Савар, Монахан)

Сент-Луис – Филадельфия – 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

0:1 – 21 Лоутон (Уолкер, Хэтэуэй)

1:1 – 38 Сундквист (Перунович, Шенн)

1:2 – 39 Пелинг (Эткинсон, Замула)

2:2 – 41 Саад (Кайру, Шенн)

2:3 – 54 Типпет (Фрост, Конекны)

2:4 – 59 Фараби ()

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