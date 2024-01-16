НХЛ: Миннесота разбила Айлендерс, Монреаль в эпичной игре переиграл Колорадо
В ночь на вторник, 16 января, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялось десять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 15 января
Баффало – Сан-Хосе – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
1:0 – 31 Миттлстадт (Джонсон, Окпосо)
2:0 – 34 Так (Миттлстадт, Куинн)
3:0 – 56 Гринуэй (Далин, Миттлстадт)
Бостон – Нью-Джерси – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
1:0 – 21 Койл (Пастрняк, Маршанд)
2:0 – 43 Пастрняк (Маршанд, Макэвой)
3:0 – 58 Фредерик ()
Коламбус – Ванкувер – 4:3 (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, по буллитам - 1:0)
0:1 – 5 Миллер (Задоров)
1:1 – 5 Чинахов (Годро)
1:2 – 14 Гарланд (Джошуа, Блюгерс)
2:2 – 23 Воронков (Годро, Боквист)
2:3 – 27 Петтерссон (К. Хьюз, Миллер)
3:3 – 50 Воронков (Рословик)
Флорида – Анахайм – 4:5 (2:1, 2:2, 0:1, 0:1)
1:0 – 8 Беннетт (Экман-Ларссон, Родригес)
2:0 – 17 Райнхарт (Миккола)
2:1 – 19 Киллорн (Хенрик)
2:2 – 25 Хенрик (Ватрано)
3:2 – 29 Верхэге (Барков, Монтур)
4:2 – 32 Беннетт (Верхэге, Ткачак)
4:3 – 35 Сильверберг (Кэррик)
4:4 – 43 Терри (Лакомб)
4:5 – 61 Киллорн (Фаулер, Ватрано)
Питтсбург – Сиэтл – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
1:0 – 21 О'Коннор (Малкин, Раст)
2:0 – 23 Кросби (Ракелль, Летанг)
3:0 – 57 Кросби (Карлссон, Ракелль)
Каролина – Лос-Анджелес – 2:5 (0:1, 1:0, 1:4)
0:1 – 6 Мур (Гавриков, Дано)
1:1 – 25 Мартинук (Бернс, Джарвис)
1:2 – 41 Дано (Гавриков, Рой)
1:3 – 42 Лаферрье (Дюбуа, Андерсон)
1:4 – 45 Дюбуа (Андерсон, Андерсон-Долан)
2:4 – 49 Друри (Чэтфилд, Ноусен)
2:5 – 58 Мур (Рой, Дано)
Миннесота – Айлендерс – 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
1:0 – 2 Зукарелло-Асен (Болди, Фэйбер)
2:0 – 22 Дьюар ()
3:0 – 33 Эрикссон Эк (Зукарелло-Асен, Капризов)
4:0 – 56 Эрикссон Эк (Богосян, Фолиньо)
5:0 – 59 Фолиньо (Брудин, Годро)
Вегас – Нэшвилл – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
1:0 – 15 Стоун (Хаг, Дорофеев)
2:0 – 21 Стоун (Дорофеев, Стивенсон)
2:1 – 37 Евангелиста (Йоси, Каррье)
3:1 – 39 Стоун (Стивенсон)
4:1 – 59 Маршессо (Руа, Пьетранжело)
Монреаль – Колорадо – 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
0:1 – 4 Колтон (Макар, Друэн)
1:1 – 7 Слафковски (Кофилд, Сузуки)
1:2 – 21 Макар (Маккиннон, Жирар)
2:2 – 36 Харви-Пинар (Галлахер, Эванс)
3:2 – 41 Кофилд (Мэтисон, Сузуки)
3:3 – 49 Тэйвс (Макар, Рантанен)
4:3 – 55 Армия (Савар, Монахан)
Сент-Луис – Филадельфия – 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)
0:1 – 21 Лоутон (Уолкер, Хэтэуэй)
1:1 – 38 Сундквист (Перунович, Шенн)
1:2 – 39 Пелинг (Эткинсон, Замула)
2:2 – 41 Саад (Кайру, Шенн)
2:3 – 54 Типпет (Фрост, Конекны)
2:4 – 59 Фараби ()
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!