НХЛ: Оттава и Колорадо забросили 11 шайб, Эдмонтон сделал камбэк в матче с Торонто
В ночь на среду, 17 января, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялось восемь матчей.
Результаты матчей НХЛ за 16 января
Рейнджерс – Сиэтл – 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)
1:0 – 8 Трочек (Фокс, Панарин)
1:1 – 10 Эберле (Бьоркстранн, Макканн)
2:1 – 11 Густафссон ()
3:1 – 32 Уилер (Шнайдер, Бродзински)
4:1 – 37 Какко (Крайдер, Зибанежад)
4:2 – 54 Макканн (Шульц, Эберле)
5:2 – 57 Уилер (Фокс, Зибанежад)
Оттава – Колорадо – 4:7 (1:1, 3:2, 0:4)
1:0 – 9 Батерсон (Шабо, Жиру)
1:1 – 10 Рантанен (Маккиннон, Макар)
2:1 – 21 Грейг (Ткачак, Жиру)
2:2 – 22 Полин (Малински, Олофссон)
3:2 – 27 Грейг (Сэндерсон, Ткачак)
4:2 – 31 Сэндерсон (Ткачак, Жиру)
4:3 – 36 Рантанен (Жирар, Маккиннон)
4:4 – 44 Вуд (Тэйвс, О'Коннор)
4:5 – 48 Малински (Джохансен, Жирар)
4:6 – 52 О'Коннор (Жирар, Вуд)
4:7 – 55 Тэйвс ()
Вашингтон – Анахайм – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
1:0 – 19 Бир (Дженсен, Оши)
2:0 – 59 Уилсон (Дауд, Фегервары)
Даллас – Лос-Анджелес – 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)
1:0 – 9 Хинтц (Робертсон, Джонстон)
2:0 – 15 Дадонов (Линделль, Смит)
2:1 – 21 Даути (Кемпе, Дано)
3:1 – 45 Джонстон (Робертсон, Хинтц)
4:1 – 46 Павелски (Дадонов, Харли)
5:1 – 49 Стил (Факса)
Виннипег – Айлендерс – 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
1:0 – 9 Виларди (Моррисси, Лаури)
1:1 – 15 Ли (Ао, Райлли)
2:1 – 35 Пионк (Шмидт, Перфетти)
3:1 – 37 Эпплтон (Демело, Тонинато)
3:2 – 41 Ли (Хорват)
4:2 – 58 Коннор ()
Чикаго – Сан-Хосе – 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, по буллитам - 2:1)
1:0 – 10 Гаттман (Корчински, Донато)
1:1 – 45 Карпентер (Хоффман, Бэйли)
Калгари – Аризона – 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 1:0, по буллитам - 0:0)
0:1 – 28 Дурзи (Шмалц, Мозер)
0:2 – 46 Кули (Келлер, Дурзи)
1:2 – 48 Колман (Андерссон)
2:2 – 49 Кадри (Поспишил)
3:2 – 64 Шарангович (Линдхольм, Кадри)
Эдмонтон – Торонто – 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
0:1 – 1 Мэттьюс (Хольмберг, Марнер)
0:2 – 30 Райлли (Хольмберг, Мэттьюс)
1:2 – 35 Драйзайтль (Экхольм, Бушар)
2:2 – 42 Райан (Янмарк-Нюлен, Маклауд)
3:2 – 56 Маклауд (Сиси, Макдэвид)
4:2 – 58 Бушар ()
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