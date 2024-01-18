НХЛ: Детройт сенсационно обыграл Флориду, Монреаль удивил Нью-Джерси

В ночь на четверг, 18 января, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялось два матча.

Результаты матчей НХЛ за 17 января

Флорида – Детройт – 2:3 (0:0, 2:1, 0:1, 0:1)

1:0 – 25 Райнхарт (Куликов, Лунделль)

1:1 – 31 Расмуссен (Копп, Мяяття)

2:1 – 31 Форслинг (Беннетт)

2:2 – 46 Фаббри (Мяяття, Расмуссен)

2:3 – 61 Ларкин (Перрон, Гостисбеер)

Нью-Джерси – Монреаль – 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

0:1 – 12 Слафковски (Кофилд)

0:2 – 34 Руа (Армия, Монахан)

1:2 – 41 Хольц (Мерсер, Немец)

2:2 – 41 Люк Хьюз (Майер, Хишир)

2:3 – 55 Кофилд (Харрис, Монахан)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!