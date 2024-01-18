НХЛ: Детройт сенсационно обыграл Флориду, Монреаль удивил Нью-Джерси
Вашему вниманию результаты матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
В ночь на четверг, 18 января, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялось два матча.
Результаты матчей НХЛ за 17 января
Флорида – Детройт – 2:3 (0:0, 2:1, 0:1, 0:1)
1:0 – 25 Райнхарт (Куликов, Лунделль)
1:1 – 31 Расмуссен (Копп, Мяяття)
2:1 – 31 Форслинг (Беннетт)
2:2 – 46 Фаббри (Мяяття, Расмуссен)
2:3 – 61 Ларкин (Перрон, Гостисбеер)
Нью-Джерси – Монреаль – 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
0:1 – 12 Слафковски (Кофилд)
0:2 – 34 Руа (Армия, Монахан)
1:2 – 41 Хольц (Мерсер, Немец)
2:2 – 41 Люк Хьюз (Майер, Хишир)
2:3 – 55 Кофилд (Харрис, Монахан)
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