НХЛ: Бостон и Монреаль забросили 13 шайб на двоих, Виннипег в овертайме одолел Оттаву
В ночь на воскресенье, 21 января, прошло двенадцать матчей регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.
Филадельфия и Колорадо выдали результативный поединок, который затем превзошли Бостон и Монреаль, Виннипег вырвал победу у Оттавы лишь в овертайме, а Сан-Хосе добыл девятую победу в сезона благодаря триумфу в игре с Анахаймом.
Баффало - Тампа-Бэй 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
0:1 - Пол, 7
0:2 - Мотт, 8 (меньшинство)
1:2 - Козенс, 34
1:3 - де Хан, 59 (пустые ворота)
Филадельфия - Колорадо 4:7 (0:2, 2:3, 2:2)
0:1 - О'Коннор, 10
0:2 - Рантанен, 19
0:3 - Маккинон, 21
1:3 - Фараби, 22
1:4 - О'Коннор, 28
2:4 - Конекни, 33
2:5 - Маккинон, 38
3:5 - Форстер, 46
4:5 - Эткинсон, 49
4:6 - Рантанен, 53 (большинство)
4:7 - О'Коннор, 60 (пустые ворота)
Аризона - Нэшвилл 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
1:0 - Келлер, 10
2:0 - Келлер, 22
2:1 - Йоси, 24 (большинство)
3:1 - Карконе, 30
3:2 - Новак, 59
Оттава - Виннипег 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
0:1 - Эпплтон, 25
1:1 - Келли, 45
1:2 - Элерс, 65
Бостон - Монреаль 9:4 (3:2, 2:2, 4:0)
0:1 - Кофилд, 10 (большинство)
1:1 - Карло, 13
1:2 - Армиа, 15
2:2 - Дебраск, 19
3:2 - Хайнен, 20
3:3 - Матесон, 27 (большинство)
4:3 - Хайнен, 31
5:3 - Койл, 32
5:4 - Галлахер, 34
6:4 - Пастрняк, 42
7:4 - Маршан, 45
8:4 - Заха, 50
9:4 - Хайнен, 51 (большинство)
Ванкувер - Торонто 6:4 (3:0, 1:3, 2:0)
1:0 - Хегландер, 4
2:0 - Хегландер, 7
3:0 - Гарленд, 13
3:1 - Нюландер, 25
3:2 - Маккейб, 28
3:3 - Нюландер, 29
4:3 - Гарленд, 40
4:4 - Марнер, 44 (меньшинство)
5:4 - Миллер, 48 (большинство)
6:4 - Петтерссон, 51 (большинство)
Нью-Джерси - Даллас 2:6 (0:1, 0:3, 2:2)
0:1 - Павелски, 6 (большинство)
0:2 - Хинц, 28 (меньшинство)
0:3 - Дюшен, 37
0:4 - Хинц, 40
0:5 - Смит, 43
0:6 - Джонстон, 48
1:6 - Братт, 54
2:6 - Тоффоли, 60
Сент-Луис - Вашингтон 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
1:0 - Парайко, 3 (меньшинство)
2:0 - Шенн, 28
3:0 - Нейборс, 46 (большинство)
Вегас - Питтсбург 3:2 (0:0, 0:2, 3:0)
0:1 - Грейвз, 30
0:2 - Генцел, 35
1:2 - Оди-Маршессо, 46
2:2 - Дорофеев, 47
3:2 - Бриссон, 50
Калгари - Эдмонтон 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
0:1 - Маклауд, 16
1:1 - Вигар, 22
1:2 - Ганье, 42
1:3 - Хайман, 60 (пустые ворота)
Сан-Хосе - Анахайм 5:3 (0:0, 3:2, 2:1)
1:0 - Власик, 36
1:1 - Лакомб, 36
2:1 - Берроуз, 38
3:1 - Зеттерлунд, 40
3:2 - Хенрик, 40
4:2 - Рутта, 53
4:3 - МакТавиш, 46 (большинство)
5:3 - Гертл, 60 (пустые ворота)
Лос-Анджелес - Рейнджерс 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
1:0 - Фиала, 20
1:1 - Крайдер, 25
2:1 - Байфилд, 39
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