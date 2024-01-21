НХЛ: Бостон и Монреаль забросили 13 шайб на двоих, Виннипег в овертайме одолел Оттаву

В ночь на воскресенье, 21 января, прошло двенадцать матчей регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.

Филадельфия и Колорадо выдали результативный поединок, который затем превзошли Бостон и Монреаль, Виннипег вырвал победу у Оттавы лишь в овертайме, а Сан-Хосе добыл девятую победу в сезона благодаря триумфу в игре с Анахаймом.

Баффало - Тампа-Бэй 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

0:1 - Пол, 7

0:2 - Мотт, 8 (меньшинство)

1:2 - Козенс, 34

1:3 - де Хан, 59 (пустые ворота)

Филадельфия - Колорадо 4:7 (0:2, 2:3, 2:2)

0:1 - О'Коннор, 10

0:2 - Рантанен, 19

0:3 - Маккинон, 21

1:3 - Фараби, 22

1:4 - О'Коннор, 28

2:4 - Конекни, 33

2:5 - Маккинон, 38

3:5 - Форстер, 46

4:5 - Эткинсон, 49

4:6 - Рантанен, 53 (большинство)

4:7 - О'Коннор, 60 (пустые ворота)

Аризона - Нэшвилл 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

1:0 - Келлер, 10

2:0 - Келлер, 22

2:1 - Йоси, 24 (большинство)

3:1 - Карконе, 30

3:2 - Новак, 59

Оттава - Виннипег 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

0:1 - Эпплтон, 25

1:1 - Келли, 45

1:2 - Элерс, 65

Бостон - Монреаль 9:4 (3:2, 2:2, 4:0)

0:1 - Кофилд, 10 (большинство)

1:1 - Карло, 13

1:2 - Армиа, 15

2:2 - Дебраск, 19

3:2 - Хайнен, 20

3:3 - Матесон, 27 (большинство)

4:3 - Хайнен, 31

5:3 - Койл, 32

5:4 - Галлахер, 34

6:4 - Пастрняк, 42

7:4 - Маршан, 45

8:4 - Заха, 50

9:4 - Хайнен, 51 (большинство)

Ванкувер - Торонто 6:4 (3:0, 1:3, 2:0)

1:0 - Хегландер, 4

2:0 - Хегландер, 7

3:0 - Гарленд, 13

3:1 - Нюландер, 25

3:2 - Маккейб, 28

3:3 - Нюландер, 29

4:3 - Гарленд, 40

4:4 - Марнер, 44 (меньшинство)

5:4 - Миллер, 48 (большинство)

6:4 - Петтерссон, 51 (большинство)

Нью-Джерси - Даллас 2:6 (0:1, 0:3, 2:2)

0:1 - Павелски, 6 (большинство)

0:2 - Хинц, 28 (меньшинство)

0:3 - Дюшен, 37

0:4 - Хинц, 40

0:5 - Смит, 43

0:6 - Джонстон, 48

1:6 - Братт, 54

2:6 - Тоффоли, 60

Сент-Луис - Вашингтон 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

1:0 - Парайко, 3 (меньшинство)

2:0 - Шенн, 28

3:0 - Нейборс, 46 (большинство)

Вегас - Питтсбург 3:2 (0:0, 0:2, 3:0)

0:1 - Грейвз, 30

0:2 - Генцел, 35

1:2 - Оди-Маршессо, 46

2:2 - Дорофеев, 47

3:2 - Бриссон, 50

Калгари - Эдмонтон 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

0:1 - Маклауд, 16

1:1 - Вигар, 22

1:2 - Ганье, 42

1:3 - Хайман, 60 (пустые ворота)

Сан-Хосе - Анахайм 5:3 (0:0, 3:2, 2:1)

1:0 - Власик, 36

1:1 - Лакомб, 36

2:1 - Берроуз, 38

3:1 - Зеттерлунд, 40

3:2 - Хенрик, 40

4:2 - Рутта, 53

4:3 - МакТавиш, 46 (большинство)

5:3 - Гертл, 60 (пустые ворота)

Лос-Анджелес - Рейнджерс 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

1:0 - Фиала, 20

1:1 - Крайдер, 25

2:1 - Байфилд, 39

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