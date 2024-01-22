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НХЛ: Миннесота шокировала Каролину, Детройт разобрался с Тампа-Бэй

Вашему вниманию результаты матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:22
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на понедельник, 22 января, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялось пять матчей.

Результаты матчей НХЛ за 21 января

Филадельфия – Оттава – 3:5 (2:0, 1:2, 0:3)

1:0 – 11 Замула (Йорк, Фараби)
2:0 – 16 Замула (Эткинсон, Фараби)
2:1 – 24 Макьюэн ()
3:1 – 30 Фараби (Конекны, Замула)
3:2 – 31 Штюцле (Шабо, Пинто)
3:3 – 43 Жиру (Бернар-Докер, Ткачак)
3:4 – 55 Тарасенко (Жозеф)
3:5 – 58 Штюцле (Чикран)

Каролина – Миннесота – 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)

1:0 – 14 Нечас (Друри, Ноусен)
1:1 – 17 Капризов (Росси, Голигоски)
1:2 – 26 Капризов (Эрикссон Эк, Болди)
2:2 – 48 Бантинг (Ахо, Джарвис)
2:3 – 49 Эрикссон Эк (Фэйбер, Брудин)
2:4 – 58 Капризов (Фэйбер)
2:5 – 59 Миддлтон (Эрикссон Эк, Богосян)

Детройт – Тампа-Бэй – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

0:1 – 8 Хедман (Пойнт, Кучеров)
1:1 – 18 Рэймонд (Перрон, Ларкин)
2:1 – 28 Спронг (Комфер)

Айлендерс – Даллас – 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)

1:0 – 2 Романов (Добсон, Барзэл)
1:1 – 31 Робертсон (Факса, Павелски)
1:2 – 35 Лундквист (Павелски, Стил)
2:2 – 45 Фашинг (Нелсон, Добсон)
3:2 – 61 Хорват (Барзэл)

Анахайм – Рейнджерс – 2:5 (2:0, 0:1, 0:4)

1:0 – 1 Хенрик (Терри, Карлссон)
2:0 – 15 Хенрик (Карлссон, Терри)
2:1 – 37 Трочек (Фокс, Крайдер)
2:2 – 50 Кайлле (Миллер, Труба)
2:3 – 54 Панарин (Крайдер, Фокс)
2:4 – 56 Крайдер (Зибанежад)
2:5 – 59 Веси ()

Сиэтл – Торонто – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

0:1 – 7 Мэттьюс (Марнер)
0:2 – 22 Робертсон (Бертуцци, Доми)
1:2 – 34 Эберле (Татар, Макканн)
1:3 – 59 Маккейб ()

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