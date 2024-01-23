НХЛ: Бостон разгромил Виннипег, Нью-Джерси в овертайме дожал Вегас

В рамках регулярного сезона НХЛ в ночь с 22 на 23 января запланировано 6 матчей, 2 из которых продолжаются в эти минуты.

Среди результатов пока стоит выделить напряженный поединок между Нью-Джерси и Вегасом, который завершился в овертайме.

Бостон - Виннипег 4:1

Шайбы: Лауко, 2, Койл, 18, Дебраск, 54, Маршан, 59 - Наместников, 4

Нью-Джерси - Вегас 6:5

Шайбы: Гишир, 15, Лазар, 19, 49, Тоффоли, 21, 39, 62 - Дорофеев, 6, Оди-Маршессо, 26, 30, Стивенсон, 31, Руа, 39

Нэшвилл - Флорида 1:4

Шайбы: Лозон, 32 - Райнхарт, 31, Верхейге, 41, Монтур, 58, Ткачук, 59

Аризона - Питтсбург 5:2

Шайбы: Цукер, 2, Вялимяки, 31, Керфут, 35, Краус, 44, Бьюгстад, 47 - Эллер, 24, Кросби, 36

Ванкувер - Чикаго 2:0 (идет третий период)

Шайбы: Зутер, 1, Хьюз, 6

Лос-Анджелес - Сан-Хосе 0:2 (идет второй период)

Шайбы: Зеттерлунд, 27, Эклунд, 29

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