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Хоккей

НХЛ: худшая команда лиги обыграла лидера, Тампа-Бэй и Филадельфия провели самую результативную игру

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших хоккейных поединков.
Сегодня, 09:07
Томаш Гертл / Getty Images
Томаш Гертл / Getty Images

В ночь на среду, 24 января, прошло девять матчей регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.

Детройт на своем льду не успел отыграться в поединке с Далласом, а Филадельфия и Тампа-Бэй забросили на двоих девять шайб, что стало лучшим результатом вечера. Недалеко ушли Миннесота и Вашингтон, на счету которых восемь голов.

Сан-Хосе, худшая команда НХЛ, второй день подряд вырывает победу у более сильного оппонента. Вчера это был Лос-Анджелес, проигравший по буллитам, сегодня жертвами "акул" стали Рейнджерс, которые вели 2:0 на старте третьего периода.

Детройт - Даллас 4:5 (2:1, 0:4, 2:0)

0:1 - Бенн, 4 (большинство)
1:1 - Перрон, 15 (большинство)
2:1 - Дебринкет, 17 (большинство)
2:2 - Марчмент, 21
2:3 - Хинц, 25
2:4 - Линделл, 32
2:5 - Хинц, 36
3:5 - Ларкин, 52 (большинство)
4:5 - Комфер, 57

Монреаль - Оттава 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

0:1 - Грейг, 8 (меньшинство)
0:2 - Сандерсон, 9
0:3 - Пинто, 27
1:3 - Ковачевич, 53
1:4 - Жозеф, 58 (пустые ворота)

Филадельфия - Тампа-Бэй 3:6 (0:2, 2:2, 1:2)

0:1 - Пойнт, 2
0:2 - Кучеров, 19
0:3 - Кучеров, 23 (большинство)
1:3 - Эткинсон, 30
2:3 - Драйсдейл, 35 (большинство)
2:4 - Иссимонт, 38 (большинство)
3:4 - Йорк, 41
3:5 - Хейгел, 60 (пустые ворота)
3:6 - Кучеров, 60 (пустые ворота)

Айлендерс - Вегас 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

0:1 - Барбашев, 12
1:1 - Нелсон, 24
1:2 - Ремпал, 28 (большинство)
1:3 - Руа, 30
2:3 - Пажо, 50 (меньшинство)

Миннесота - Вашингтон 5:3 (2:0, 1:1, 2:2)

1:0 - Фабер, 2
2:0 - Фолиньо, 5
3:0 - Юханссон, 27
3:1 - Манта, 30
4:1 - Эрикссон, 42
5:1 - Юханссон, 44
5:2 - Оши, 58 (большинство)
5:3 - Манта, 59

Эдмонтон - Коламбус 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

1:0 - Фогеле, 8 (большинство)
1:1 - Воронков, 16
2:1 - Кейн, 45
3:1 - МакДэвид, 46
4:1 - Холловей, 56

Калгари - Сент-Луис 3:4 (1:0, 2:2, 0:2)

1:0 - Вигар, 12
1:1 - Саад, 29
2:1 - Хенифин, 12
3:1 - Шарангович, 33
3:2 - Шенн, 38 (меньшинство)
3:3 - Кайру, 47
3:4 - Саад, 60

Анахайм - Баффало 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

1:0 - Силфверберг, 6
2:0 - Каррик, 24 (большинство)
3:0 - Силфверберг, 25
3:1 - Гринвей, 55 (большинство)
3:2 - Окпосо, 58
4:2 - Хенрик, 59 (пустые ворота)

Сан-Хосе - Рейнджерс 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)

0:1 - Фокс, 8
0:2 - Панарин, 22
1:2 - Штурм, 43
2:2 - Карпентер, 45
3:2 - Гертл, 62

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