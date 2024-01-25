НХЛ: Флорида разбила Аризону, Сент-Луис переиграл Ванкувер, Баффало удивил Лос-Анджелес
В ночь на четверг, 25 января, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялось семь матчей.
Результаты матчей НХЛ за 24 января
Флорида – Аризона – 6:2 (3:0, 2:0, 1:2)
1:0 – 1 Ткачак (Форслинг, Верхэге)
2:0 – 8 Райнхарт (Барков, Ткачак)
3:0 – 9 Беннетт (Форслинг, Верхэге)
4:0 – 24 Ткачак (Верхэге, Лунделль)
5:0 – 38 Лунделль (Луостаринен, Райнхарт)
6:0 – 42 Гаджович (Стенлунд)
6:1 – 43 Гюнтер (Керфут, Келлер)
6:2 – 57 Кули (Маччелли, Гюнтер)
Торонто – Виннипег – 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
1:0 – 64 Мэттьюс (Робертсон, Райлли)
Бостон – Каролина – 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
0:1 – 18 Нечас (Друри, Шей)
0:2 – 31 Терявяйнен (Ахо, Джарвис)
1:2 – 41 Маршанд (Линдхольм, Фредерик)
2:2 – 47 Маршанд (Фредерик, Койл)
2:3 – 57 Мартинук (Ахо, Терявяйнен)
Колорадо – Вашингтон – 6:2 (1:0, 3:0, 2:2)
1:0 – 19 Макар (Кольяно)
2:0 – 22 Маккиннон (Макар, Рантанен)
3:0 – 27 Маккиннон (Рантанен, Макар)
4:0 – 29 Маккиннон (Рантанен)
4:1 – 47 Строум (Овечкин, Пачиоретти)
5:1 – 50 Рантанен (Маккиннон, Друэн)
6:1 – 56 Маккиннон (Колтон, Рантанен)
6:2 – 57 Строум (Бир, Уилсон)
Сиэтл – Чикаго – 6:2 (2:1, 2:0, 2:1, 0:0)
1:0 – 4 Макканн (Шульц, Эберле)
2:0 – 7 Шварц (Данн, Бураковски)
2:1 – 17 Андерсон (Дикинсон, Джонс)
3:1 – 21 Веннберг ()
4:1 – 37 Танев (Картье, Думулин)
4:2 – 41 Фолиньо (Джонс, Курашев)
5:2 – 44 Татар (Шульц, Эберле)
6:2 – 56 Татар (Борген)
Ванкувер – Сент-Луис – 3:4 (0:2, 0:0, 3:1, 0:1)
0:1 – 13 Нейборс (Томас)
0:2 – 14 Бучневич (Томас, Нейборс)
1:2 – 41 Сутер (К. Хьюз, Босер)
1:3 – 41 Торопченко (Уокер, Хэйс)
2:3 – 45 Сутер (Босер)
3:3 – 59 Сутер (К. Хьюз, Миллер)
3:4 – 61 Шенн (Ледди)
Лос-Анджелес – Баффало – 3:5 (3:1, 0:2, 0:2, 0:0)
1:0 – 2 Копитар (Рой, Кемпе)
1:1 – 5 Петерка (Козенс)
2:1 – 5 Кемпе (Байфилд, Даути)
3:1 – 9 Дюбуа (Кларк, Лаферрье)
3:2 – 28 Петерка (Куинн)
3:3 – 30 Куинн (Джонсон, Миттлстадт)
3:4 – 45 Так (Кребс, Робинсон)
3:5 – 48 Козенс (Куинн, Петерка)
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!