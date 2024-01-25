НХЛ: Флорида разбила Аризону, Сент-Луис переиграл Ванкувер, Баффало удивил Лос-Анджелес

В ночь на четверг, 25 января, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялось семь матчей.

Результаты матчей НХЛ за 24 января

Флорида – Аризона – 6:2 (3:0, 2:0, 1:2)

1:0 – 1 Ткачак (Форслинг, Верхэге)

2:0 – 8 Райнхарт (Барков, Ткачак)

3:0 – 9 Беннетт (Форслинг, Верхэге)

4:0 – 24 Ткачак (Верхэге, Лунделль)

5:0 – 38 Лунделль (Луостаринен, Райнхарт)

6:0 – 42 Гаджович (Стенлунд)

6:1 – 43 Гюнтер (Керфут, Келлер)

6:2 – 57 Кули (Маччелли, Гюнтер)

Торонто – Виннипег – 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

1:0 – 64 Мэттьюс (Робертсон, Райлли)

Бостон – Каролина – 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

0:1 – 18 Нечас (Друри, Шей)

0:2 – 31 Терявяйнен (Ахо, Джарвис)

1:2 – 41 Маршанд (Линдхольм, Фредерик)

2:2 – 47 Маршанд (Фредерик, Койл)

2:3 – 57 Мартинук (Ахо, Терявяйнен)

Колорадо – Вашингтон – 6:2 (1:0, 3:0, 2:2)

1:0 – 19 Макар (Кольяно)

2:0 – 22 Маккиннон (Макар, Рантанен)

3:0 – 27 Маккиннон (Рантанен, Макар)

4:0 – 29 Маккиннон (Рантанен)

4:1 – 47 Строум (Овечкин, Пачиоретти)

5:1 – 50 Рантанен (Маккиннон, Друэн)

6:1 – 56 Маккиннон (Колтон, Рантанен)

6:2 – 57 Строум (Бир, Уилсон)

Сиэтл – Чикаго – 6:2 (2:1, 2:0, 2:1, 0:0)

1:0 – 4 Макканн (Шульц, Эберле)

2:0 – 7 Шварц (Данн, Бураковски)

2:1 – 17 Андерсон (Дикинсон, Джонс)

3:1 – 21 Веннберг ()

4:1 – 37 Танев (Картье, Думулин)

4:2 – 41 Фолиньо (Джонс, Курашев)

5:2 – 44 Татар (Шульц, Эберле)

6:2 – 56 Татар (Борген)

Ванкувер – Сент-Луис – 3:4 (0:2, 0:0, 3:1, 0:1)

0:1 – 13 Нейборс (Томас)

0:2 – 14 Бучневич (Томас, Нейборс)

1:2 – 41 Сутер (К. Хьюз, Босер)

1:3 – 41 Торопченко (Уокер, Хэйс)

2:3 – 45 Сутер (Босер)

3:3 – 59 Сутер (К. Хьюз, Миллер)

3:4 – 61 Шенн (Ледди)

Лос-Анджелес – Баффало – 3:5 (3:1, 0:2, 0:2, 0:0)

1:0 – 2 Копитар (Рой, Кемпе)

1:1 – 5 Петерка (Козенс)

2:1 – 5 Кемпе (Байфилд, Даути)

3:1 – 9 Дюбуа (Кларк, Лаферрье)

3:2 – 28 Петерка (Куинн)

3:3 – 30 Куинн (Джонсон, Миттлстадт)

3:4 – 45 Так (Кребс, Робинсон)

3:5 – 48 Козенс (Куинн, Петерка)

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