НХЛ: Сент-Луис в овертайме дожал Лос-Анджелес, Сиэтл справился с Коламбусом

В ночь на понедельник, 29 января, прошло всего два матча регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.

Сент-Луис и Лос-Анджелес провели хорошую битву, которая завершилась в овертайме победой Блюз, а Сиэтл едва не упустил преимущество в три шайбы над Коламбусом.

Сент-Луис - Лос-Анджелес 4:3 ОТ (1:1, 2:2, 0:0, 1:0)

0:1 - Кемпе, 5

1:1 - Ледди, 13

1:2 - Андерсон-Долан, 26 (меньшинство)

2:2 - Бучевич, 27 (большинство)

3:2 - Кайру, 33

3:3 - Дано, 39

4:3 - Шенн, 62

Сиэтл - Коламбус 4:2 (3:0, 0:0, 1:2)

1:0 - Эберли, 13 (большинство)

2:0 - Макканн, 17

3:0 - Эберли, 18 (большинство)

3:1 - Чинахов, 48

3:2 - Чинахов, 56

4:2 - Танев, 60 (пустые ворота)

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