НХЛ: Невероятный камбэк Оттавы в матче с Нэшвиллом

В ночь на вторник, 30 января, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялось один матч.

Результаты матчей НХЛ за 29 января

Оттава – Нэшвилл – 4:3 (0:3, 3:0, 0:0, 1:0)

0:1 – 8 МакКэррон (Томазино, Йоси)

0:2 – 16 Томазино (Глэсс, Новак)

0:3 – 19 Тренин (Йоси, Фаббро)

1:3 – 25 Батерсон (Ткачак)

2:3 – 29 Штюцле (Жозеф)

3:3 – 37 Ткачак (Норрис)

4:3 – 63 Жиру (Штюцле)

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