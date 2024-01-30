НХЛ: Невероятный камбэк Оттавы в матче с Нэшвиллом
Вашему вниманию результат матча игрового дня Национальной хоккейной лиги.
В ночь на вторник, 30 января, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялось один матч.
Результаты матчей НХЛ за 29 января
Оттава – Нэшвилл – 4:3 (0:3, 3:0, 0:0, 1:0)
0:1 – 8 МакКэррон (Томазино, Йоси)
0:2 – 16 Томазино (Глэсс, Новак)
0:3 – 19 Тренин (Йоси, Фаббро)
1:3 – 25 Батерсон (Ткачак)
2:3 – 29 Штюцле (Жозеф)
3:3 – 37 Ткачак (Норрис)
4:3 – 63 Жиру (Штюцле)
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