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Хоккей

НХЛ: андердоги Коламбус и Сан-Хосе добыли победы над фаворитами

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших хоккейных поединков.
Сегодня, 08:04
Сент-Луис - Коламбус / Getty Images
Сент-Луис - Коламбус / Getty Images

В ночь на среду, 31 января, в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги состоялось всего два матча.

Середняк Западной конференции Сент-Луис уступил предпоследней команде Востока Коламбусу, а предпоследняя команда Запада в лице Сан-Хосе обыграла середняка своей же конференции Сиэтл.

Сент-Луис - Коламбус 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

0:1 - Воронков, 45

Сан-Хосе - Сиэтл 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

1:0 - Власик, 48
2:0 - Рутта, 60 (пустые ворота)

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