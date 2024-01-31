НХЛ: андердоги Коламбус и Сан-Хосе добыли победы над фаворитами
Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших хоккейных поединков.
В ночь на среду, 31 января, в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги состоялось всего два матча.
Середняк Западной конференции Сент-Луис уступил предпоследней команде Востока Коламбусу, а предпоследняя команда Запада в лице Сан-Хосе обыграла середняка своей же конференции Сиэтл.
Сент-Луис - Коламбус 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
0:1 - Воронков, 45
Сан-Хосе - Сиэтл 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
1:0 - Власик, 48
2:0 - Рутта, 60 (пустые ворота)
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